Straßenbau „Wieder schlafen bei offenem Fenster“

Wielandsweiler / Maya Peters

Nach Hütten kommt man weiterhin von der Bundesstraße 14 – selbst wenn die roten Balken an den Verkehrsschildern so angebracht sind, dass man anderes denken könnte. Der Hinweis „Frei bis Hütten“ fehlt. Im Ort ist es fast gespenstisch ruhig, die sonst viel befahrene Straße ist leer. Am Ortsende Richtung Wielandsweiler und Oberrot stehen rote Absperrbaken. Dahinter dröhnen die Bagger, warten Sand- und Kiesberge auf ihre Verarbeitung und sind bereits tiefe Gräben für die Leitungen ausgehoben. Für rund 980 000 Euro wird derzeit die Landesstraße auf 630 Meter ­Länge zwischen Wielandsweiler und Hütten nicht nur saniert, sondern zugleich auf sechs Meter Breite ausgebaut. So wolle man auch den Ansprüchen des Schwerlastverkehrs genügen, der diese Strecke häufig nutze. Parallel werden alle Entwässerungseinrichtungen erneuert. Dabei liege man durch die bislang gute Witterung voll im Zeitplan, berichtet Pressereferentin Sonja Hettich vom Regierungspräsidium.

„Ein langersehnter Traum wird wahr“, freute sich auch Mainhardts Bürgermeister Damian Komor kürzlich im Gemeinderat über den Baubeginn Anfang Oktober. Schon einmal standen alle Zeichen für die L 1050 auf Grün – doch dann kam 2016 das Hochwasser in Braunsbach mit den millionenschweren Folgeschäden dazwischen. „Die Baumaßnahme wurde geschoben“, weiß Hüttens Ortsvorsteherin Bettina Hofmann und zeigt Verständnis. Der Streckenabschnitt war nicht nur zu schmal im kurvigen und steilen Verlauf, sondern auch schon mehrfach geflickt und stark verdrückt. „Die Hügelhuckelpiste mit dem Motorrad zu fahren, war eine Katastrophe“, so Hofmann. Zuletzt waren nur 50 Kilometer pro Stunde außerorts erlaubt, Warnhinweise mit „Straßenschäden“ mehrfach aufgestellt.

Zwischenzeitlich wurden die alten Asphaltschichten abgetragen. Derzeit werden die weiteren Schichten bis zur Sohle des neuen Straßenaufbaus aufgebracht. Abschnittsweise liegt die Straße dann auf einem Damm, fehlende Erdmassen werden zugefahren. Derzeit laufen auch Leitungsverlegungsarbeiten für die Strom- und Wasserversorgung parallel zur Trasse.

Abkürzen und herumirren

„Man kann wieder bei offenem Fenster schlafen“, sieht Hüttens Ortsvorsteherin Bettina Hofmann einen positiven Nebeneffekt der Vollsperrung. Denn seit dem 8. Oktober ist der Mainhardter Teilort eine Sackgasse. „Und doch tun mir die Leute besonders am Friedhof leid“, meint sie und spielt dabei auf die Fahrzeuge an, die versuchten, über nahezu unbefestigte Straßen die weiträumige Umleitung zu verkürzen oder herumirrten: „Das staubt wie verrückt.“ Da parallel die Kreisstraße zwischen Mönchsberg und Hammerschiede seit Sommer gerichtet wird und die Umleitung nach Mönchsberg ebenfalls in einer Sackgasse endet, sei in Hütten die Beschilderung verwirrend. „Am Wochenende hat bei uns etwa jedes fünfte Auto nach dem Weg fragen müssen“, berichtet Hofmann. Diese Info mit der Bitte um Verbesserung habe sie ans Rathaus weitergegeben.

Von der Verkehrsbehörde wurde zudem eine zusätzliche Halbschranke nach der Einmündung der K 2669 in Wielandsweiler angeordnet, berichtet Sonja Hettich. „Somit wird nochmals klar dargestellt, dass die Straße im weiteren Verlauf gesperrt ist.“