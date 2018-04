Schwäbisch Hall Rock-Show in der Kantine 26 an Ostern

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer

Nicht nur Eisbrecher-Frontmann Alexander Wesselsky sorgt bei der Rock Show in der Kantine 26 für ausgelassene Stimmung im Publikum.

Laute Musik am späten Ostersonntag: Das scheint jede Menge anzusprechen, denn die Kantine 26 ist zur Rock Show knüppelvoll. Seit fast 15 Jahren gibt es diese bereits, Marc Zillmann hatte sie damals ins Leben gerufen und ist immer noch dafür verantwortlich. Es ist jedes Mal ein Cover-Abend der besonderen Art. Auf der Bühne spielt eine, auch diesmal stark klingende Band, dazu wechseln sich Sänger ab, die sich durch Rock- und Metal-Klassiker der vergangenen vier Jahrzehnte singen, kreischen und brüllen.

Stargast ist Alexander Wesselsky, Sänger und gemeinsam mit Jochen „Noel Pix“ Seibert Gründer von der Band Eisbrecher, die mit ihrem letzten Album „Sturmfahrt“ Platz 1 der deutschen Charts erklomm. Kurz vor dem Auftritt zeigt sich Wesselsky gut gelaunt im Gespräch mit dieser Zeitung. Das Konzept der Rock Show gefällt ihm. „So etwas gibt es doch fast gar nicht mehr“, meinte er. „Früher haben sich bei solchen Veranstaltungen unsere Eltern kennengelernt.“ Für ihn selbst sei dieser Auftritt „eine Art Urlaub“ – den letzten klassischen Urlaub „so mit Wegfahren“ hatte er allerdings der eigenen Aussage nach 1996.

Die Menge hat er im Griff

Damals war er seit drei Jahren mit seiner damaligen Band Megaherz unterwegs. Ende 2002 folgte die Trennung im Unfrieden, auch wenn Wesselsky nun sagt: „Es wird immer eine Wunde bleiben, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht.“ Wesselsky kann sich ein Lächeln nicht verkneifen, als er darauf hinweist, dass er bei der Rock Show mit dem neuen Megaherz-Schlagzeuger Tobias Derer auf der Bühne steht.

Dort ist der 49-jährige Wesselsky in seinem Element. Vier Lieder singt der Eisbrecher-Frontmann, und er hat die feierwütige Menge von Anfang im Griff. Sichtbar genießt er die Freiheiten, die es aufgrund der Großproduktion bei Eisbrecher live kaum noch gibt. Wesselsky steigt von der Bühne, singt inmitten des Publikums und rennt später auf der Bühne fast noch Gitarrist Marc Richter um. Der Spaßfaktor ist hoch. „Im Grunde ist so ein Auftritt wie eine Kavallerie-Attacke – ohne Sattel“, meint Wesselsky. Ob beim Megaherz/Eisbrecher-­Hit „Mistück, bei „1000 Narben“ oder dem Clawfinger-Cover „Nigger“: Wesselsky strahlt eine ­besondere Präsenz aus und beweist bei seinen beiden Auftritten, wa­rum er als starker Frontmann gilt.

Die Stimmung flaut aber auch bei den anderen Gästen nicht ab. So performt beispielsweise Energiebündel Steffi Zott stark Rage Against The Machine „Killing In The Name“, und der sonst so freundlich dreinblickende Christo Hummels verwandelt sich bei Sepulturas „Roots“ in eine schreiende Bestie, die dem Original mit Max Cavalera nahekommt.

Das Publikum kommt mehr als zwei Stunden voll auf seine Kosten. Die liebevoll hochtoupierten Haarstacheln eines Punkers hängen am Ende der schweißtreibenden Show nur noch auf Halbmast. Beim anschließenden DJ Set von Alexander Wesselsky bekommen die Stacheln den Rest.