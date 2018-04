Ehrenamt „Wie ein zweiter Beruf“

Ute Schäfer

In den letzten Wochen war es erstaunlich ruhig“, sagt Sebastian Gehring. In seine neuen Aufgaben als Kommandant der Ilshofener Feuerwehr kann er sich derzeit also in Ruhe einfinden. „Wenig Einsätze sind ja gut“, sagt er. Er kennt es auch anders. Dabei erinnert er sich an eine Massenkarambolage auf der Autobahn oder das Hochwasser vor zwei Jahren. „Es ist doch gut, wenn es ruhig ist. Ich reiße mich nicht um die Einsätze.“ Denn dann ist immer auch die Gefahr da, der Notfall, die belastenden Situationen.

Der Wehrersatzdienst war’s, der den 17-jährigen Sebastian Gehring mit dem „Feuerwehrfieber“ infiziert hat. Die Technik hat ihn fasziniert, die Kameradschaft, die Möglichkeit, sich für die Gesellschaft einzubringen. Seit 13 Jahren ist Gehring nun Feuerwehrmann, mittlerweile ist er Brandmeister und hat das goldene Feuerwehrabzeichen geschafft – eine seltene Leistung, auf die er zu Recht stolz ist.

Er übernahm schon früh Verantwortung: Kaum 25 Jahre alt wurde er zum stellvertretenden Kommandanten der Ilshofener Feuerwehr gewählt und nun, fünf Jahre später, zum Kommandanten. Er steht jetzt also „vornedran“. Aber er ist nicht allein. Er ist einer von insgesamt sieben im Führungsteam der Wehr. „Wir begegnen uns auf Augenhöhe“, so Gehring. Und apropos „vornedranstehen“. Daran müsse er sich erst noch gewöhnen. Denn wenn es jetzt brennt, steht er nicht mehr an der Wasserspritze. „Wenn ich bei einem Einsatz selbst arbeite, habe ich als Einsatzleiter etwas falsch gemacht.“ Denn er sei derjenige, der den Überblick behalten und der den Kontakt mit den anderen Rettungskräften und den Behörden halten müsse. Der, der vorausdenken muss. Und der nicht zuletzt seine Kameraden lenke und leite. „Schade eigentlich“, sagt er. „Denn eigentlich bin ich ein Schaffer. Eigentlich packe ich am liebsten selber mit an.“

Genug zu tun, gibt es immer

Doch natürlich ist er als Kommandant nicht arbeitslos, im Gegenteil: „Bei allen Alarmierungen bin ich automatisch dabei. Und ist die Lage zum Beispiel bei einer Rauchentwicklung unklar, fahre ich hin und schaue mir das an.“ Dann gibt es die Treffen mit den Behörden, mit dem Kreisbrandmeister, die Bürokratie, die Dokumentation, die Beschaffung und so weiter – genug zu tun, ist immer. Ein Feuerwehrjob sei wie ein zweiter Beruf, sagt Gehring. Im „ersten“ arbeitet er als Monteur bei Bausch + Ströbel.

Für die neuen Aufgaben sieht er sich gerüstet. „Die Ausbildung zum Zugführer habe ich schon gemacht.“ Die Kommandantenschulung komme noch. Auch der Landesfeuerwehrverband biete Informationen und Veranstaltungen an.

Und ja, natürlich hat Gehring Pläne, was die Zukunft der Ilshofener Wehr betrifft. Erst einmal soll alles so gut weiterlaufen, wie es läuft, sagt er. Und natürlich wolle er die Außenabteilungen nicht schließen, das ist ihm wichtig. Denn die ortsansässigen Kameraden würden sich doch am besten auskennen – was für die Einsätze von Vorteil sei. „Außerdem sind die Wehren in den Ortsteilen als Vereine wichtig.“

Vor Ort hätten die Kameraden auch ganz andere Möglichkeiten, neue Mitglieder anzusprechen. Auch das – die Gewinnung und Förderung des Nachwuchses – ist ihm wichtig. Gehring kann sich außerdem zukünftig Übungen in Ilshofener Einrichtungen vorstellen. „Wir hatten einmal eine Übung im Wohnheim an der Haller Straße. Das war für alle sehr aufschlussreich.“ Und weiter: „Mir ist vor allem die Zusammenarbeit mit den Wehren in der Nachbarschaft wichtig“, sagt Gehring. „Wir arbeiten auch bei Alarmierungen gut zusammen.“