Heimat „Wie auf einer riesigen Terrasse“

Waldenburg / Bettina Lober

Wer diesen Band in die Hand nimmt, merkt erst einmal, wie schwer ein Buch sein kann. Auf dem Titel ist ein stimmungsvolles Bild eines Nebelmeers zu sehen, aus dem die bewaldete nordwestliche Abbruchkante der Schwäbischen Alb herausragt. Jörg Nädelin hat mit „Den Albtrauf entdecken“ ein stattliches, umfassendes und verständliches Werk geschaffen – und damit seiner alten Heimat ein eindrucksvolles Denkmal gesetzt.

Weit ist der 70-Jährige in der Welt herumgekommen, hat auch in Lateinamerika gelebt. Und als er mit seiner Familie zurückkehrte, kam er ins Hohenlohische. In Waldenburg, wegen des Ausblicks auf die Hohenloher Ebene zuweilen als „Balkon Hohenlohes“ bezeichnet, hat er mit seiner Frau Gundula ein neues Zuhause gefunden. Doch wer wie Nädelin den Albtrauf kennt, für den ist Waldenburg eher ein Balkönchen – wenn auch ein hübsches.

„Wenn ich an die vielfältigen Ausblicke denke, dann ist der Albtrauf wie eine riesige Terrasse“, schwärmt Nädelin. Mit dem Wissen um die Geologie und die geschichtliche Entwicklung erweitere sich dann der Blick: „Wohin auch die Reise führt, der historische Hintergrund erhöht den Erlebniswert eines jeden Ziels“, schreibt er. Geschichte habe ihn schon als Kind interessiert. Sein Vater Eugen, ein Ingenieur, habe ihn immer mitgenommen, alles in der Umgebung gezeigt, und die Faszination des Buben für Burgen und Berge hält auch noch beim 70-Jährigen an. „Außerdem war ich mit 15 Jahren schon Segelflieger“, erzählt Jörg Nädelin. Den Blick auf die Landschaft aus der Vogelperspektive, die Landkarten, all das hat er förmlich aufgesogen.

Nördlinger Ries als Neuland

Das mit dem Bücherschreiben hat bei Jörg Nädelin im Ruhestand angefangen – nämlich mit einer Chronik über das Leben seines Vaters. Auch über Lebenswege seiner Generation, des Jahrgangs 1947, über seine Heimatstadt Albstadt oder über die Comburg in Steinbach. Für das Buch über den Albtrauf hat er sich nun die Landschaft jener 200 Kilometer Luftlinie zwischen Küssaberg im Südwesten und der Harburg im Nordosten vorgenommen. Klar, die Südwestalb und die Mittlere Alb – das war für Nädelin ein Heimspiel. Aber die Ostalb, das Härtsfeld und das Nördlinger Ries habe er in den vergangenen dreieinhalb Jahren während der Arbeit an dem Buch eigentlich erst richtig kennengelernt, räumt der pensionierte Schulamtsdirektor ein. In den mehr als 400 reich bebilderten, mit erklärenden Texten, Karten und Skizzen ausgestatteten Seiten stecken mehr als 1500 Stunden Arbeit, schätzt Nädelin. Freilich sind es viel mehr. All die Recherchen und Erkundungsfahrten zu geschichtsträchtigen Orten, all die Besuche in den Städten, in Museen oder Höhlen sind kaum zu beziffern. Das ist dem Band auch anzusehen. „Der Fotoapparat muss immer dabei sein“, erzählt Nädelin von seinen Forschungsexkursionen, die natürlich auch Hobby sind. Und er hat tatkräftige Unterstützung: „Meine Frau macht das alles mit“, sagt er dankbar, „wir sind ein wirklich gutes Team.“

Wenn Nädelin von sich und seinem Buchprojekt erzählt, wird deutlich: Er ist ein leidenschaftlicher Pädagoge, ein Erklärer. Das zeigen auch seine knappen, verständlichen Texte, in denen er die Entstehung der Gesteinsformationen, der Berge und Buckel beschreibt. Er erzählt die Geschichte der Besiedlung von der Steinzeit über die Kelten und Römer bis ins Mittelalter. Er rückt Burgen, Kirchen und Städten wie Schwäbisch Gmünd, Bopfingen und Dinkelsbühl in den Fokus.

Überall schöne Seiten

Nein, ein Wanderbuch ist Nädelins „Der Albtrauf“ nicht – dafür ist es allein schon viel zu schwer. Eher ein „Ausflugs- und Geschichtsbuch“, sagt der Autor selbst – Natur erleben und Geschichte erfahren eben. Ob Nädelin einen Lieblingsort entlang des vielfältigen Mittelgebirgszugs entdeckt hat? „Nein“, seine prompte Antwort, „da kann ich nichts herausheben, überall gibt es Schönes und Spannendes.“