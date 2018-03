Arbeitnehmervertretung „Wer nicht zufrieden ist, geht“

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Gibt es in der Hotellerie und Gastronomie so wenig Betriebsräte, weil Arbeitgeber Wahlen behindern, oder liegt der Mangel an Arbeitnehmervertretungen daran, dass in den überwiegend Klein- und Familienbetrieben die Probleme direkt gelöst werden, weil die Mitarbeiter oft Seite an Seite mit dem Chef arbeiten?

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fährt scharfe Geschütze auf: Einzelne Unternehmen würden versuchen, Betriebsratswahlen zu unterlaufen. Manche Arbeitgeber hätten sich regelrecht darauf spezialisiert, Betriebsratskandidaten zu schikanieren. Die NGG betont: „Wer die Wahl von Betriebsräten behindert, der macht sich strafbar.“

Daniel Ohl ist Pressesprecher für Baden-Württemberg des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Er weist die Vorwürfe auch im Namen von Armin Meiser, dem Vorsitzenden der Dehoga-Kreisstelle Schwäbisch Hall, von sich. Den Grund, warum es nur in Ausnahmefällen Betriebsräte im Gastgewerbe gibt, sieht er darin, dass in 70 Prozent der Betriebe weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigt sind. Unterhalb dieser Zahl sind in Betrieben keine Betriebsräte vorgesehen.

Rafael Mota-Machado ist Sekretär der NGG. Er kenne einige Fälle, in denen Arbeitgeber aktiv versucht hätten, die Gründung eines Betriebsrats zu behindern oder zu unterlaufen. Die Methoden seien unterschiedlich. Entweder werden die Initiatoren unter Druck gesetzt oder es würden Gerüchte gestreut, dass Mitarbeitern, die in der Vergangenheit einen Betriebsrat hatten gründen wollen, gekündigt worden sei.

„Für den Koch im Fünf-Mann-Lokal gilt genauso wie für die Technikerin in der Lebensmittelfabrik: Die Wahl von Vertretern, die sich um die Anliegen der Beschäftigten kümmern, ist ein Grundrecht“, schreibt die NGG.

Die Praxis im Gastgewerbe sei eine ganz andere, betont Dehoga-Pressesprecher Daniel Ohl. „Wer nicht zufrieden ist, geht. Es gibt genug Stellen.“ Ihm sei kein Fall bekannt, dass durch Schikanen ein Betriebsrat verhindert worden sei. Aber er kenne viele Fälle, in denen Mitarbeiter die Stellen gewechselt haben, falls sich Probleme nicht lösen lassen. Stellenwechsel fallen in der Branche nicht schwer. Im Gastgewerbe gibt es einen massiven Mangel an Fach- und Hilfskräften. „Der Bedarf an Mitarbeitern ist groß, die Personalgewinnung ist unser Problem Nummer 1“, versichert der Dehoga-Vertreter.