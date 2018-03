Landfrauen „Wege aus der Stressfalle“

Schwäbisch Hall / swp

Um „Wege aus der Stressfalle“ geht es am morgigen Mittwoch, 20 Uhr, bei den Bibersfelder Landfrauen. Sie laden zu einem Vortrag mit Gabriele Wisbar ein. Die Referentin möchte möglichst viele Menschen erreichen, um ihnen Wege zu vermitteln, wie man mit hohen Stressbelastungen, denen ja fast alle auf die eine oder andere Weise ausgesetzt sind, gut umgehen kann. In einem lebendigen und erlebnisorientierten Vortrag will sie vermitteln, wie es gestressten Frauen gelingen kann, innezuhalten, die Pausentaste zu finden und wieder Kraft zu tanken – mitten im Alltag. Treffpunkt ist im Mehrzweckraum der Grundschule in Bibersfeld.