Schwäbisch Hall „Vielseitig genießen statt einseitig Diät machen“

Schwäbisch Hall / Kathrin Knaack

Ernährungsexpertin Heike Max erklärt im Interview, worauf man beim Essen von Fast Food achten sollte.

Wie würden Sie den Begriff Fast Food beschreiben?

Heike Max: Fast Food würde ich als schnell zubereitete Speisen bezeichnen, die rasch verzehrt werden können, auch im Gehen und im Stehen.

Sollten Jugendliche komplett auf Fast Food verzichten?

Nein, es kommt auf die Häufigkeit des Verzehrs an. Auch welche Fast-Food-Gerichte ausgewählt werden. Da gibt es große Unterschiede. Zum Beispiel muss es nicht der Burger mit Pommes sein oder ein Thunfischwrap. Auch eine gute Kombination kann Fast-Food-Gerichte aufwerten.

Wie sieht eine ausgewogene Ernährung aus?

Ernährung betrifft jeden, jedoch is(s)t jeder anders. Die Ernährung der Menschen ist so individuell wie sie selbst. Was für den einen gut ist, muss es für den anderen noch lange nicht sein. Eine ausgewogene Ernährung ist die Basis für bedarfsgerechtes, gesundheitsförderndes Essen und Trinken. Auf Nährstoffebene ist eine ausgewogene Ernährung charakterisiert durch ausreichende Flüssigkeitszufuhr und eine dem Bedarf entsprechende Energiezufuhr. Dabei sollten die energieliefernden Nährstoffe in einem optimierten Verhältnis stehen und außerdem Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe in ausreichender Menge geliefert werden.

Gibt es einen bestimmten Ernährungsplan, den sie jedem empfehlen würden?

Ich arbeite in meiner Praxis mit dem Baukastenprinzip von Dr. Ambrosius. Mit diesem Baukastenprinzip findet man spielend leicht und intuitiv zu seinem Gleichgewicht zwischen Gesundheit und Genuss. Und ganz nebenbei versorgt man sich mit allen wichtigen und notwendigen Nährstoffen. Vielseitig genießen statt einseitig Diät machen. Essen, was schmeckt, fast alles ist möglich mit dem Baukastensystem.

Warum macht uns Fast Food immer dicker?

Die Fast-Food-Kultur ist deutlich schneller. Es sollte jedoch in Ruhe gegessen werden, da die Verdauung ihre Zeit braucht. Durch zu schnelles Essen isst man leicht zu viel, da man in kurzer Zeit noch keine Sättigung verspüren kann. Die Gerichte liefern meist viele Kalorien, eine hohe Energiedichte in Form von Fett und Zucker, die uns aber kaum sattmachende Inhaltsstoffe liefern. Da durch den Fast-Food-Konsum auch seltener und in zu geringen Mengen Gemüse und Obst verzehrt werden, wodurch ein Mangel an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen entstehen kann. Durch die hohe Kalorienaufnahme kann jedoch das Körpergewicht ansteigen und das stellt einen gesundheitlichen Risikofaktor da.