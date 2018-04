E-Mobilität „Vielleicht war das ein Schnellschuss“

Michelfeld / noa

Der Vorschlag des Arbeitskreises, der den Wiederaufbau des Bauhofs plant, vor dem Gelände eine Elektrotankstelle einzurichten, ist im Gemeinderat kontrovers diskutiert worden. Selbst das Argument von Bürgermeister Wolfgang Binnig, dass die Finanzierung der Säule über ein Sponsoring der Energieversorgung Michelfeld oder den Stadtwerken Schwäbisch Hall erfolgen soll, hat nicht gezogen. Schlussendlich hat man sich für eine Vertagung des Themas entschieden.

„Mit einer öffentlich zugängigen E-Tankstelle vor dem Bauhofgebäude könnte der Einstieg der Gemeinde in das Zukunftsthema E-Mobilität realisiert werden“, mit diesen Worten hat der Bürgermeister für die Idee geworben. Perspektivisch denke man auch an die Anschaffung von Elektrofahrzeugen für die Bauhofflotte.

„Wer stellt sein Auto denn dahin?“, fragte Gemeinderat Volker Mauss. Der Standort bereite ihm Bauchschmerzen. So weit außerhalb der Ortschaften der Gemeinde sehe er die Funktion dieser Säule kritisch. „Würde ein anderer Ort nicht Sinn machen?“, ergänzte Gottlieb Wieland. Gemeinderätin Beate Heilenmann merkte zur Finanzierung nur an: „Haben die Stadtwerke wirklich so viel Geld über?“

Er wolle sich jetzt nicht für das Thema „verkämpfen“, gab Bürgermeister Binnig zu Protokoll. Gemeinderat Christoph Knirsch, der auch im Arbeitskreis mitwirkt, stellte fest, dass er nun von seiner ursprünglichen Meinung, dass die Tankstelle wichtig für den Bauhof sei, abrücke. „Man kann seine Meinung ja auch mal ändern“, so Knirsch. Mauss schlug noch als alternativen Standort das Gnadentaler Feuerwehrhaus vor.

Das war dem Schultes offensichtlich nicht genug Rückhalt für das Thema. „Vielleicht war das ein Schnellschuss“, so Binnig. Man werde das Thema noch einmal überdenken und dann dem Gemeinderat noch einmal vorlegen.