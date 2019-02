Hospitalstiftung „Verweigerung schärfstens kritisiert“

Schwäbisch Hall / Von Marcus Haas

Die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist stemmt viele Aufgaben im sozialen Bereich, betreibt Seniorenwohnheime, engagiert sich im Gesundheitswesen, in der Jugendarbeit, fördert Bildungseinrichtungen. Sie hat sich auch zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Stadt entwickelt und steht auf drei Säulen: Immobilien, Geldvermögen und Wald.

Ins Aufgabengebiet der Hospitalstiftung passt, dass sie einer der Motoren fürs stationäre Hospiz ist, denn die Investition fürs Gebäude auf dem Teurershof „wird von der Stiftung vorfinanziert“, sagt Hermann-Josef Pelgrim im Gemeinderat. Rund drei Millionen Euro sollen fließen. Der Oberbürgermeister erläutert, dass die Hospitalstiftung einer von fünf Gesellschaftern in der Trägerstruktur des Hospizes mit acht Plätzen ist, das 2020 eröffnet werden soll. Mit Blick auf die Refinanzierung der Investition ins Gebäude werde dann ein Mietvertrag mit den anderen Gesellschaftern gemacht.

Problemthema Campus

Der OB spricht ein Problemthema an: die nachhaltige Finanzierung des Campus Schwäbisch Hall, der Außenstelle der Fachhochschule Heilbronn. Ein Teil von dessen Finanzierung hängt an der Unterstiftung Fachhochschule der Hospitalstiftung. Es handelt sich dabei um einen Vorschuss von jährlich 660 000 Euro für den Hochschulbetrieb, der wiederum größtenteils mit Spenden von Firmen und finanzieller Unterstützung des Landkreises ausgeglichen wird. Dazu kommen 682 000 Euro für die genutzten Gebäude. Das Land gibt 1,9 Millionen Euro pro Jahr. Das Kapital der Unterstiftung Fachhochschule schmolz mittlerweile von über fünf auf rund 4,5 Millionen Euro, weil die Zinsen nicht reichen, um den Fehlbetrag auszugleichen. „Über das Jahr 2024 muss die Stiftung das nicht mehr machen. Es gibt dazu bislang keine Lösung mit dem Land“, macht Pelgrim im Gemeinderat deutlich. Er betont, dass es dazu bislang keine weiteren Gespräche mit dem Wissenschaftsministerium gegeben habe. Das soll sich am 27. Februar ändern, dann ist ein Gespräch im Wissenschaftsministerium geplant. In den Verhandlungen mit dem Land soll es unter anderem um Ausbaupläne gehen, weil die Zahl der Studierenden kontinuierlich wächst, mittlerweile bei über 1000 liegt. Das Ziel lautet: Das Land soll die Finanzierung des Campus Hall in die Regelfinanzierung aufnehmen und dauerhaft aus dem Landeshaushalt bezahlen. Zwar verlängerte das Wissenschaftsministerium Mitte Januar dieses Jahres den Vertrag zwischen der Fachhochschulstiftung Schwäbisch Hall, der Hochschule Heilbronn und dem Land Baden-Württemberg von 2024 an um weitere zehn Jahre, aber beim Thema Finanzierung blieb vorerst alles beim Alten.

Das Thema Campus Schwäbisch Hall greifen auch die Sprecher der Fraktionen von SPD und Grünen auf, die sich in Haushaltsreden positionieren. „Besondere Risiken bestehen im Hinblick auf die Belastung durch die Fachhochschule. Dort werden die Erträge aus dem Stiftungsvermögen in Zukunft wohl nicht mehr ausreichen“, sagt Helmut Kaiser. Der SPD-Fraktionsvorsitzende erinnert daran, dass der „tertiäre Bildungsbereich eine Aufgabe des Landes ist und die Verweigerung, den Bestand in Hall langfristig zu garantieren, von unserer Seite schärfstens kritisiert wird“.

Staatliche Aufgabe?

„Unsere Fraktion steht hinter der Hochschule sowie der Erweiterung des Campus Hall“, betont Werner Feucht für die Grünen. Der Stadtrat spricht Pelgrim mit Blick auf das Gespräch am 27. Februar direkt an: „Sie stehen ja zusammen mit IHK-Präsident Harald Unkelbach und Ehrhard Steffen, dem ehemaligen Vorsitzenden des Hochschulrats der Hochschule Heilbronn, in laufenden Gesprächen mit dem Land.“ Offen sei, ob die weitere Hochschulfinanzierung eine staatliche Aufgabe sei und das Land deswegen eine Zusage machen müsse, um den Campus auf lange Sicht allein zu finanzieren.