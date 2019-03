Festival „UpBeat Hohenlohe“ bringt Schüler vom Klassenzimmer auf die Jazzbühne

Region / Bettina Lober

Drei Bands, drei Schulen, drei Konzerte – das ist, knapp zusammengefasst, das Konzept des jungen Bandfestivals Up-Beat Hohenlohe. Die treibenden Kräfte hinter dem Format sind Marcus Meyer, Geschäftsführer der Kulturstiftung Hohenlohe, sowie der Saxofonist und Komponist Johannes Ludwig als künstlerischer Leiter.

Ihr Prinzip: Junge Profimusiker kommen mit ihrer Jazzformation für zwei Tage an eine Schule, geben ein Werkstattkonzert und coachen dann im Workshop das örtliche Schulensemble. Als Highlight gibt’s zum Abschluss ein öffentliches Konzert, bei dem die Schüler als Vorband der Profis auftreten. Allerdings sollen heuer die Beiträge der Schüler und der Profis im Konzert noch mehr vernetzt und dem Publikum ein Einblick in die Abläufe innerhalb einer Jazzband geboten werden, lassen die Organisatoren durchblicken.

Drei Up-Beat-Termine stehen im Frühjahr an: Der Trompeter Konstantin Döben, der unter anderem Mitglied der Band von Clueso ist, wird gemeinsam mit seiner Avantgarde-Pop-Formation Conic Rose die Jazzband des Freien Schule Anne-Sophie in Künzelsau coachen. Das gemeinsame Konzert ist am Samstag, 23. März, um 19 Uhr in der Konzertaula der Schule in Künzelsau. Übrigens: Döben ist ebenfalls Mitglied des Stegreif Orchesters, das 2018 den Würth-Preis der Jeunesses Musicales erhalten hat.

Konzert in der Spitalkapelle

Beim zweiten Wochenende mischt die Jazzband des Crailsheimer Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) kräftig mit. Festivalleiter Johannes Ludwig kommt mit seiner Band Immigration Booth nach Hohenlohe und wird mit den Schülern arbeiten. Das gemeinsame Konzert ist am Samstag, 30. März, um 19 Uhr in der Spitalkapelle in Crailsheim.

Fürs dritte Workshop-Projekt kommt der mehrfach preisgekrönte Posaunist Janning Truman mit seinem Quartett in die Region. Er coacht dann die Jazzband des Ganztagsgymnasiums Osterburken. Das gemeinsame Abschlusskonzert ist am Samstag, 6. April, um 19 Uhr in der Pachthofscheune in Forchtenberg-Ernsbach. Es geht also raus aus dem Klassenzimmer und rauf auf die Bühne – und zwar nicht nur auf die in der Schulaula, sondern auch „richtig“ aufs Konzertpodium. Die Schüler sollen eine authentische Livekonzert-Situation erleben – „mit Aufbau an einem noch unbekannten Ort, Soundcheck, den eintreffenden Besuchern und allem Drum und Dran“, erklärt Meyer.

Dahinter steckt das Anliegen, junge Menschen direkt zu erreichen und sie vielleicht auch als künftige Konzertbesucher zu gewinnen. „Es ist wichtig, sie für live handgemachte Musik zu begeistern. Mein größtes Anliegen ist, dass sie etwas spüren“, erklärt Ludwig. Er wolle vermitteln, welchen Spaß es macht, gemeinsam kreativ zu sein.

Obwohl das Publikumsinteresse bei den Konzerten in der Vergangenheit noch stark schwankte, hält Meyer am Konzept fest, das sich auch bewährt. Die Rückmeldungen von Schülern, Lehrern, Eltern und Musikern seien durchweg positiv. Up-Beat Hohenlohe spricht sich rum.