Lokalpolitik „Unheimlich engagierte Bürgerschaft“

Mainhardt / Maya Peters

Obwohl Sie keine Mitbewerber um das Bürgermeisteramt hatten, haben Sie Wahlkampf gemacht. Wa­rum?

Damian Komor: Ich wollte mit den Leuten besonders ins Gespräch kommen und war deshalb ab Ende des Jahres zu Terminen in jedem Teilort. Auch einen Flyer mit dem Leitspruch „Gemeinsam für Mainhardt“ und vielen Ideen für die Zukunft habe ich verteilen lassen. Die Veranstaltungen in den örtlichen Gastwirtschaften waren gut besucht. Die erfreulich hohe Wahlbeteiligung von 41 Prozent war für mich auch eine Bestätigung meiner Arbeit sowie eine tolle Motivation und Stärkung meiner Position.

Wie bewerten Sie rückblickend Ihre erste Amtszeit?

Als ich vor acht Jahren angetreten bin, hatte ich allgemeine Themen im Gepäck wie den Ausbau der Kinderbetreuung zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da sind wir auch immer noch dran, wir planen aktuell eine Erweiterung des Kindergartens Schultheiß-Huzele. Mainhardt war

unter meinem Vorgänger Karl-Heinz Hedrich gut aufgestellt, alle Hausaufgaben waren gemacht. Mainhardt ist mir und meiner Familie zur Heimat geworden.

Wie waren Ihre Anfänge als 26-jähriger Bürgermeister?

Die ersten zwei Jahre waren für mich auch eine Findungsphase, um die Gemeinde, den Gemeinderat und die Verwaltung besser kennenzulernen. Da gibt es ein tolles Miteinander. Ich finde es schlimm, wenn man gleich die Welt verändern will, nur weil man neu ist. Wir haben viel gemeinsam geschafft. Ich behaupte, nichts von dem, was ich versprochen habe, blieb unerledigt.

Und dann haben Sie neue Themen angepackt?

Im ersten Wahlkampf habe ich noch nicht gesagt: „Wir müssen das Mineralfreibad sanieren.“ Und doch kam das ebenso als große Aufgabe hinzu wie beispielsweise der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses Hütten und des Wasserturms oder die Einführung des Seniorenbusses. Das sind alles gelungene Projekte, die uns verbinden, die teils aus der Bürgerschaft angestoßen wurden und die unsere Gemeinde für alle Generationen attraktiver machen. Auch eine Bürgerstiftung haben wir nun, einen Gemeindeentwicklungsplan und eine Sportstättenkonzeption. Da können wir drauf aufbauen.

Was gehört zu Ihren schönsten Momenten bisher?

Ganz eindeutig die Eröffnung des Mineralfreibads nach der Generalsanierung. Das war ein supergutes Gefühl und ist das beste Beispiel für das tolle Miteinander hier in Mainhardt. Die Diskussionen um eine mögliche Schließung oder eine Sanierung waren intensiv. Der Rückhalt aus der Bevölkerung zeigte sich ganz besonders bei den Spenden: Selbst Schulklassen, Vereine oder die Kirche haben dazu beigetragen, obwohl sie selbst oft darauf angewiesen sind. Am Ende haben wir das Spendenziel deutlich übertroffen.

Vor welchen Herausforderungen steht die Gemeinde derzeit?

Schon im Wahlkampf habe ich den Breitbandausbau zur Chefsache gemacht. Das ist mir arg wichtig. Besonders in den Teilorten sind viele unglücklich über die schlechte Versorgung, noch läuft alles über Kupferkabel. Wenn wir als Gemeinde nichts machen, macht es vermutlich keiner. Wir werden deshalb Glasfaser in jedes Haus legen und so eine gemeindeeigene Infrastruktur schaffen. Seitdem wird keine Wasserleitung neu gemacht, ohne gleich die Leerrohre gemäß unserer Mikrorohrplanung mitzuverlegen. Ich bin in Gesprächen mit Netzbetreibern und hoffe, dass der Kreistag die Vernetzung der Gemeinden unterstützt, damit wir zukünftig gemeinsam ausschreiben können.

Auch die Schaffung von Wohnbauflächen und Mietwohnungen gehört zu den wichtigen Aufgaben in unserer Gemeinde. Da ist echt Bedarf da. Für die Innenentwicklung kaufen wir immer wieder Grundstücke wie das Quartier Schönblick. Erst kürzlich wurde die kommunale Wohnungsbaugesellschaft gegründet – das ist ungewöhnlich für eine so kleine Gemeinde wie unsere.

Die anstehende Schulsanierung ist hingegen ein echtes Mammutprojekt. Da habe ich Respekt davor. 15 Millionen Euro an Kosten stehen im Raum. Doch wir wollen den Schulstandort nicht nur erhalten, sondern auch sanieren und weiterentwickeln. Das wird ein Kraftakt. Bis zum Sommer hoffen wir auf die positiven Förderbescheide, dann geht die Planung weiter.

Wie bewerten Sie die Gemeinde Mainhardt?

Damals vor acht Jahren kannte ich Mainhardt kaum, obwohl ich aus Pfedelbach stamme. Aber das war ein Vorteil, da ich so einen ganz unvoreingenommenen Blick drauf hatte. Ich finde, Mainhardt ist sehr attraktiv für Familien. Wir haben ein Schulzentrum, Kindergärten, Ärzte, Apotheke, Freibad, Geschäfte und Lebensmittelhändler. Ja, sogar ein großes Alten- und Pflegeheim und neuerdings einen Seniorenbus. Das wollen wir alles erhalten und teils weiter ausbauen. Dazu die wunderbare Natur mit tollen Wanderwegen. Nur in Sachen Arbeitsplätze haben wir mehr Auspendler als Einpendler. Die aktive Wirtschaftsförderung haben wir uns deshalb auch auf die Fahnen geschrieben.

Was macht Ihre Aufgaben in einer ländlichen Flächengemeinde leichter und was erschwert sie?

Mainhardt hat eine unheimlich engagierte Bürgerschaft. Das tut richtig gut. Durch die Fläche und Topografie jedoch sind manche Aufgaben auch schwieriger. Allein die Infrastruktur der Gemeindeverbindungsstraßen sowie für Wasser und Abwasser für die 52 Wohnplätze zu erhalten, ist schon aufwendig. Natürlich erwartet selbst das kleinste Gehöft mit nur vier Häusern, dass diese Versorgungsstrukturen da sind. Das verstehe ich auch.

Was wünschen Sie sich für Mainhardt?

Wir können bald den 50. Geburtstag der Gebietsreform feiern, da sollten die alten Grenzen in den Köpfen verschwinden. Wir gehören zusammen, jeder Teilort, jeder Weiler zählt so viel wie der Hauptort. Wir sind eine Gemeinde, obwohl jede Ortschaft ihre eigene Identität hat und behalten soll. Aber am „Wirgefühl“ könnte man noch arbeiten (lacht). Ich wünsche mir, dass Mainhardt mindestens so attraktiv bleibt, wie es schon ist.