Hilfsverein „Und der Winter kommt erst noch“

Hall/Ravenstein / blo

Ein umtriebiges Jahr geht für den Verein „Pony in Not“ langsam zu Ende. Davon berichtet die Hallerin Christel Schulz. Die 80-Jährige setzt sich seit jeher für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins ein, der vor 32 Jahren auf Initiative ihrer Tochter Adriana Schulz-Stubenrauch gegründet wurde. Die junge Frau hat es sich zur Aufgabe gemacht, geschundenen Tieren eine würdige Heimstätte zu geben. In den vergangenen Jahren war dies auf einem Aussiedlerhof in Billigheim im Odenwald möglich.

Nachdem der Pachtvertrag dort ausgelaufen ist, hat der Pferdeschutzhof in Ravenstein-Merchingen ein neues Domizil gefunden, das für die Pferde aber erst bezugsfertig gemacht werden musste. „Dann kam der anstrengende wochenlange Umzug und mit ihm die Dauerhitze, die Dürre und die Trockenheit“, so Christel Schulz. Anfangs seien die Tiere in der neuen Umgebung nervös gewesen. Mittlerweile hätten sie sich aber gut eingelebt.

Heuknappheit bereitet Sorgen

Doch nun bereiten die Folgen der Dürre den Aktiven des „Pony in Not“-Vereins Sorgen: Das Heu ist knapp. „Der Markt ist wie leer gefegt und der Winter kommt erst noch. Wir kämpfen jetzt um Heu, um die Pferde durchzubringen bis zur nächsten Heuernte“, so Schulz. Und die Preise für Heu steigen. Man habe schon manches Dürrejahr erlebt, doch diesmal sei es besonders schlimm.

Immer wieder wird der Verein kontaktiert, um zu helfen. Zum Beispiel habe sich im Sommer ein Veterinäramt gemeldet, das einen Hof räumen musste, auf dem 50 Shetlandponys leben. „Pony in Not“ hilft mit, passende Plätze für die Tiere zu finden. Jüngst entschied der Verein, auf dem Hof zwei Ponys, Susi und Sophie, aufzunehmen, die nach 15 Jahren in einem Tierpark „ausgedient“ haben. Nun werde zusätzlich Geld für Box, Umzäunung des Auslaufs und Heu benötigt, macht Christel Schulz deutlich.

Info Wer den Verein „Pony in Not“ unterstützen möchte, kann dies beispielsweise mit einer Spende tun – auf das Vereinskonto, Südwestbank Stuttgart, DE90 6009 0700 0742 4090 07, BIC SWBSDESS. Weitere Informationen, auch zu Patenschaften für verschiedene Tiere, gibt es auf www.ponyinnot.de.