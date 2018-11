Michelfeld/Rosengarten „Tempo 30 bringt’s“

Michelfeld/Rosengarten / Beatrice Schnelle und Norbert Acker

In Michelfeld und Rosengarten diskutieren Bürger Pläne zur Reduzierung des Verkehrslärms auf den Bundesstraßen ihrer Gemeinden. Besonders störend ist der LKW-Verkehr.

Bei einer Bürgerversammlung am Montagabend haben sich die rund 40 anwesenden Rosengartener mehrheitlich für die Einführung einer Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 in den Ortsdurchfahrten von Uttenhofen und Westheim ausgesprochen. Das ist eine der Maßnahmen zur Reduzierung von Verkehrslärm, die der von der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall in Auftrag gegebene Lärmaktionsplan (LAP) vorsieht. In Michelfeld wird die Tempo-Beschränkung auf einer Strecke von 770 Metern im Verlauf der B 14 von vereinzelten Anwohnern auch kritisch betrachtet.

Bürgermeister Wolfgang Binnig hatte im Anschluss an die Rosengartener Veranstaltung in die Steinbrückhalle eingeladen. Rund 100 Bürger sind gekommen, um sich die Informationen von Wolfgang Wahl von der Rapp Trans AG aus Freiburg, die den LAP erstellt, anzuhören. Wie der Experte betont, könne Lärm krank machen, darum sei die Bekämpfung unbedingt nötig. Durch Lärmemissionen würden in Deutschland jährlich Folgekosten von mehreren Milliarden Euro verursacht. Die Untersuchungen seines Büros seien zu dem Ergebnis gekommen, dass es in Michelfeld Handlungsbedarf gebe. Die Betroffenheitsanalyse zeige eine hohe bis sehr hohe Belastung der Anwohner durch den Verkehrslärm der B 14. Ein Maßnahmengrobkonzept sehe dort daher unter anderem die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer vor.

„Haben wir als Anwohner eigentlich noch die Möglichkeit, uns in diesen Prozess einzubringen?“, fragt ein Bürger. Erst nach einer Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen werde der LAP und damit die Überlegung der 30er-Beschränkung konkretisiert, erklärt Bürgermeister Wolfgang Binnig. Ziel sei es, den Plan im Frühjahr 2019 vom Gemeinderat beschließen zu lassen. Durch das Landratsamt könne dann die Beschränkung fest- und umgesetzt werden. Ein weiterer Bürger befürchtet, dass der Verkehrsfluss durch Tempo 30 behindert werden könnte. „Er wird nur langsamer und dadurch leiser“, beruhigt Wahl. Die bestehenden Vorfahrtsregelungen auf die Ortsdurchfahrt blieben bestehen. „Wird es dadurch zusätzliche Belastungen durch Feinstaub geben?“, lautete eine weitere Frage. Die Werte würden ungefähr gleich liegen, wie bei 50 Stundenkilometern, so Wahl.

Mehrere Bürger monierten die Schachtdeckel in der Ortsdurchfahrt. Diese würden vor allem bei der Überfahrung durch LKW für zusätzlichen Lärm sorgen. „Das haben wir auf dem Schirm“, versichert der Bürgermeister. Allerdings gibt er zu bedenken, dass die B 14 im betroffenen Bereich als nicht sanierungsbedürftig eingestuft sei. Im kommenden Jahr werde die Fahrbahn erneut untersucht. „Wir hoffen, dass sich die Einstufung dann ändert“, so Binnig. Denn wenn der Bund als Baulastträger „Nein“ sage, werde es keine Sanierung geben, auch wenn die Gemeinde sich auf den Kopf stelle. Man denke darüber hinaus an Geschwindigkeitsdisplays und wolle den Kreis bitten, mehr mobil in der Ortsdurchfahrt zu kontrollieren.

„Bringen Sie sich in den Prozess ein“, fordert der Bürgermeister auf. Die Unterlagen für den LAP würden auf der Website der Gemeinde eingestellt. In fünf Jahren werde der Plan erneut geprüft.

Unterschriften in Rosengarten

Für den rund 700 Meter langen Teilabschnitt der B 19 durch Uttenhofen entstehe durch die Begrenzung auf Tempo 30 ein maximaler Fahrzeitverlust von 34 Sekunden, auf den rund 420 Metern durch Westheim seien es 20 Sekunden, rechnet Wahl den Rosengartenern vor. Dem stünden nicht nur eine Reduzierung des Lärms auf Werte gegenüber, die der Halbierung der Verkehrszahlen entspräche, sondern auch eine deutlich erhöhte Verkehrssicherheit, da der Bremsweg um die Hälfte reduziert und die Zufahrt von Anliegergrundstücken erleichtert werde. „Geschwindigkeitsbegrenzung bringt’s tatsächlich“, unterstreicht der Lärmschutzplaner. Eine Bürgerin kündigt an, eine Unterschriftensammlung pro Tempo 30 in Rosengarten zu starten.

Als weitere Maßnahme zur Lärmreduzierung nennt der LAP die Umrüstung der Fahrbahn mit „Flüsterasphalt“. Für Westheim sei seitens des Regierungspräsidiums für 2020 ohnehin die Sanierung der B 19 vorgesehen, so Bürgermeistermeister Jürgen König. Wann Uttenhofen folge, sei noch ungewiss. Ein Bürger sorgt sich, dass der optimierte Belag ausbleiben könne, sobald der Lärm durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung ohnehin im vorgeschriebenen Bereich läge. Das werde nicht passieren, verspricht Wahl. Die Tempo-30-Begrenzung werde seiner Erfahrung nach zusätzlich bestehen bleiben.

Vehemente Klagen über die LKW, die ab 4.30 Uhr mit leeren Containern durch die Ortschaften donnerten, werden auch in Rosengarten laut. Landwirtschaftliche Fahrzeuge, so heisst es, würden „wie Panzer“ klingen. Eine B-19-Anrainerin gibt an, die Erschütterungen hätten Risse an ihrem Wohnhaus verursacht.

Tempo 30 auf einer Bundesstraße gebe es bislang im gesamten Landkreis noch nicht, sagt der Bürgermeister, der aus seiner Sympathie für diese unkomplizierte Lösung keinen Hehl macht. Bei der Durchsetzung gegenüber der Umsetzungsbehörde habe man nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-­Württemberg beste Chancen.

Bis Jahresende können die Rosengartener ihre Stellungnahmen im Rathaus einreichen. Die Daten des örtlichen LAP sind auf der Internetseite der Gemeinde einsehbar. Auch in Rosengarten soll im Frühjahr kommenden Jahres der Gemeinderat über das weitere Vorgehen befinden.

Das könnte dich auch interessieren: