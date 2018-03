Schwäbisch Hall Freilichtspiel-Intendant Doll im Interview

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Intendant Christian Doll rechnet nicht mit weiter sinkenden Zuschauerzahlen in der neuen Saison. Er freut sich auf die Eröffnung des Neuen Globes im Frühjahr 2019.

Die erste Premiere auf der Großen Treppe wird dieses Jahr am 9. Juni aufgeführt. Doch Sie haben derzeit sicherlich schon viel zu tun, oder?

Christian Doll: Genau. Die Proben fangen am 26. März an. Als Erstes startet das Kinderstück „Karlsson vom Dach“ mit seiner Premiere am 28. April in der Haalhalle.

Ist das nicht außergewöhnlich früh?

Wir müssen extrem früh mit der Produktion anfangen, da die Haalhalle sowohl als Probenort für alle Stücke als auch als Aufführungsort fürs Kinderstück dient. Das Globe-Theater wird ja erst Ende des Jahres fertig. Daher müssen wir in diesem Jahr auf eine zweite Spielstätte verzichten. Das führt dazu, dass wir das Kinderstück viermal Ende April und Anfang Mai aufführen und dann erst wieder ab dem 1. Juli.

Das zweite Jahr ohne Globe-Theater: Rauschen die Besucherzahlen nun noch weiter nach unten?

Nein. Das zeichnet sich nicht ab. Der Vorverkauf läuft besser als im vergangenen Jahr. Es wurden 1000 Karten mehr verkauft. Und das bei einem Stück weniger im Programm und ohne Theaterzelt. Es ist auch einiges geboten: „Don Camillo und Peppone“ als Wiederaufnahme und drei Neuinszenierungen: „Wilhelm Tell“, „Saturday Night Fever“ und „In der Bar zum Krokodil“. Zudem wird „Malala – Mädchen mit Buch“ im Adolf-Würth-Saal der Kunsthalle aufgeführt. Und es gibt einen Theaterspaziergang.

Waren es in der Spielzeit 2016 noch rund 75 000 Zuschauer, zählte man vergangene Saison nur 55 000. Sind Sie sich sicher, dass es nicht weiter bergab geht?

Aus dem Vorverkauf kann ich viel ablesen. Nach vorsichtigen Schätzungen würde ich sagen: Wir werden unser Ziel erreichen – auch finanziell. Unser Umsatz beträgt rund 1,6 Millionen Euro. Um die Ziele zu erreichen, benötigen wir 50 000 bis 60 000 Besucher. Zudem fallen auf der Ausgabenseite die doch recht hohen Kosten für das Theaterzelt weg. Wir haben schon letzte Saison gespart und viele Rollen doppelt besetzt: Einige Schauspieler haben in mehreren Stücken mitgespielt. Das geht dieses Mal nur bedingt. Viele Musical-Darsteller in „Saturday Night Fever“, die aus Belgien, England und Holland stammen, können nicht die Sprechrollen „In der Bar zum Krokodil“ übernehmen.

Könnte es zu Geldsorgen kommen?

Wir müssen schon sehen, wie das dauerhaft funktioniert. Das macht mir schon Sorgen. Durch die Baukostenerhöhung des Neuen Globe-Theaters haben wir einmalig bereits 340 000 Euro gegeben. Dieses Geld würde ansonsten für die künstlerische Arbeit bereitstehen. Diesen Überschuss könnte man auch in Produktionen einsetzen, von denen man nicht genau weiß, ob sie kommerziell laufen. Wir dürfen die Kosten für die Kredittilgung nicht aus dem Geldtopf für die künstlerische Arbeit nehmen. Für mich ist das Neue Globe als allererstes eine Sommerspielstätte. Man kann ohne Geld kein Stadttheater aufziehen. Das Konzept sieht ja auch eine Nutzung für externe Veranstaltungen vor.

Aber das will organisiert werden?

Wir machen uns gerade Gedanken über eine Ausweitung des Marketings, vielleicht als 50-Prozent-Stelle. Wir sind ja im Winter nur sechs Mitarbeiter bezogen auf Vollzeitstellen. Das ist schon extrem wenig. Aber allein die Lage: Grandioser geht es ja gar nicht. Das Neue Globe wird ein ganz besonderer Ort werden, in dem viele ihre Veranstaltungen abhalten wollen. Das ist ein toller Platz für Firmenevents. Wissen Sie, was mir gerade erst aufgefallen ist? Wenn die Steinfassade kommt, wird diese mit der Kunsthalle Würth korrespondieren. Von Seiten der Freilichtspiele müssen wir das Winter-Programm langsam entwickeln und Erfahrungen sammeln. Ich beginne gerade damit, den Spielplan für 2019 auszuarbeiten.

Können Sie schon verraten, was bei der Premiere im Neuen Globe-Theater zu sehen sein wird: „Viel Lärm um nichts“ etwa?

Shakespeare wird natürlich aufgeführt. Das ist der Theaterautor, der die Moderne einläutet. Wir eröffnen das Neue Globe mit „Was ihr wollt“, eine Komödie mit melancholischen Elementen.

Dabei war die Spielstätte zuerst als griechisches Theater geplant?

Die Planungen gefallen mir sehr gut (zeigt an die Wand, wo die Zeichnungen hängen). Es ist ein Mix: Unten eher griechisch, oben die Balkone. Man erkennt daran das Shakespeare-Globe, hat aber auch eine tiefe Bühne wie die eines bürgerlichen Theaters des 19. Jahrhunderts.

Als Sie im vorvergangenen Jahr Ihre Intendantenstelle antraten, mussten Sie ein umstrittenes Projekt samt Kostensteigerung verteidigen. Wie war das?

Ich kann die Historie mit der Frage, ob man das alte Theater hätte stehen lassen sollen, nicht beurteilen. Ich finde es aber absolut mutig, ein Theater für neun Millionen Euro zu bauen. Wo gibt es das denn noch, dass ein neues Haus entsteht? Die Kosten sind für eine Stadt viel Geld, für einen Theaterbau aber vergleichsweise wenig. Vielleicht war die Diskussion auch nötig. Es ist ja das Geld der Bürger, das ins Theater fließt. Viele der Fragen, die gestellt wurden, kann ich absolut verstehen.

Wie wollen Sie das Projekt würdigen?

370 Menschen passen rein. Das wollen wir füllen. Nicht nur aus ökonomischen Gründen wollen wir das. Theater macht nur dann Spaß, wenn auch Zuschauer da sind.

Wann wird es eröffnet?

Nach allem, was ich weiß, liegt der Bau nun im neuen Zeitplan. Im Herbst kommt die Technik rein, was wir intensiv begleiten. Am Ende des Jahres können die Proben im Theater aufgenommen werden. Man muss so ein Haus einspielen. Die Premiere könnte vor Ostern 2019 sein. Dann folgt das Jugendtheater-Festival im neuen Haus.

Was sind die Anforderungen an die Ausstattung?

Das fängt beim Boden der Bühne an. Da werden je nach Theaterstück Schrauben eingedreht, um etwas zu befestigen. Dazu benötigt man harziges Holz, das hinterher die Löcher wieder schließt. Und man muss an die Zukunft denken. Derzeit geht es um die Frage: Wie lange wird es analoge Scheinwerfer geben? Auf der Treppe benutzen wir schon einige LED-Leuchten. Damit die neuen Scheinwerfer gesteuert werden können, muss man nicht nur Strom-, sondern auch Datenkabel verlegen. Das sind jetzt geringe Kosten. Falls man es nachrüstet, wäre es aber teuer.

Und parallel zur Technik beschäftigen Sie sich mit künstlerischen Fragen. Welche sind das?

Ich inszeniere ja den Tell auf der Großen Treppe. Für mich darf Theater nicht museal sein. Aus der Sicht der heutigen Zeit habe ich mit Schiller an vielen Stellen Probleme.

Welche denn?

Bei Schiller funktioniert viel über Abgrenzung. Statt Brücken zu bauen, ziehen die Revolutionäre Grenzen. Es wird nicht diskutiert, Kooperationen einzugehen. Es fehlt die Eigenschaft, den Gegner verstehen zu wollen.

Und das stört Sie?

Ich glaube, es ist wesentlich, zu kooperieren. Ob Brexit oder Trump: Das ist für die Welt der falsche Weg.

Und was machen Sie jetzt, wenn bei Schiller diejenigen gewinnen, die nicht auf Kooperation setzen?

Diese Stolpersteine werde ich natürlich in der Inszenierung darstellen. Es wird ein bisschen ein Kommentar werden. Ich bin aber kein Moralist und es ist natürlich klar: Schiller ist ein grandioser Autor und benutzt eine große Sprache.

Sie sehen also auch die Vorzüge bei Schiller?

Tell ist wie ein Drehbuch für Hollywoodfilme, für etwas ganz Großes. Ich habe meinen Jungs, die vier und sechs Jahre alt sind, die Handlung vorgelesen. In der Stadtbibliothek gibt es eine Ausgabe für junge Leser. Die haben gleich den ganzen Tell mit Playmobil auf einem Modell der Treppe bei uns zu Hause nachgespielt, das zufällig dort stand.

Auf was können sich Zuschauer in der kommenden Saison noch freuen?

Wir werden uns weiter öffnen. Die Erzählung des Theaters ist größer als nur das, was man auf der Bühne sieht. Dazu gibt es zum Beispiel zwei öffentliche Leseproben als Kooperation mit der Volkshochschule. Nach einem Casting haben wir Tänzerinnen für „Saturday Night Fever“ gefunden und die Probehörer beim Boxentest haben uns geholfen. Der Ton wird jetzt definitiv besser. Zudem wird es wieder öffentliche Generalproben geben. Die sind den Hallern wichtig. Da habe ich schon zugehört und führe sie wieder ein.

Es wird nun wieder einen Theaterspaziergang geben. Was ist geplant?

Ich werde ihn inszenieren. Er trägt den Titel „Williams weite Welt“. Er startet und endet an der Baustelle fürs Neue Globe.