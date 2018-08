Bundesgartenschau „Spiegel der Region und ihrer Qualität“

Region / Jürgen Stegmaier

Mit der Bundesgartenschau will sich Heilbronn 2019 nicht allein in Szene setzen. Das Sommerfest mit bundesweiter Bedeutung soll auch die passende Plattform bieten für eine Präsentation des gesamten Landstrichs, von Hausen am Bach bis Hausen an der Zaber, von Herrenzimmern bis Frauenzimmern, vom Neckar bis zu Main und Tauber. Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) ist sicher: „Diese Buga wird dazu beitragen, das Bewusstsein für die Zusammengehörigkeit der Region zu stärken.“ Gerade in diesem Aspekt sieht er „ein weiteres Erfolgsmerkmal“.

Die Tourismus- und Marketingexperten der Stadt Schwäbisch Hall stehen bereits in den Startlöchern. Wie die Vertreter der Gemeinden Mainhardt und Ilshofen, gehören sie zu den Interessenten für einen viel beachteten Auftritt auf der regionalen Bühne.

Guter Zulauf

Direkt am Nordeingang, wo vor allem die Busreisenden das 40 Hektar große Gelände betreten werden, ist reichlich Platz für die Selbstdarstellung der von Andreas Schumm geführten Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken (WHF). Das Forum werde Kommunen, Organisationen und Unternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt: „Wir haben schon einen ganz guten Zulauf.“

Die WHF lässt sich die Werbung in eigener Sache für einen Stadt- und vier Landkreise 600 000 Euro kosten. Der von Reinhold Würth gegründete Verein Pro Region steuert 200 000 Euro bei.

Ein rotes Band aus Holz und Metall soll auf einer Länge von 164 Metern den „Am Puls der Zeit“-Pavillon des Landkreises Heilbronn (Kosten: 500 000 Euro) mit dem futuristisch anmutenden PR-Bauwerk der Handwerkskammer (Kosten: 140 000 Euro) verbinden. Handwerker-Präsident Ulrich Bopp möchte auf 170 Quadratmetern gerne die drängend­sten Probleme seiner Zünfte lösen – den Mangel an Fachkräften und an Nachwuchs.

Dass Wirtschaftsförderer und Handwerker ins Buga-Boot steigen, ist ganz im Sinne von Geschäftsführer Hanspeter Faas: „Das ist eine richtig klasse Region mit unglaublich schöner Landschaft und einer bärenstarken Wirtschaft.“ Die Bauwerke und die Darbietungen versteht er als „Spiegel der Region und ihrer Qualität“. Der Standort dafür liege „extrem attraktiv“ am Neckar. Vielversprechend ist schon der Name: Zukunftspark.

Hanspeter Faas, der 2011 auch die Bundesgartenschau in Koblenz gemanagt hat, stellt bereits einen Zusatznutzen für die Heilbronner Nachbarschaft fest: „Reiseveranstalter fahren ganz stark auf die Region ab.“ Die Gegend von Wertheim bis Lauffen, von Crailsheim bis Eppingen sei „eine ganz wichtige und notwendige Ergänzung“. Der Fachmann verweist auf Studien, wonach über 80 Prozent der Buga-Besucher wieder in die Region kommen wollten: „Da geht es kontinuierlich nach oben.“