Jubiläum „So was wie er ist einmalig“

Das haben sie sich verdient“, sagt Tochter

Elisabeth-Damaris. Am Samstag wird eine riesige Feier steigen. Mit Gottesdienst, Restaurant und Ausklang im Gemeindehaus. Das ist das, was Elisabeth und Gerhard Friebel wissen. Der Rest – das, was sich die Tochter, die am liebsten beruflich Hochzeiten arrangieren würde, ausgedacht hat – darf noch nicht verraten werden. Es ähnelt aber einer prächtigen Hochzeitsfeier.

Elisabeth Friebel, gelernte Damenschneiderin, die sich vor 50 Jahren ihr Hochzeitskleid noch selbst genäht hat, hat sich ein blaues Gewand gekauft, mit einem goldenen Gürtel und Schleifchen, so wie sie es liebt. So blau wie ihr Haus in Gelbingen an der Hauptstraße, ihrem Elternhaus, in dem das Paar seit jeher zusammenlebt. Verdient hätten sich die Eltern so ein großes Fest. Weil sie es geschafft haben, fünf Kinder großzuziehen, immer für die Familie, zu der mittlerweile auch zwei Enkel gehören, da zu sein, viel gearbeitet und manchen Schicksalsschlag durchgestanden haben.

Liebe auf den ersten Blick

Kennengelernt haben sie sich in den frühen Morgenstunden. Elisabeth Friebel war Austrägerin für das Haller Tagblatt, ihr jetziger Mann war Maschinist und arbeitete an einer Baustelle vor ihrem Haus. Sie kam mit ihrem Wägelchen nicht über die aufgerissene Straße und ein Kollege von Gerhard Friebel half. Sie sahen sich und sagen heute: „Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Beide hatten schwere Erlebnisse zu verarbeiten. Die junge Frau, damals Anfang 20, hatte eine zweijährige Ehe mit einem Alkoholiker, der sie heftig schlug, hinter sich. Sie hatten kein Geld, aber zwei kleine Kinder. Diese schlimmen Jahre haben sie geprägt. Dann trat Gerhard in ihr Leben. Ein zuverlässiger Mann, gutmütig, herzlich. „Er hat dir dein Lachen zurückgebracht“, sagte ihr einst der Briefträger. Und sie sagt: „So was wie er ist einmalig.“ Plötzlich ging es ihr gut. Sie hatte einen zuverlässigen Partner, für den es selbstverständlich war, ihre zwei Kinder aus erster Ehe zu adoptieren. Zusammen bekamen sie weitere drei Kinder.

Er kam mit viel Traurigkeit in ihre Verliebtheit. Kurz zuvor waren bei einem Autounfall zwei seiner Geschwister ums Leben gekommen und die Eltern wurden schwer verletzt. Seine Schwester ist bereits mit 19 Jahren durch einen Stromschlag getötet worden. Auf der Hochzeit der beiden, die in Crailsheim gefeiert wurde, ließen sie keine Musik laufen. Es passte nicht zu den traurigen Ereignissen.

Die 72-Jährige erzählt: Ihr Mann, ein Jahr älter, ist der ruhige Part. Er hatte seine Arbeit als Kraftfahrer und sie die Kinder, außerdem ein großes Interesse für Mode. Urlaub gab es keinen, nur mal einen Ausflug am Wochenende. Reisen haben sie bis heute nicht gemeinsam gemacht. „Urlaub habe ich, wenn ich zu Hause bin.“ So empfindet Gerhard Friebel es. Aber eine Gemeinsamkeit hatte das Paar doch: das Austragen der Zeitung. 45 Jahre lang stand sie um halb zwei auf, machte ihm Kaffee, er holte die Zeitungen ab, dann legten sie los. Er mit dem Rucksack in den Hanglagen von Gelbingen, sie mit dem Handkarren in der Ebene. „Eine tolle Zeit“, sagt sie mit Strahlen in den Augen. Das zu erleben, was andere nicht erleben, hat ihr gefallen. Die Rehe, die in den Ort kommen; den ersten frischen Schnee, in den sie manchmal hineingeplumpst ist; die Ruhe und die Sternschnuppen.

Als er mit 70 aufhörte zu arbeiten und fortan zu Hause war, habe es ein paar Reibereien gegeben. Dann sind sie sich ein wenig aus dem Weg gegangen. Auch heute noch macht jeder seins. Er hat das Haus verputzt (in Blau – ihrer Lieblingsfarbe) und renoviert, sie näht und hat ihre Interessen. Er geht mit dem Hund. Beim Fernsehen finden sie keinen gemeinsamen Nenner, also guckt jeder für sich. Aber danach gehen sie gemeinsam ins Bett. Gute-Nacht-Kuss? „Die Zeiten sind vorbei“, sagen sie ohne Bedauern.