Schwäbisch Hall Magel: „Siege sind schön, aber selten“

Schwäbisch Hall / Von Jürgen Stegmaier

Das Angebot, Vorstand beim Schwäbisch-Hall-Konzert zu werden, hat Peter Magel überrascht.

Vertriebsvorstand bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall – wird einem eine solche Stelle angeboten oder bewirbt man sich darauf?

Peter Magel: Ich bin gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich hatte zuvor keinen Gedanken daran verschwendet, weil ich im Norden eigentlich ganz glücklich war.

Wie lange hat es gebraucht, bis Sie sich entschieden hatten?

Genau eine Nacht. Ich hatte eine interessante Aufgabe in Hamburg, und die hat mir auch Spaß gemacht. Mit 55 Jahren noch mal alles umzuwerfen, war kein einfacher Entschluss. Ich neige dazu, gründlich zu überlegen, dann aber zügig zu entscheiden. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen und dann war das schnell klar. Deshalb habe ich früh signalisiert, dass mich die Aufgabe sehr reizt.

Reinhard Klein kam auch aus Hamburg nach Schwäbisch Hall. War es diese Hamburg-Connection?

Natürlich hat das eine Rolle gespielt. Reinhard Klein war bei uns in der LBS Schleswig-Hol­stein-Hamburg etwa fünf Jahre im Aufsichtsrat und er war Privatkundenvorstand bei der Hamburger Sparkasse. Das heißt, ich habe mich besonders liebevoll um ihn gekümmert (lacht). Insofern konnte ich ihn gut einschätzen, und das war für mich in dem Entscheidungsprozess ein ausschlaggebendes Puzzleteil. Bei einem Unternehmen von der Größenordnung der Bausparkasse ist es wichtig, dass man als Vorstand im Team arbeitet und dass das Miteinander funktioniert. Das konnte ich mir in diesem Fall gut vorstellen.

Hamburg – Schwäbisch Hall. Was heißt das denn für Ihr Privatleben?

Auch privat ist Schwäbisch Hall eine echte Bereicherung. Aber eigentlich fühle ich mich überall wohl. Ich bin ja gebürtiger Mainzer. Meine Frau ist Spanierin, ich bin auch sehr gerne in Spanien. Jeder Ort hat seine eigenen Reize. Das hat auch mit meiner Lebenseinstellung zu tun. Unsere Jungs sind inzwischen aus dem Haus. Sie leben in Berlin, Hamburg und New York. Insofern haben meine Frau und ich freie Hand. Wir müssen für unsere Kinder keinen Alltag mehr organisieren.

Was macht denn einen guten Vertriebler aus?

Erstens, dass er die richtigen Fragen stellt. Zweitens, dass er gut zuhören kann. Drittens, dass er aus dem Erfragten und Gehörten individuelle Lösungsmöglichkeiten für den Kunden ableitet.

Sitzt ein Außendienstler heutzutage noch abends im Wohnzimmer möglicher Kunden?

Ja. Auf jeden Fall. Und ich bin überzeugt, das wird in der Baufinanzierung auch weiterhin ein Stück weit so bleiben. Die Baufinanzierung ist nun mal – und das ist eine Binsenweisheit – die größte finanzielle Entscheidung im Leben eines Normalbürgers. Sie wird nach wie vor kaum übers Internet abgeschlossen, aber 90 Prozent unserer Kunden informieren sich zunächst einmal im Netz. Weit über 90 Prozent der Kunden schließen dann aber doch offline ab. Es ist ein Zeichen für die Qualität des Vertriebs, wenn man ins Wohnzimmer gebeten wird. Dann kann man aufnehmen: Wo wollen die Kunden hin?­­ ­­Das hilft dabei, die richtigen Fragen zu stellen. ­Denn eine Bau­finanzierung läuft selten nach­ ­Schema F.

Was war in der Anfangsphase bei Schwäbisch Hall die schwierigste Aufgabe, auf die Sie Ihre Mannschaft vorbereiten mussten?

Die Herausforderung ist, dass wir die digitalen Möglichkeiten, die die Welt bietet, intelligent miteinander vernetzen. Der digitale Vertrieb ist nicht als Konkurrenz zu sehen. Wir müssen die Möglichkeiten so miteinander verknüpfen, dass alle davon profitieren. Unser Vertrieb trifft auf besser informierte Kunden als früher. Dennoch gibt es bei einer Baufinanzierung noch sehr viele Faktoren und Begleitumstände, die systematisch abgefragt werden müssen, damit der Kunde wirklich das beste Angebot bekommt. Und das beste Angebot ist eben nicht nur die billigste Kondition. Laufzeiten, Tilgungsvarianten, staatliche Förderung und persönliche Lebensplanung gehören ebenso dazu. Alles zusammen ergibt ein Gesamtpaket.

Gehen auch die älteren Vertriebler bei der Verzahnung von online und offline mit?

Meinem Empfinden nach ist das keine Frage des Alters. Ich stelle auch bei älteren Mitarbeitern, die ja alle seit vielen Jahren einen Laptop bei der Beratung nutzen, eine Begeisterung für die neuen Möglichkeiten fest. Manche beißen sich da richtig rein. Es ist eher eine Typfrage, ob sich der Mensch gerne auf Neues einlässt. Unsere Vertriebsmannschaft muss das, was die Kunden hinsichtlich der Baufinanzierung selbst digital machen, noch einen Schritt besser beherrschen.

Gab es Großes, das Sie in Ihren ersten drei Monaten bei der Bausparkasse geändert haben?

Nein. Die Ausrichtung auf das Bausparen ist aber noch ein bisschen akzentuiert worden. Wir gehören zu den größten Baufinanzierern Deutschlands. Das wissen viele gar nicht. Wir müssen aber weiter bewusst machen, dass das Bausparen als Einstiegsprodukt zur Bau­finanzierung führt. Erst Bausparen ermöglicht vielen Kunden tatsächlich eine Baufinan­zierung, weil durch Bausparen das notwendige Eigenkapital aufgebaut wird. Bedenken Sie: Der Kapital­aufbau ist schwierig für junge Menschen, die noch nicht so viel Geld verdienen. Eigenkapital entsteht also durch Bausparen und über staatliche Fördermög­lichkeiten. Dann folgt die Baufinanzierung, danach kommt der dritte Schritt: Die Absicherung des Zinsänderungsrisikos. Damit ist der Dreiklang perfekt: Bausparen – Baufinanzierung – Bausparen.

Herr Magel, wer ist Ihnen persönlich ein guter Ratgeber in finanziellen Angelegenheiten?

Da muss ich mal genau nachdenken. Meine Kernkompetenz habe ich natürlich in den Bereichen Bausparen und Baufinanzierung. Zuletzt bin ich mit einer persönlichen Finanzfrage durch die Bürotür gegangen und zehn Schritte weiter zu meinem Vorstandskollegen Jürgen Gießler. Er hat mir auch einen guten Tipp gegeben. Ich suche mir persönliche Beratung situativ, je nach Thema.

Konnten Sie sich schon als Kind vorstellen, beruflich mal etwas mit Geld zu tun zu haben?

Als Kind eher nicht. Da hatte ich einen großen Traum: Berufssportler zu werden. Ich ging aber davon aus, dass dies nicht klappt. Deshalb wollte ich dann Sportreporter werden. Dieses Ziel habe ich auch lange verfolgt. Das hat aber nicht hingehauen. Heute könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich etwas anderes lieber machen würde als das, was ich jetzt mache. Das Erste, was ich als Kind sportfiebernd mitbekommen habe, war die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 mit Beckenbauer, Maier und Schwarzenbeck. Und 1978 sind wir Handball-Weltmeister geworden mit Joachim Deckarm, Erhard Wunderlich und all den Jungs. Ein paar von denen habe ich später noch selbst kennengelernt.

Sie haben die großen Spieler in Ihrer Zeit als Bundesliga-Handballer kennengelernt.

Ja, ich habe drei Jahre mit ein paar der besten Handballern der Welt in der Bundesliga zusammengespielt, bei Wallau Massenheim und später bei Hofweier. Nur war ich keiner von denen. Ich habe mich eher in der Abwehr sehr rustikal eingebracht. Sport war eine tolle Erfahrung für mich. Aber tatsächlich war ich immer am Kämpfen, um überhaupt in den Kader der Mannschaften zu kommen. Wallau ist einst zufällig auf mich aufmerksam geworden. Sie wollten in einem Pokalspiel, in dem wir gegen die Reinickendorfer Füchse gespielt haben, einen ganz anderen Spieler beobachten. Dort bin ich eben auch rumgesprungen. Dann haben die mich einfach mitgenommen.

Gibt es eine wesentliche Erfahrung, die Sie aus Ihrer Sportlerlaufbahn mitgenommen haben in Ihr Berufsleben?

Ich habe ein Leben lang alles Mögliche an Sportarten gemacht: Handball, Tennis, Skifahren, Snowboard. Das für das Berufsleben Prägendste ist die Erkenntnis, dass man im Team individuelle Schwächen ausgleichen und erfolgreich sein kann, wenn alle mitziehen. Das Zweite: Siege sind schön, aber selten. Nach Niederlagen gilt es daher, das Ganze zu bewerten: Was ist gut? Was ist schlecht? Daraus zieht man Schlüsse, um wieder aufzustehen und anzugreifen.

Viele talentierte Sportler hängen ewig ihren Wünschen, Vorstellungen und Illusionen nach. Viele vernachlässigen eine Berufsausbildung. Wie haben Sie den Absprung vom Sport ins Berufsleben geschafft?

Im Alter von 24 Jahren habe ich jeden Tag zweimal trainieren müssen. Parallel habe ich Jura an den Unis in Mainz und Freiburg studiert. Aber tatsächlich konnte ich so gut wie nicht an den Vorlesungen teilnehmen. Ich habe sehr viel in eigener Arbeit nebenbei gemacht. Als ich 28 Jahre alt war, habe ich gemerkt, dass es Zeit wird, mich um den nächsten Schritt zu kümmern. Dann bin ich ins Repetitorium, den Vorbereitungskurs fürs Staatsexamen, und habe praktisch mein Studium nachgeholt.