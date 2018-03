Kirche „Sie schaffen das“

Kirchengemeinde Bibersfeld stellt Antrag

Heute steht bei der Bezirkssynode der Beschluss zum Stellenverteilungsplan an. Dabei wird eine „Stellungnahme der Kirchengemeinde Bibersfeld zum Pfarrplan 2024“ vorgelegt. Dem Inhaber der Pfarrstelle Bibersfeld werde in Zukunft die Betreuung von 1800 Gemeindegliedern mit doppelter Geschäftsführung zugemutet, heißt es im Schreiben. Der Antrag: „Die Bestimmung im Beschluss der Bezirkssynode, wonach die Kirchengemeinde Rieden in Zukunft vom Pfarramt Bibersfeld versehen wird“, wird gestrichen und ersetzt durch: „Wie die pfarramtliche Versorgung von Rieden gewährleistet (. . .) werden kann, muss von den Gemeinden (. . .) noch ausgearbeitet werden.“