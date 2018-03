Gemeinderat „Rücksicht als oberstes Gebot“

Schwäbisch Hall / Marcus Haas

„Fußgänger sind gefährdet“, macht Horst Klingenstein aus Schwäbisch Hall zu Beginn der vergangenen Sitzung des Gemeinderats deutlich. Radler fahren sehr schnell, mit über 30 Stundenkilometern, blitzartig an Fußgängern vorbei: Das ist eine Wahrnehmung von Horst Klingenstein, wenn er als Fußgänger auf dem breiten Geh- und Radweg zwischen der Außenstelle der Hochschule Heilbronn und der Unterführung auf Höhe des Crailsheimer Tores unterwegs ist. Ähnliche Situationen habe er schon als Autofahrer beo­bachtet. Das könne auch für Radfahrer gefährlich werden: Wenn ein Fußgänger einem anderen Passanten etwas gestisch erkläre, könne es passieren, dass der plötzlich vorbeifahrende Radler einen Schlag ins Gesicht bekomme.

„Die Radler müssen doch Schritttempo fahren“, fordert Klingenstein und fragt nach: Was kann die Stadt dagegen unternehmen? Er schlägt Querschwellen oder Hinweistafeln vor, die deutlich machen sollen, dass Radfahrer höchstens sechs Stundenkilometer auf diesen kombinierten Rad- und Gehwegen fahren dürfen. E-Biker sollten den Berg hoch nur den kleinsten Gang benutzen dürfen. Weitere Beobachtung von Klingenstein: Auch in Fußgängerzonen würden Radler hin und wieder Slalom fahren. „Wird das wilde Radfahren einfach so von der Stadt geduldet?“, fragt er in Richtung OB.

„Die Beobachtung teile ich“, sagt Hermann-Josef Pelgrim. Der Oberbürgermeister betont, dass die Rechtslage eindeutig sei. Auf kombinierten Geh- und Radwegen „gilt Rücksicht als oberstes Gebot.“

Radfahrer müssten auf dieser schwierigen Strecke so fahren, dass sie jederzeit bremsen könnten. Wenn etwas passiert, dann sei der Radfahrer in der Verantwortung. Es gebe aber keinen Königsweg und die Alternative, den Radweg auf die Straße zu bringen, sei nicht gut. Bringt ein Hinweisschild etwas? „Das prüfen wir“, verspricht der OB.