Revue „Quando“ groovt auch auf Khmer

Schwäbisch Hall / Sarah Tolitsch

Manche Diven kommen ja gerne mal zu spät. Eine Eigenschaft, die auch die Sängerin Maggie Frankfield auszeichnet. Das bekommen am vergangenen Freitag auch die gut 50 Zuhörer im ausverkauften Anlagencafé zu spüren: Sie müssen mit den beiden Backgroundsängerinnen und dem Pianisten der Diva vorliebnehmen – denn Maggie Frankfield taucht nicht auf.

„Ob es ihr wohl gut geht?“, raunen sich Gina (Alice Hanimyan), Tina (Madeleine Lauw) und Kyrt (Perrin Manzer Allen) anfangs noch zu. Denn eigentlich sollte Frankfield – Parallelen zu den Nachnamen von Aretha Franklin und Dusty Springfield sind selbstredend rein zufällig – „ihre“ größten Hits der 60er-Jahre singen. Doch weil von ihr jede Spur fehlt, geben die drei die Songs selbst zum Besten. Stück für Stück wandeln sie sich von Neben- zu Hauptdarstellern, ihre Gesangsparts vom Background zum Lead. Und werden in ihrer Rolle als Diven in Vertretung immer sicherer: Mit einer tragischen Liebesgeschichte aus dem Nähkästchen und zitternder Stimme führt Tina an „You Don’t Have To Say You Love Me“ heran. Kyrt wagt eine eigene Version von „Natural Woman“.

Auch visuell wird die Zeit zurückgedreht. Garderobe, Frisur, Make-up, sogar die Stehlampe auf der Bühne fügt sich in die 60er-

Jahre-Ästhetik ein. Gina und Tina legen sich mit ihren Choreografien ins Zeug: Sie gestikulieren und stampfen, dass die Supremes – die einst Diana Ross begleitet haben – neidisch werden könnten.

Nach der Pause kehrt das Trio, weil immer noch ohne Maggie, als Two Girls and a Boy zurück. Um die Welt geht’s jetzt mit dem „Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini“ – und „Quando quando quando“. Das groovt in jeder Sprache, sogar auf Khmer, das in Kambodscha gesprochen wird. Und bietet obendrein maximales Theatralik-Potenzial, wie Gina eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Die Zuhörer verlangen nach mehreren Zugaben, einige von ihnen steigen bei „Schuld war nur der Bossa Nova“ mit ein. Sie vermissen Maggie Frankfield nicht im Geringsten.