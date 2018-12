Wohnen „Privatleben geht vor Karriere“

Schwäbisch Hall / ht

Junge Menschen haben genaue Vorstellungen von ihrer Zukunft. Eine große Rolle spielt für sie offenbar das Thema Sicherheit. Was die sogenannte Generation Z über Wohneigentum, Sparen und Finanzieren denkt, haben verschiedene Studien analysiert. Sebastian Flaith von der Bausparkasse Schwäbisch Hall hat die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.

Die überraschendste Erkenntnis: Rund 90 Prozent der unter 30-Jährigen wollen laut Youngcom-Befragung später ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung haben. Bereits bei den 13- bis 20-Jährigen sind es 9 von 10, in der Gruppe der 21- bis 29-Jährigen sogar noch mehr (93 Prozent). Der starke Wunsch nach Wohneigentum passt zur allgemeinen Wertvorstellung der jungen Leute in Deutschland: Privatleben geht vor Karriere. Bei 70 Prozent der jungen Erwachsenen genießt die gemeinsame Zeit mit der Familie den höchsten Stellenwert im Leben. „Der Wunsch nach Sicherheit und Orientierung ist bei der Generation Z wieder wesentlich höher ausgeprägt als bei ihren Vorgänger-Generationen“, so Sebastian Flaith.

Solide Anlagen gesucht

Keine oder geringe Gebühren sind für mehr als 80 Prozent der Jugendlichen das wichtigste Kriterium bei der Geldanlage. 30 Prozent der 13- bis 20-Jährigen suchen solide, krisenresistente Anlageformen, bei den 21- bis 29-Jährigen sind es doppelt so viele. Die meistgenannte Anlageform in dieser Gruppe ist mit 43 Prozent der klassische Bausparvertrag, bei den 13- bis 20-Jährigen nennt ihn ein Viertel. Es folgen Festgeld und Wohneigentum vor Aktien. Tatsächlich besitzt ein knappes Drittel der 15- bis 22-Jährigen laut Analyse des IfD Allensbach bereits einen Bausparvertrag. Drei Viertel sehen in ihm den ersten Schritt zu Wohneigentum, so Kantar TNS.