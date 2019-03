Handwerk „Nix 08 / 15“

Schraubzwingen hängen griffbereit in der Werkstatt … © Foto: just

Untermünkheim / Jürgen Stegmaier

Das Kundenverhalten hat sich massiv verändert. „Wer einen schönen Tisch braucht, geht selten zum Schreiner“, sagt Roland Lederer. „Die Menschen wollen die Dinge sehen, bevor sie sie kaufen. Es kann sich keiner mehr vorstellen, wie beispielsweise Birnbaum aussieht“, erzählt der Schreinermeister. Seine Werkstatt hat er in Untermünkheim direkt an der Durchgangsstraße. Möbelstücke repariert oder schafft er nur noch in Ausnahmefällen. Dafür ist seine Expertise gefragt, wenn es um Holzarbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden geht.

Besuch in der Werkstatt

Dieser Tage bekam Roland Lederer Besuch. Von der Handwerkskammer waren deren Präsident Ulrich Bopp sowie Hauptgeschäftsführer Ralf Schnörr in Untermünkheim. Die Landtagsabgeordneten Jutta Niemann (Grüne), Stephen Brauer (FDP), Arnulf von Eyb (CDU) und Anton Baron (AfD) hatten sich angeschlossen.

Der Schreinermeister sprach über die Herausforderungen der Arbeit an denkmalgeschützten Gebäuden. Eine davon: Die Behörden brauchen relativ lange, bis sie Sanierungen oder Umbauten genehmigen. Dafür hat Roland Lederer Verständnis, denn schließlich seien eine Vielzahl von Regelungen und Gesetzen zu beachten. Für ihn als Handwerker ergeben sich dadurch jedoch unbefriedigende Abläufe. „Die Arbeiten sind schwer zu planen. Es kann relativ lange dauern, ehe ein Projekt startet. Man weiß nie, wann es losgeht.“ Im Frühjahr passiere meist nicht viel. In der zweiten Jahreshälfte kommen dann oft viele Aufträge auf einmal herein, die dann bis Weihnachten abgeschlossen werden sollten.

Auf der Haller Comburg hatte Roland Lederer schon viel zu tun. In der Haller Innenstadt kenne er durch seine Arbeit mindestens 50 historische Gebäude, zum Beispiel das Haus Deutsch unweit der Henkersbrücke. Dort waren zuletzt Teile der Fassade sowie Fenster zu restaurieren und zu erneuern. Sein Aktionsradius misst rund 80 Kilometer um seine Werkstatt. In Bad Mergentheim hat er zu tun, auch in Aalen und Dinkelsbühl. Bei der Bundesgartenschau, die demnächst in Heilbronn beginnt, arbeitet er in der sogenannten Obstgartenanlage an historischen Garten- und Wengerterhäusern.

„Hier herrscht eine wunderbare Atmosphäre“, sagt Arnulf von Eyb beim Besuch in der kleinen Werkstatt. Es duftet nach Holz. Nur eine Handvoll Maschinen steht verteilt. An den Wänden und Regalen hängen und liegen zahlreiche Kleinwerkzeuge und Hölzer.

Hauptsächlich auf Fenster, aber auch auf Böden, Türen, Fensterläden und Wandvertäfelungen hat sich Roland Lederer spezialisiert. Er restauriert oder fertigt neu an. „Ich hatte schon Fenster in der Hand, die waren 400 Jahre alt“, erzählt der Unternehmer. Lederer arbeitet weitgehend allein.

Für größere Aufträge holt er sich andere freiberufliche Schreiner mit ins Boot. Bis vor wenigen Wochen hatte er noch zwei angestellte Schreiner in seiner Werkstatt, doch von diesen trennte er sich Ende 2018. „Ohne Lohnkosten lässt sich für mich leichter kalkulieren“, macht der 58-Jährige deutlich. Einen Auszubildenden würde er wieder nehmen, doch es gebe keine Interessenten mehr. „Aber ich suche auch nicht. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Leuten, die zu mir kommen und anfragen“, macht der Tischlermeister deutlich. Grundsätzlich könne er sich auch vorstellen, seine Schreinerei in jüngere Hände zu geben

Was Roland Lederer an seiner Arbeit schätzt, ist die Vielseitigkeit. „Nix nullachtfünfzehn“, sagt er trocken. Eine kleine Werkstatt zu führen, sei aber nicht nur romantisch. Man habe die vollen Gebühren zu zahlen und technische Anforderungen umzusetzen, egal wie

viele Menschen in der Werkstatt letztendlich arbeiten.

Beispielsweise dürfe er keine Haustüren anfertigen, weil ihm das dafür vorgeschriebene Zertifikat fehlt. „Das würde mich 3000 Euro kosten. Das mache ich nicht“, gibt Roland Lederer zu verstehen.