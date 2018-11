„Nachts träume ich noch davon“ Leiterin des Gesundheitsamts in den Ruhestand verabschiedet

Vom Niederrhein über Heilbronn und München nach Schwäbisch Hall

Dr. Eva König wurde in St. Hubert am Niederrhein geboren. Sie wuchs zunächst in Westfalen, dann in Bremen, später in Heilbronn auf, wo sie auch ihren Schulabschluss machte. Nach einer Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin studierte sie in Bochum, Lübeck, Heidelberg und München Medizin. Ihre Doktorarbeit, die sie in München schrieb, befasste sich mit dem „Schädel-Hirn-Trauma auf der Intensivstation“. Als Ärztin war sie in Oberbayern, Hamburg und München tätig, wo sie auch ihre Facharztausbildung zur Anästhesistin absolvierte. Überdies hat sie eine Ausbildung zur Psychotherapeutin. Bei einer Psychologie-Schulung in Lindau am Bodensee hat sie ihren jetzigen Mann, den Haller Gunter König, kennengelernt. So führte ihr Weg ins Kochertal. Zehn Jahre lang hat Eva König an der Heilerziehungspflegeschule unterrichtet. 1985 begann sie beim staatlichen Gesundheitsamt in Hall, absolvierte die Zusatzausbildung zur Amtsärztin und qualifizierte sich für den höheren öffentlichen Gesundheitsdienst. Eva König brachte drei Mädchen zur Welt und legte zwölf Jahre Familienzeit-Pause ein, in der sie als Psychotherapeutin arbeitete. Die Töchter sind heute 31, 29 und 27 Jahre alt. Sie leben inzwischen in Norddeutschland, zeitweise in Südamerika, „und eine ist jetzt für ein Jahr in Australien“. Auch ehrenamtlich ist Eva König engagiert. Sie war unter anderem Gesamtelternbeiratsvorsitzende und ist im Vorstand der Haller Bürgerstiftung aktiv. Überdies nimmt die 68-Jährige seit vielen Jahren wieder regelmäßig Klavierunterricht, bewegt sich in der Natur, pflegt einen Literaturkreis und geht gerne in die Oper und ins Theater. blo