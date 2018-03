Gesundheitswesen „Möglicherweise gehen Patienten verloren“

In Öhringen wird ein neues Krankenhaus gebaut

Die Entscheidung fiel am vergangenen Mittwochabend einstimmig im Kreistag des Hohenlohekreises: Die BBT-­Gruppe (Caritas) mit zentralem Sitz in Koblenz ist der neue Mehrheitseigentümer des Hohenloher Krankenhauses. Damit fallen 51 Prozent der Unternehmensanteile an BBT. Die Gruppe zählt zu den großen christlichen Trägern von Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen in Deutschland. Weitere Informationen unter www.bbtgruppe.

Im Hohenlohekreis gibt es noch zwei Krankenhäuser in Öhringen und in Künzelsau. Das Haus in Künzelsau soll geschlossen und in ein Medizinzentrum umgewandelt werden. Dadurch fließen Fördermittel vom Land in Höhe von rund 51,5 Millionen Euro für einen Neubau in Öhringen, der rund 100 Millionen Euro kosten soll. Den Rest muss der Kreis beziehungsweise der neue Mehrheitseigentümer selbst aufbringen, um den Neubau zu finanzieren.

Am Diak wird am 19. Juni das neue Bettenhaus eingeweiht. Am Mittwoch, 21. März, gab es ein Fördergespräch im Sozialministerium zu vorbereitenden Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt. Dabei geht es um die Sanierung des Waldhauses, den Bau eines Tunnels. Gesamtvolumen: rund 22 Millionen Euro. „Wir sind zufrieden. Das Ergebnis liegt im zu erwartenden Bereich“, sagt Diakchef Michael Kilb. Zahlen zur Fördersumme werden noch nicht genannt. cus