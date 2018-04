Schwäbisch Hall Berufliche Integration läuft auch über Zeitarbeit

Brief an Bundestagsabgeordnete

„Die zugeteilten Mittel wurden zwar erhöht, aber das Geld reicht nicht für einen kostendeckenden Verwaltungsaufwand“, macht Geschäftsführer Roland Rößler auf ein finanzielles Problem aufmerksam. Deshalb werde aus dem Eingliederungshaushalt umgeschichtet. Dabei gehe es auch um Mittel zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter.

Kreisrat Karl Eichele (SPD) hat dazu in seiner Funktion als Vorsitzender des Jobcenter-Beirats Schwäbisch Hall einen Brief an die Bundestagsabgeordneten Leni Breymaier (SPD), Harald Ebner (Grüne) und Christian von Stetten (CDU) geschrieben.

„Seit Jahren müssen die Jobcenter erhebliche Mittel aus den Eingliederungsbudgets in die Verwaltungsbudgets umbuchen, um diese auszugleichen und damit das dringende Personal bezahlen zu können. Dieser Verschiebebahnhof geht zu Lasten der Langzeitarbeitslosen, auch bei uns“, macht Eichele (SPD) deutlich und bittet die Abgeordneten um Unterstützung. Der Jobcenter-Beirat Schwäbisch Hall fordert einen auskömmlichen Verwaltungshaushalt. Antworten hat der Vorsitzende bislang von Leni Breymaier und Harald Ebner bekommen.

„Es kann nicht sein, dass fast 20 Prozent der Gelder, die eigentlich dafür bestimmt sind, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für Menschen im Hartz-IV-System zu finanzieren, um diese wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern, für Verwaltungszwecke genutzt werden“, schreibt Breymaier. Der Verwaltungshaushalt müsse weiterhin aufgestockt werden. Die Bundestagsabgeordnete will sich im Bundestag dafür einsetzen, um bald eine Besserung zu erreichen.

„Das Problem ist ein bundesweites Ärgernis. In den vergangenen Jahren wurden stets Hunderte Millionen aus dem Topf für die Förderung und Qualifikation von Arbeitslosen herausgenommen, um steigende Ausgaben für Verwaltung und Personal in den Jobcentern auszugleichen“, antwortet Harald Ebner. Er sieht die Hauptursache dieser Fehlentwicklung „in der strukturellen Unterfinanzierung der Jobcenter“. Die Bundestagsfraktion der Grünen werde weiter mehr Geld für Qualifizierungen fordern, „damit Langzeitarbeitslose nicht abgehängt werden“, so Ebner. cus