Finanzierung „Mir geht es schlicht darum, den Campus zu retten“

Schwäbisch Hall / Marcus Haas

Der Campus Schwäbisch Hall ist vertraglich bis zum Jahr 2024 gesichert. Hochschule Heilbronn, Land Baden-Württemberg und Hochschulstiftung Schwäbisch Hall schlossen einen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Die Weichen für eine Verlängerung werden derzeit gestellt. Professor Dr.-Ing. Oliver Lenzen hat das Gespräch mit Wissenschaftsministerin Theresia Bauer gesucht und kam mit einem „10-Jahres-Deal“ zurück. Den hat der Rektor der Hochschule Heilbronn nun im Verwaltungs- und Finanzausschuss vorgestellt, denn einer der Geldgeber ist der Kreis.

„Das ist unsere Chance. Mir geht es schlicht darum, den Campus Schwäbisch Hall zu retten“, macht Lenzen deutlich. Gegen den Trend im Land steigt die Zahl der Studierenden in Hall. Ministerin Bauer schlägt im Prinzip nun vor, dass ab 2024 weitere zehn Jahre alles beim Alten bleiben soll, der Standort solange gesichert werde, wenn die Raumschaft weiter mitbezahlt.

„Eine Hochschule kann nicht mehr ohne die Unterstützung Dritter finanziert werden. Sonst müssen massive Qualitätsabstriche vorgenommen werden“, betont Lenzen und appelliert in Richtung Landrat und Ausschussmitglieder: „Bitte stimmen Sie zu.“ Es gehe nun um den Erhalt des Standorts.

Ausschuss stimmt zu

Nach der landesweiten Evaluierung der Hochschulen in Baden-Württemberg könnte im nächsten Schritt über den Ausbau des Campus Hall entschieden werden. Das Land soll dann in die Pflicht genommen werden, denn die Finanzierung von Hochschulen ist eine originäre Landesaufgabe. Der Landkreis beteiligt sich mit 100 000 Euro pro Jahr an der Finanzierung des Hochschulstandorts. „Nur auf die Zuständigkeit des Landes verweisen, das kann es nicht sein“, betont Gerhard Bauer. Der Landrat informiert, dass die Region bei der Studierendenzahl Schlusslicht im Land ist – eine Benachteiligung, wenn es um beruflichen Nachwuchs, um Führungskräfte geht. Der Ausschuss stimmt einstimmig zu, den Kreiszuschuss an die Fachhochschulstiftung bis 2034 zu verlängern. Nun stimmt noch der Kreistag am 15. Mai ab.

Kritische Stimmen hätten in der Gründungsphase prognostiziert, dass der Campus Hall ein Experiment sei, deshalb sei ein Passus in den Vertrag gekommen, damit die Region sich an den Kosten für den Hochschulstandort in Hall beteiligt, blickt Hermann-Josef Pelgrim (SPD) zurück.

„Aber die Entwicklung ist extrem positiv. Die Unterstützung, die das Land verlangt, ist sehr beachtlich. Jährlich zahlt die Hochschulstiftung Schwäbisch Hall gemäß Vertrag 660 000 Euro“, sagt der Kreisrat und ergänzt, dass mittlerweile 950 000 Euro pro Jahr fließen. Dazu übernimmt die Stadt Hall über die Hospitalstiftung die Verantwortung für die Gebäude an der Crailsheimer Straße und in den Herrenäckern. Die vier maßgeblichen Träger der Hochschulstiftung sind Bausparkasse, Würth, Kreis und Stadt Hall. Dazu gibt es eine breite Unterstützung weiterer Firmen, informiert Pelgrim.

Wie geht es weiter? Lenzen hat am 17. Mai ein Gespräch im Ministerium. Bis dahin will er mit allen großen Partnern gesprochen haben, die aus der Region Geld für den Campus Schwäbisch Hall geben. Noch vor den Sommerferien soll eine Kabinettsvorlage fertig sein.