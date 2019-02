Paläontologie „Merkwürdige Wucherung“ ist Krebs

Vellberg / Elisabeth Schweikert

Es war eine wissenschaftliche Weltsensation, die am 24. Juni 2015 um 19 Uhr bekannt gegeben wurde: Um diese Uhrzeit stellte die Londoner Zeitschrift Nature einen Fachartikel online, in dem stand, dass der Stuttgarter Paläontologe Rainer Schoch im Steinbruch Eschenau ein bislang fehlendes Bindeglied der Entwicklung von Echsen zu Schildkröten gefunden hatte. Binnen weniger Stunden standen 10 000 Nachrichten online dazu im Internet. Vor wenigen Tagen machten die Handvoll fossile Knochen erneut Schlagzeilen. Schoch gab bekannt, dass die Urschildkröte an Knochenkrebs erkrankt war.

An der Urschildkröte ist Krebs entdeckt worden. Wie kam es dazu?

Rainer Schoch: Bei der anatomischen Untersuchung der Knochen fiel mir ein merkwürdiger Oberschenkel auf. Er hatte eine riesige Wucherung. Da sich meine Kollegen in Berlin mit Knochenkrankheiten befassen, fragte ich dort nach. Zusammen mit Medizinern gelang es schließlich, die Wucherung als Knochenkrebs zu diagnostizieren.

Mit welcher Technik ist die Erkrankung festgestellt worden?

Mit einer Kombination anatomischer und tomografischer Befunde. Wir bestrahlten den fossilen Knochen mit Röntgenstrahlung in einem Tomografen, der es erlaubt, alle Details im Inneren des Knochens sichtbar zu machen. Daraus ergaben sich eindeutige Hinweise auf den Krebs. Das erkrankte Knochengewebe gleicht jenem des Menschen derart, dass die Diagnose eindeutig ausfiel.

Kommt es häufiger vor, dass an Fossilien Erkrankungen festgestellt werden?

Man entdeckt immer mehr und immer verschiedenere Knochenkrankheiten. Weil nur Knochen erhalten bleiben, muss man sich auf Skelettkrankheiten beschränken. Das allein aber reicht aus für viele neue Projekte ...

Was war vermutlich die Ursache der Krankheit?

Die Ursache von Knochenkrebs ist im Allgemeinen eine Mutation in einem Gen, das die Entwicklung des Skelettes steuert. Dazu reicht eine kleine Veränderung, der Austausch eines Moleküls, und das Gen kann nicht mehr das beisteuern, was es müsste. Das führt dann dazu, dass Knochenzellen nicht mehr mit ihrer Umgebung kommunizieren und sich dann unbegrenzt vermehren. Letztlich führt dieser Weg zu Krebs. Das ist beim Menschen nicht anders als bei Schildkröten oder Fröschen. Wir sitzen da alle im selben Boot.

Ist es überraschend, dass Knochenkrebs in der Vorzeit entdeckt wurde?

Nein, es war zu erwarten. Trotzdem ist der direkte Nachweis immer besser, er vervollständigt das Bild. Er macht aus der Theorie eine Tatsache.

Können Mediziner etwas von der Erkrankung der Urschildkröte lernen? Hat sie für heute eine Bedeutung?

Es trägt dazu bei, den Krebs besser zu verstehen. Trotz all der Unterschiede zwischen den verschiedenen Tieren ist der Krebs derselbe! Beim Menschen heißen solche Gene Tumorsuppressorgene, und sie stellen momentan ein sehr aktuelles Thema in der medizinischen Forschung dar. Die Mechanismen, die zu der Krankheit führen, sind uralt. Hier zählt jedes Detail. Also wird auch die Urschildkröte ihren Anteil beitragen.

Wer arbeitet alles zusammen, um so etwas wie den Knochenkrebs entdecken zu können?

Paläontologen, die im Gelände graben und das Fossil finden, Präparatoren, die das Fossil freilegen, weitere Forscher, die den Knochen einordnen und die Wucherung entdecken, dann spezialisierte Urzeit-Mediziner, sogenannte Paläopathologen, die das erkrankte Knochengewebe analysieren, und schließlich Krebsforscher, die das Gewebe diagnostizieren.

Wie läuft die Kooperation ab?

Über persönliche Treffen sowie Freundschaften unter Kollegen. Wir telefonieren und versenden sehr viele E-Mails, in denen große Datenmengen verschickt werden. Schließlich schreibt einer eine erste Version der Arbeit. Danach trägt jeder seinen Teil zum gemeinsamen Ergebnis bei.

Sind noch weitere Überraschungen von der Urschildkröte zu erwarten?

Sicherlich. Wir haben gerade erst begonnen, ihre Anatomie zu verstehen. Gegenwärtig schauen wir mit Tomografen tief in ihre Knochen hinein und finden neben der Krankheit auch allerlei spannende Details zum Knochenbau, die uns viel verraten über die Lebensweise dieser Tiere. In Zukunft wollen wir uns mit ihrem Wachstum befassen, denn wir haben auch Jungtiere gefunden, und mit ihrer Beute, denn wir haben in ihren Mägen Reste der letzten Mahlzeiten gefunden. Schließlich wollen wir verstehen, wie der Panzer der Schildkröten entstanden ist. Das wird uns noch lange beschäftigen, und Pappochelys spielt dabei eine zentrale Rolle.

2015 hatten Sie angekündigt, dass der Steinbruch in Vellberg-Eschenau noch weitere Weltneuheiten bringe, Sie seien noch an der Ausarbeitung. Wie weit ist Ihre Arbeit gediehen?

Die Urschildkröte ist nur eine von vielen neuen Arten, die wir in den vergangenen 20 Jahren entdeckt haben. Viele der neuen Tiere haben uns sehr überrascht. Manche sind so bizarr, dass man sie sich nicht hätte vorstellen können. Momentan arbeite ich mit Kollegen aus Brasilien und Spanien an neuen Funden früher Echsen aus Vellberg, die zu den ältesten der Erdgeschichte zählen. Auch ein zwei Meter langer räuberischer Saurier wird derzeit zusammen mit meinem Kollegen in Washington untersucht. Da die Grabungen weitergehen, sind wir sicher, dass weitere neue Arten im Steinbruch in Eschenau gefunden werden. Das Spannende ist immer nur die Frage, was es als Nächstes auf dem Gabentisch geben wird.

Hatten Sie zuvor andernorts noch Spektakuläres gefunden als in Vellberg?

Ja, aber niemals so etwas Spannendes wie in Vellberg, Pappochelys rosinae hat bei uns eine Sonderstellung.