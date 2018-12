Handwerk „Manchmal hab ich auf dem Dach auch gesungen“

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Einen anderen Beruf als Dachdecker? Diese Frage hat sich Günter Martin wohl nie wirklich gestellt: „In meiner Familie sind wir seit sieben Generationen Dachdecker“, erzählt der rüstige 85-Jährige. Er sei in diesen Handwerksberuf hineingewachsen – damals in Bad Dürrenberg an der Saale. „Mit 16 Jahren hatte ich schon ausgelernt“, erzählt der Senior.

Er arbeitete in seiner Heimatstadt bei zwei Firmen und auch im Betrieb des Vaters. Aber der junge Mann, der in einer christlich geprägten Familie groß wird, sieht die sozialistische Politik in der DDR kritisch – „das gefiel mir nicht so, außerdem war ich neugierig“. Also beschließt er, in den Westen zu gehen – eine abenteuerliche Aktion: Er flüchtet 1951 als 17-Jähriger zu Fuß über den Harz.

Skepsis und Gottvertrauen

Der junge Handwerker geht seinen Weg – kommt zunächst tatsächlich nach Schwäbisch Hall, zieht dann aber weiter nach Esslingen. Die Unterkunft dort im Lehrlingsheim, die Arbeit, der Wassersport auf dem Neckar – das behagt ihm. Dennoch treibt es ihn nach zwei Jahren weiter: erst nach Düsseldorf, später zurück nach Esslingen und zur Meisterprüfung – gewissermaßen eine logische Konsequenz. Gelassen erzählt Martin von seinen Lebensstationen. Zwar sei er immer eher skeptisch gewesen, ob alles klappt, lässt er durchblicken. Doch der Dachdeckermeister scheint auch von einer ordentlichen Portion Gottvertrauen getragen zu sein.

Ehefrau Hannelore packt mit an

Schließlich landet er in Hall, wo er einen Betrieb übernimmt und Fuß fasst. „Wir haben ganz klein angefangen“, erinnert er sich. Zudem gründet Martin eine Familie – und mit seiner Frau Hannelore hat er fortan eine tatkräftige Unterstützerin. Sie kümmert sich nicht nur ums Büro: „Ich war auf manchen Dächern in Hall“, erzählt die 78-Jährige lachend. Einen Handwerksbetrieb zu führen, bedeutet viel Arbeit. „Samstags wurde oft bis spät in der Nacht geschafft, sonntags die Büroarbeit, und am Montag ging’s wieder von vorne los“, sagt Hannelore Martin. Die Kinder seien „nebenher groß geworden“.

„Im Schnitt hatten wir acht Leute“, berichtet Günter Martin. Zu den besonderen Aufträgen in seiner aktiven Zeit zählen Projekte wie das Dach der Sakristei der Haller Michaelskirche. Mit Schiefer hat Martin die Türme der Kirchen in Ottendorf und in Sulzbach-Laufen gedeckt – „das macht nicht jeder“.

Und wenn die Arbeit auf dem Dach mal nicht so optimal lief, half Günter Martin die Musik: „Manchmal hab ich auf dem Dach auch gesungen“, erzählt er schmunzelnd. Dann sei das Tief schnell überwunden gewesen.

1995 hat er seinen Betrieb an Sohn Roland übergeben. Aber ein Handwerksmeister wie er kann nicht von jetzt auf gleich aufhören. Klar, dass der Senior weiterhin mitmischte – soweit es auch seine Gesundheit zuließ. Und die ist bei dem passionierten Skifahrer nicht die schlechteste. Dass es mit der Handwerkstradition in seiner Familie weitergeht, freut Martin besonders: Kürzlich hat sein Enkel die Meisterprüfung bestanden – „das ist wie ein Geschenk“.

Info Die Haller Kreishandwerkerschaft wird morgen, Sonntag, bei der Altmeisterfeier ab 14 Uhr im Parkhotel in Ilshofen zahlreiche verdiente Altmeister ehren. Dabei erhalten Handwerksmeister, die vor 50 Jahren ihre Meisterprüfung ablegten, den goldenen Meisterbrief. Erstmals werden auch diamantene Meisterbriefe verliehen. Auch ein eiserner Meisterbrief wird vergeben.