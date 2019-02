Hallia Venezia „Man kann sich bewegen, wie man es sonst nicht kann“

Schwäbisch Hall / Sarah Tolitsch

Die Glocken von St. Michael läuten zum 10-

Uhr-Gottesdienst. Doch nicht alle, die an diesem Morgen Richtung Marktplatz gehen, wollen in die Kirche. Einige steuern, bepackt mit Reisetaschen und Kleiderhüllen, die ehemalige Tourist-Info an. „Zutritt nur für Maskenträger“ steht dort auf einem Schild an der Tür.

Drinnen bereiten sich Teilnehmer von Hallia Venezia auf ihren Auftritt vor. Wie viele Masken an diesem Tag im Stile des venezianischen Karnevals still durch die Altstadt flanieren, lässt sich nicht sagen. „Einige ziehen sich schon im Hotel um“, sagt Bärbel Gnirke, die Pressesprecherin von Hallia Venezia. Sie schätzt, dass es bei dem sonnigen Wetter insgesamt weit über 200 Teilnehmer sind. Mehr Aufschluss bringe erst die Fotoauswertung hinterher.

Ein Blick oder Wink genügt

Aus ganz Baden-Württemberg und teilweise von noch weiter her kommen Menschen jedes Jahr acht Tage vor Rosenmontag nach Hall, um Teil des stillen Kostümspektakels zu sein. So auch gut ein Dutzend Mitglieder der Gruppe Teatro Veneziano aus Ludwigsburg. Eine von ihnen ist Magda Pajurin. Sie ist seit sechs Jahren dabei und erklärt die Faszination an dem Rollenspiel so: „Man kann sich bewegen, wie man es sonst nicht kann. Das ist, wie auf der Bühne zu stehen.“ Auch das Spiel mit den Fotografen – das über Blicke und Handbewegungen funktioniere – habe seinen Reiz.

Ihre Kostüme nähen die Ludwigsburger selbst, wie viele andere Maskenträger auch. Das dauert etwa drei Monate, berichtet Gerlinde Lehmann, Schriftführerin bei Hallia Venezia, aus eigener Erfahrung. Sie investiert gut 200 Euro in Material. Nach oben seien die Preisgrenzen offen, was das Kostüm angeht. Kaufe man in Venedig ein, seien schnell mehr als 1000 Euro weg, verrät Lehmann.

Sie schlüpft seit 2013 jedes Jahr in ein anderes Kostüm. Wie das aussieht, stelle sich oft erst beim Nähen heraus. „Letztes Jahr wollte ich eigentlich einen Hasen im Kleid. Am Schluss wurde eine Rose draus“, sagt Lehmann und lacht. Dabei kommen die vermeintlich abgetragenen Kostüme aus den Vorjahren immer wieder mal zum Einsatz – zum Beispiel bei anderen Veranstaltungen.

Drachen und Steampunks

Bärbel Gnirke hat dieses Jahr ein besonderes Accessoire: Sie ist aus gesundheitlichen Gründen zurzeit auf einen Rollator angewiesen. „Davon lasse ich mir mein 17. Hallia nicht kaputtmachen“, hat sie beschlossen. Und den Rollator kurzerhand in ihren Auftritt integriert. Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt: Eine Drachenfamilie ist ebenso zu sehen wie ein Steampunk-Paar. Der Marktplatz ist beim Defilee auf der Treppe der Michaelskirche voller Menschen, die den Masken in den kurzen Pausen zwischen den Musikstücken applaudieren.

Angelika Burgert aus Pfaffenhofen an der Ilm kann sich gar nicht entscheiden, welche davon ihr am besten gefallen hat. Sie und ihr Mann Roland sind zum ersten Mal bei Hallia Venezia und haben den Besuch mit einem Wellnesswochenende verbunden. Fest steht, dass sie wiederkommen wollen. „Nächstes Jahr nehme ich meine Schwestern mit“, sagt sie. Den Tipp hatte ihr Mann von einem Fotografenkollegen bekommen. Besonders gefallen ihm „tolle Farbkombinationen“, zum Beispiel Blautöne im Kostüm und helle Masken. Das Licht sei an diesem sonnigen Tag zum Fotografieren eigentlich nicht optimal, meint er. „Aber dafür friert man nicht.“