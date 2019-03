Verkehrslärm „Lasst uns ein Zeichen setzen“

Norbert Acker und Beatrice Schnelle

In den Gemeinderäten von Michelfeld und Rosengarten sind am Montag die Ergebnisse der Lärmaktionspläne vorgestellt worden. In beiden Kommunen ist als eine Möglichkeit zur Verminderung von Lärm die Herabsenkung der Höchstgeschwindigkeit in den Ortsdurchfahrten – in Michelfeld im Verlauf der B 14, in Uttenhofen und Westheim der B 19 – vorgeschlagen worden. In beiden Gremien ist das Thema kontrovers diskutiert worden.

„Es geht uns in erster Linie darum, Lärm zu vermindern“, sagt Wolfgang Wahl vom Freiburger Büro Rapp Trans, das die Lärmaktionspläne für beide Kommunen in knapp einem Jahr erstellt hat. Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim vom Juli vergangenen Jahres seien außerdem die Handlungsspielräume von Kommunen für den Lärmschutz deutlich ausgeweitet worden. Das bedeute, dass diese beispielsweise im Lärmaktionsplan die Herabsenkung von Höchstgeschwindigkeiten in Ortsdurchfahrten festlegen könnten. „Die zuständigen Behörden sind dann verpflichtet, dies umzusetzen“, so Wahl.

Für Michelfeld sei somit die Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf einem 770 Meter langen Teilstück der Stuttgarter/Haller Straße möglich. „Wir haben hier ganz klar Betroffenheiten bei den Anwohnern festgestellt“, so der Planer. Bei dem Straßenabschnitt handele es sich um einen „Hauptbelastungsbereich“, 64 Anwohner hätten einen Maximalpegel durch den Straßenverkehr zu ertragen. Das Regierungspräsidium Stuttgart habe daher schon signalisiert, dass eine Geschwindigkeitsbeschränkung machbar sei.

„Ich kann dem nur bedingt zustimmen“, sagt Gemeinderat Manfred Bauer. „Es ist doch erst einmal wichtiger, dafür zu sorgen, dass Tempo 50 eingehalten wird.“ In Martin Bauers Herzen hingegen „schlagen zwei Herzen“. Man solle doch erst einmal die schadhaften Stellen im Straßenbelag sanieren, bevor man an eine Geschwindigkeitsreduzierung denke. „Durch Tempo 30 werden wir aber beim Thema Lärm nachhaltige Verbesserungen bekommen“, entgegnet Bürgermeister Wolfgang Binnig. Beim Straßenbelag werde man „dranbleiben“.

„Das sind wir den Anwohnern und auch jedem Kind, das die Stuttgarter Straße quert, schuldig“, sagt Gemeinderätin Antje Kraft. Tempo 30 sei eine „Chance, den Schulweg sicherer zu machen“. Von einer „Notwendigkeit für Tempo 30“ spricht auch Gemeinderätin Sibylle Oelschläger. „Wir dürfen entscheiden. Lasst uns dieses Zeichen setzen“, ergänzt Volker Mauss.

Steffen Munk stellt klar, dass er gegen Tempo 30 stimmen werde. „Wenn das alle Kommunen bis nach Stuttgart machen, braucht man hinterher 15 Minuten länger“, befürchtet der Gemeinderat. Die Bevölkerung befürchte, dass das alles nur eine „Erste-Hilfe-Maßnahme“ sei, bis eine Umgehungsstraße gebaut werde, gibt hingegen Gemeinderätin Beate Heilenmann zu Protokoll.

Zu laut im Hof

„Die, die meinen, sie werden zu langsam, behalten denen, die gesundheitlich durch Lärm gefährdet sind, etwas vor“, stellt Gemeinderat Mauss klar. Und seine Kollegin Kraft appelliert an das Gremium: „Ich würde mir wünschen, dass wir einen einstimmigen Beschluss hinbekommen.“ Wenn sich eine verkehrsrechtliche Maßnahme nicht bewähre, könne sie auch rückgängig gemacht werden, beruhigt Planer Wahl die Zweifler. „Wir werden genau beobachten, ob es Verbesserungen gibt“, so der Bürgermeister. „Als direkter Anwohner würde ich eine positive Entscheidung begrüßen“, sagt Gemeinderat Lutz Engel. Bevor es zur Abstimmung geht, gibt er seinen Kollegen noch eines mit: „Kommen Sie mal nachmittags um vier zum Kaffee. Da versteht man im Hof sein eigenes Wort nicht mehr.“ Tempo 30 sei ein „einmaliger Schritt, der nix kostet“.

Bei vier Gegenstimmen hat sich der Gemeinderat Michelfeld im Anschluss mehrheitlich für Tempo 30 auf dem besagten Teilstück der Ortsdurchfahrt ausgesprochen.

Nach der Abstimmung im Rosengartener Gemeinderat über den Lärmaktionsplan können die sechs Befürworter eines Tempo-30-Limits ihre Enttäuschung über das Ergebnis schwer verbergen. Mit zwölf Gegenstimmen wurde der Antrag der Verwaltung, die Fahrzeuge auf der B 19 durch die Ortsteile Uttenhofen und Westheim rund um die Uhr runterzubremsen, klar abgelehnt. Bürgermeister Jürgen König bedauert, dass nur rund ein Dutzend der betroffenen Anwohner zur entscheidenden Sitzung erschienen seien: „Wenn hier 50 Leute gestanden hätten, wäre der eine oder andere Gemeinderat sicher ins Grübeln gekommen.“

Zuvor hatte Wolfgang Wahl nochmal die Fakten zusammengefasst: In Uttenhofen würde Tempo 30 auf 700 Metern gegenüber Tempo 50 einen Fahrzeitverlust von 34 Sekunden bedeuten, in Westheim wären es auf den 420 Metern 20 Sekunden. In den Bereichen seien rund 110 „Betroffenheiten“ festgestellt worden. Für die Anwohner sei das kein zusätzlicher Komfort zu Lasten der Autofahrer, sondern es gehe um ganz reale Gefahrenabwehr. Nicht nur der Lärmschutz, auch die Verkehrssicherheit und die Sicherheit von Schulkindern würde durch die Maßnahme erheblich verbessert.

Warum nicht längst bundesweit in allen Ortschaften Tempo 30 angeordnet sei, wenn das alles so toll sei, fragte Gemeinderat Michael Bühl ironisch. Er habe den Eindruck, dass 70 Prozent der Rosengartener gegen Tempo 30 auf der B 19 seien, aber eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung begrüßen würden. Diese subjektive Wahrnehmung hält Wolfgang Wahl für durchaus realistisch: „Sie haben etwa zweihundert Anwohner, an denen täglich 10 000 Autos vorbeifahren. Da sind die demokratischen Mehrheitsverhältnisse klar.“

Nadine Fischer, die später den Antrag stellt, den Beschlussvorschlag auf Tempo 30 während der Nachtstunden abzuändern, argumentiert, sie würde als betroffene Anwohnerin den Lärm tagsüber gar nicht mitbekommen, da sie anderweitig beschäftigt sei oder zur Arbeit fahre. Außerdem zweifle sie an der Durchsetzbarkeit des Tempolimits, das ständige Kontrollen notwendig mache, die es seitens des Landratsamtes aber kaum gebe.

Genau das Gegenteil

Karl-Heinz Hübner befürchtet, dass der erhoffte Straßenbelag mit Flüsterasphalt aus wirtschaftlichen Gründen hintangestellt werde, wenn man bereits Tempo 30 habe. Die Erfahrung zeige, dass genau das Gegenteil der Fall sei, setzt Wahl dem entgegen. Jürgen Liebig will Tempo 30 nur in der Nähe von Schulen und Kindergärten akzeptieren. Im Gutachten stünde ausdrücklich, dass bei einem entsprechenden Straßenbelag die vollständige Reduzierung der Betroffenheiten oberhalb der Maßnahmenwerte erreicht werde. Das bedeute: „Mit Flüsterasphalt ist das Ding vom Tisch.“

Martin Melber und Bernd Schramm gehören zu den unterlegenen Befürwortern: „Wir haben fast die Pflicht, jetzt zu reagieren“, sagt Schramm eindringlich. „Bis der Flüsterasphalt kommt, vergehen noch Jahre, aber die Tempo-30-Schilder können wir gleich aufstellen. Dann ist den Anwohnern sofort geholfen und das sind immerhin mehr als hundert Menschen.“

Mit einer Gegenstimme (Liebig) und einer Enthaltung (Schramm) beschließt das Gremium am Ende die Einführung von Tempo 30 von 22 bis 6 Uhr.