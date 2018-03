Bezirkssynode „Kommt auf Begegnung an“

Schwäbisch Hall / Beatrice Schnelle

Der Sonnenhof kann heuer seinen 50. Geburtstag feiern und wird das mit „Sonnenhoftagen“ im Juli und einem Festakt im September ausgiebig tun, wie Pfarrer Michael Werner, einer der drei Vorstände der diakonischen Einrichtung, bei der Bezirkssynode in Gelbingen bekannt gibt.

Die Offenen Hilfen, die Angebote zur Frühförderung, Familienunterstützung und ambulant betreutem Wohnen seien mittlerweile im ganzen Landkreis präsent. Ein Drittel der Sonnenhof-Schüler würden an staatlichen Schulen und im Schulzentrum Michelbach in kooperativen Unterrichtsformen unterrichtet. Mit diesen Beispielen zeigt Michael Werner auf, wie gelebte Inklusion aussieht.

Sonnenhof vollzieht Wandel

In die Kindergärten des Sonnenhofs gingen nicht nur Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, und die Wohnangebote für 450 Kinder, Jugendliche und Erwachsene fänden sich häufig mitten in den Wohngebieten vieler Gemeinden. Das Sonnenhofgelände am Haller Sudetenweg werde in den kommenden Jahren den Wandel zu einem gemischten Wohnquartier vollziehen. Oberkirchenrat Dieter Kaufmann stellt den Aktionsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg „Inklusion leben“ vor. Der Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg beklagt eine auf Exklusion zusteuernde Leistungsgesellschaft, in der Eltern ihre Kinder im Mutterleib einer Pränatal-Diagnostik zur Feststellung von zu erwartenden Behinderungen unterzögen, in der manche „dankbar“ seien, dass jetzt weniger Flüchtlinge kommen, weil sie in anderen Ländern abgeblockt werden, oder in der ein Fußballer seine Karriere an den Nagel hängen könne, wenn er sich offen zu seiner Homosexualität bekenne.

Es gehe darum, bei der Inklusion Lösungen zu finden, die tatsächlich funktionieren, betont Kaufmann. Es gehe nicht darum, etwas zusätzlich zu tun, sondern vieles anders zu machen. Kirche und Diakonie wollten die Auflösung trennender Denkmuster, den Respekt vor und den Umgang mit dem Anders-Sein vorantreiben. Es dürfe keine Rolle mehr spielen, wenn etwa die Mehrzahl der Kinder in einem Kindergarten keinen deutschen Pass habe oder eine Mitarbeiterin ein Kopftuch trage.

Die Erfahrung zeige: „Es kommt auf die Begegnung an.“ Eine repräsentative Umfrage der Evangelischen Kirche in Deutschland auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle 2015 habe ergeben, dass Menschen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagierten, am ehesten gesagt hätten: Das schaffen wir. Die Gruppe, die keinen Kontakt zu Flüchtlingen hatte, habe dagegen mehrheitlich negative Prognosen abgegeben.

Gedankliche Barrieren abbauen

Kaufmann empfiehlt den Kirchengemeinden, das Gespräch mit Flüchtlingen, Langzeitarbeitslosen, alten und behinderten Menschen zu suchen, um reale und gedankliche Barrieren abzubauen. Dann könne es ihnen allerdings passieren, dass es im Gottesdienst nicht mehr ganz so ruhig zuginge, weil Menschen mit „sogenannten geistigen Behinderungen“ unbefangen dabei seien und man im Kirchengemeinderat viel über Umbauten, Machbarkeit und Kosten sprechen müsse. Das Gemeindeleben werde aber in jedem Fall reicher. Ziel des Aktionsplans sei, dass die Inklusion bis 2020 die Handlungsstrategie in der Kirche und der Diakonie präge.

1,5 Millionen Euro stehen bereit

Für die Umsetzung steht seit 2017 ein derzeit mit 1,5 Millionen Euro gut ausgestatteter Fond zur Verfügung, über den Wolfram Keppler, Aktionsplan-Geschäftsführer aus Stuttgart, berichtet. Pro Jahr würden Gelder für kleinere Vorhaben für und mit von Ausgrenzung betroffene Menschen (bis zu 2000 Euro), einjährige, umfassende Maßnahmen (bis zu 10 000 Euro) sowie bis zu dreijährige, umfassende Maßnahmen in Kooperationsprojekten (bis 60 000 Euro) ausgeschüttet.

70 Projekte hätten bereits mit einem Gesamtbetrag von einer Million Euro gefördert werden können, berichtete Keppler weiter. Zudem stelle der Aktionsplan Referenten, Trainer, und Inklusionsbegleiter zur Verfügung, biete Netzwerk-Foren und andere Fachveranstaltungen.