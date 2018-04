Sport „Kickboxen stärkt Körper und Geist“

Bühlerzell / Sigrid Bauer

Fast die Hälfte des Trainingsraums auf dem Sportgelände im Schäuffelfeld nimmt ein Boxring ein. Von der Decke hängen mehrere verschieden große Boxsäcke. Die vier Mädchen und zwei Jungs im Jugendtraining für Kick-Thaiboxen wärmen sich erst einmal auf und spielen Basketball mit einem Miniball auf einen Minikorb.

„Bewegt euch,“ motiviert Maik Schneider die Jugendlichen. Sie tragen schwarze T-Shirts mit dem Logo der Kickbox-Abteilung der Bühlerzeller Sportfreunde und lange Kampfsporthosen. Zum Teil gehört auch ein farbiger Gürtel, der wie beim Karate ihr Leistungsniveau anzeigt, zum Anzug. Auf dem Boden liegt ein dünner, griffiger Mattenbelag, auf dem die Barfuß-Sportler einen guten Stand haben. Nach Reaktionsspielen, Übungen zur Beinarbeit, Schattenboxen und Stretchübungen für den ganzen Körper sind sie nach 30 Minuten gut vorbereitet auf das eigentliche Techniktraining.

Unter dem Sportfreunde-Dach

„Eigentlich wollten wir gemeinsam eine Kampfsportschule aufmachen“, erinnert sich Maik Schneider an die Idee, die er mit seinen Freunden Tobias Stein und Tobias Rossmanith Anfang 2008 umsetzen wollte. Die drei Bühlerzeller haben früher in anderen Vereinen trainiert und zahlreiche Kickbox-Wettkämpfe bestritten. Der damalige Bürgermeister Franz Rechtenbacher habe ihnen den Tipp gegeben, bei den Sportfreunden zu fragen, ob sie Interesse an einem Kampfsportangebot hätten. Und tatsächlich. „Wir wurden herzlich und direkt als eigene Abteilung aufgenommen“, berichtet Schneider.

Nach dem Samstagstraining kam bald der Mittwochabend dazu, anfangs nur für Erwachsene. „Inzwischen bieten wir Kickboxen auch für Kinder ab sechs und für Jugendliche an“, so Abteilungsleiter Maik Schneider, der Träger des 3. Dan im Kickboxen ist. Seine beiden Freunde sind bis heute als Trainer und Organisatoren dabei.

Was fasziniert Schneider am Kick- und Thaiboxen? „Es stärkt Körper und Geist. Man lernt seine Fähigkeiten und Grenzen kennen, Koordination, Konzentration und Belastbarkeit verbessern sich. Regelmäßiges hartes Training beruhigt den Geist, man wird friedlich und ausgeglichen. Und das wichtigste, es macht einfach Spaß“, betont er. Wichtige Aspekte seien auch der sportlich faire Zweikampf nach klaren Regeln und die wachsende Selbstsicherheit“, erklärt er. Selbstverteidigung in Notwehrsituationen müsse aber immer nach geltendem Recht angemessen und verhältnismäßig sein. „Konflikte sollte man möglichst vermeiden“, sagt er. Seit dem Jahr 2010 beteiligt sich die Kampfsportabteilung am Ferienprogramm der Gemeinde Bühlerzell. „Dadurch kam die erste Gruppe für Jugendliche zustande“, so Schneider. Auch ein Workshop im Kinderhaus, bei denen Schneider die Drei- bis Sechsjährigen spielerisch ans Kickboxen heranführt, wirkte sich positiv aus.

Kampf nur freiwillig

Verstärkt wird das Männerteam von vier Frauen, die die Kinder trainieren. Eine von ihnen ist Bettina Ilg, die zusammen mit Yvonne, Tanja und Vanessa die Kinder trainiert und zusätzlich für Frauen ein anspruchsvolles Kickbox-Fitnessprogramm anbietet. „Da trainieren wir die gleichen Techniken, aber ohne Zweikampf“, erklärt die 33-Jährige, die ebenfalls ein Mitglied der ersten Stunde der Kampfsportabteilung ist. Kickboxen, auch im Wettkampf, sei für sie das ideale Ganzkörpertraining. „Wir sind eine super Gemeinschaft, ganz egal ob jemand an Wettkämpfen teilnimmt oder nicht. Das ist bei uns absolut freiwillig“, betont sie.

„Training macht Spaß“

Schon seit fünf Jahren trainiert die 12-jährige Alia Bach. „Ich bin durch meine Brüder dazu gekommen. Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass man sich besser verteidigen kann“, sagt sie. Die ein Jahr ältere Annalena ist zwar erst seit einem Dreivierteljahr dabei, aber genauso überzeugt. „Das Training macht Spaß mit Freunden, außerdem haben wir gute Trainer und man lernt Respekt und Aufmerksamkeit“, meint sie.

Info Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.sportfreunde-buehlerzell.de/de/sportarten/kampfsport/trainingsangebot/

Bald soll ergänzend ein neuer Fitnessraum für gezieltes Krafttraining bezogen werden.