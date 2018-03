Bauhof „Kennen unsere Leitungen am besten“

Bühlertal / Sigrid Bauer

Bisher haben Bauhofleiter Elmar Klaus und seine Leute Rohrbrüche meist selber behoben. „Dafür haben sie aber oft nachts und am Wochenende ausrücken müssen“, berichtet Bühlerzells Bürgermeister Thomas Botschek. Deshalb und weil sie alle viele Überstunden haben, soll künftig eine Firma die Rohrbrüche beheben. „Herr Klaus wird zumindest im Grafenhof trotzdem oft dabei sein, weil er sich dort am besten auskennt“, so Botschek. Das Leitungssystem in der Siedlung ist so marode und unkonventionell gebaut, dass dort oft Probleme auftreten.

Spezialfirma ist effizienter

Abgesenkte Schächte wieder auf Fahrbahnniveau anzuheben, soll im laufenden Jahr die Firma Eichele aus Abtsgmünd übernehmen. „Vor allem in den Durchgangsstraßen haben wir beschädigte Schächte. Das kommt von den vielen Lastern“, erklärt der Bauhofleiter. Eine Spezialfirma mit dem passenden Equipment könne je nach Aufwand im gleichen Zeitraum vier bis acht Schächte sanieren. In der Ortsdurchfahrt Bühlerzell seien neun Schächte abgesackt. Da lohne es sich, das von Spezialisten richten zu lassen, sagt er.

Bauhof fehlen oft Maschinen

Für Straßeninstandhaltungsmaßnahmen mit Asphalt fehlen dem Bauhof oft Maschinen. „Feldwege sanieren wir weiterhin selber, aber wenn Asphalt eingebaut werden muss, lassen wir das extern machen“, so Botschek. Das habe auch mit Gewährleistung zu tun, ergänzt Klaus.

Das ist auch einer der Gründe, die Bühlertann bewogen haben, erstmals Rohrbrüche und andere Aufgaben zu vergeben. „Wir haben dann fünf Jahre Gewährleistung“, so Bürgermeister Michael Dambacher. Aber vor allem binden die Rohrbrüche seine Mitarbeiter. „Sie sind dann zwei, drei Tage mit nichts anderem beschäftigt. Ein Rohrbruch lässt sich ja nicht verschieben“, schildert er. Problematisch sei das besonders im Winter, wenn die Gemeinde Straßen und Wege räumen muss, um ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Wenn dann eine Firma unplanbare Aufgaben wie Rohrbrüche übernehme, hätte der Bauhof mehr Zeit für andere wichtige kommunale Aufgaben, so Dambacher.

Ortsbautechniker seit 2015

Bühlertann hat seit 2015 einen Ortsbautechniker. „Er ist die Verbindung zwischen Verwaltung und Bauhof und verbringt 60 bis 70 Prozent seiner Arbeitszeit im Büro“, so der Bürgermeister. Er ist neben der Leitung des Bauhofs für Dokumentation, kleinere Ausschreibungen, Organisation von Personal, Fahrzeugen und Geräten und Weiteres zuständig.

„Dafür haben wir Herrn Klaus mit seinem Wissen und seiner Erfahrung. Außerdem können wir uns so eine Stelle nicht leisten“, meint Bühlerzells Rathauschef dazu. Aber vielleicht kann der Bühlertanner Techniker die Nachbargemeinde etwas unterstützen. Michael Dambacher könnte sich eine Kooperation mit dem Bühlerzeller Bauhof etwa bei gebündelten Ausschreibungen vorstellen.

In Vellberg und Obersontheim wird bei Höhenanpassungen von Schächten je nach Fall entschieden, ob der Bauhof das macht. „Wenn in einem ganzen Straßenzug die Schächte hochgesetzt werden oder eine Straßenreparatur ansteht, vergeben wir das an private Firmen“, erklärt der Obersontheimer Bürgermeister.

Technisches Know-how wichtig

„Bei den Schachtarbeiten hängt das bei uns auch mit der Auslastung des Bauhofs und der Qualifikation der Mitarbeiter zusammen“, so Vellbergs Bürgermeisterin. Rohrbrüche behebt die Stadt immer selber. „Unser Bauhofleiter kennt unsere Leitungen am besten“, begründet Ute Zoll. In Vellberg gibt es einen Technischen Leiter. „Das ist eine Verwaltungsstelle. Herr Bassier koordiniert die Bauhofarbeiten und übernimmt kleinere Ausschreibungen. Das technische Know-how ist uns wichtig. Ich möchte ihn nicht missen“, stellt Zoll klar.