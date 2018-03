Landkreis Hall „Nahverkehr im Kreis zu schülerorientiert“

Schwäbisch Hall / Marcus Haas

Kreisräte kritisieren im Verwaltungs- und Finanzausschuss, dass viele Änderungsvorschläge nicht berücksichtigt wurden. Die Kreisverwaltung verweist auf andere Möglichkeiten.

„Man fühlt sich nicht ganz ernst genommen. Gelinde gesagt, ich bin unzufrieden“, kritisiert SPD-Kreisrat Hermann-Josef Pelgrim im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen im Landratsamt. Mit einem kurzen „keine Aufnahme in den Nahverkehrsplan“ seien rund 95 Prozent aller Änderungs- und Ergänzungsvorschläge auf der langen Liste von der Kreisverwaltung bewertet worden. Diese stammen unter anderem von Fahrgastbeirat, vom Kreisbehindertenbeauftragten, von Städten und Gemeinden und wurden im vorgeschriebenen Anhörungsverfahren gemacht.

Pelgrim wiederholt beispielsweise eine langjährige Forderung für eine integrierte Lösung für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, Michelfeld, Rosengarten und Michelbach. Der ÖPNV sei in Michelfeld trotz der unmittelbaren Nähe und geringen Entfernung zu Schwäbisch Hall im Vergleich zu den Umlandgemeinden, die durch den Stadtbus bedient werden, wesentlich schlechter entwickelt. Deshalb soll eine neue Busanbindung über Bibersfeld nach Michelfeld geprüft werden. „Das ist Vertrösterei, was hier geschieht“, kritisiert Pelgrim. Seit 16 Jahren werde in der Verwaltungsgemeinschaft versucht, dass die Konzessionsgebiete neu strukturiert werden, dass beispielsweise der Stadtbus auch für Michelfeld zuständig sei. In der interkommunalen Zusammenarbeit sei viel geschehen, aber „wo ist hier der kleine Dienstweg?“, so Pelgrim weiter. Woanders klappe es doch auch.

Keine Zwei-Klassen-Gesellschaft

„Es gibt keine Zwei-Klassen-Gesellschaft im Landkreis“, wehrt sich Erwin Tiroke. Der Leiter des Amts für Straßenbau im Landrats­amt erläutert, dass landesweit keine Stadt wie Schwäbisch Hall zu finden sei, die so ein gutes Nahverkehrsangebot habe, ohne dass die Stadt etwas dafür zahlen müsse. Er sei in Gesprächen mit dem Ersten Bürgermeister für ein innerstädtisches Verkehrskonzept.

„Konkrete Fahrten, Wünsche zu Fahrplanänderungen, das liegt deutlich über dem, was der Nahverkehrsplan vorsieht. Für neue Linien müssen individuell kleine Lösungen außerhalb des Nahverkehrsplans gefunden werden“, macht Tiroke deutlich. Er erklärt, dass der Nahverkehrsplan ein Rahmenplan zur ÖPNV-Struktur im Landkreis sei. Darin gehe es um allgemeine politische Zielsetzungen, um Leitvorstellungen, Standards und Qualitätskriterien. Im Vordergrund stehe das, was sich der Landkreis an Verkehr leisten will, auch qualitativ. Für Themen wie Barrierefreiheit gebe es das Behindertengleichstellungsgesetz.

„Welche Möglichkeiten haben Gemeinden, Fahrgastbeirat, einzelne Bürger denn überhaupt, um ihre Änderungswünsche und Vorschläge anzubringen?“, hakt Uta Rabe nach. Die CDU-Kreisrätin macht deutlich, dass sich beispielsweise in Gemeinden viel durch Neubaugebiete ändere. Straßenbau und Nahverkehrsbetriebe seien die richtigen Ansprechpartner, antwortet Tiroke. Aber der Nahverkehr sei nicht zum Nulltarif zu bekommen. Bei Detailthemen wie Veränderungen bei Fahrplänen, bei Linienführungen müssten sich Kommunen finanziell beteiligen.

Wer zahlt?

„Wer bezahlt die Wünsche der Gemeinden? Der Landkreis?“, fragt Herbert Holl. Der CDU-Kreisrat macht deutlich, dass die Finanzierung der Knackpunkt sei. Solange die nicht gesichert sei, könnten noch viele Luftschlösser gebaut werden. „Der Nahverkehrsplan sollte nicht zu hoch gehängt werden. Es gibt viel Interpretationsspielraum“, sagt Kreisrat Hans-Joachim Feuchter (Grüne/ÖDP). Ihn hätten aber Vorschläge des Fahrgastbeirats beeindruckt. Der ÖPNV sei im Kreis zu schüler­orientiert. Feuchter hält deshalb einen Blick von außen in Form eines Gutachtens für sinnvoll, beispielsweise von der Nahverkehrsberatung Südwest, um mehr Bewegung weg vom Fokus Schülerbeförderung zu bekommen.