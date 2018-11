Haller Diak Gerhard Bauer: „Kam völlig überraschend“

Schwäbisch Hall / Von Marcus Haas

Die Diak-Verantwortlichen beantragen 30,8 Millionen Euro vom Kreis für den 2. Bauabschnitts des Neubaus. Der Landrat will dafür eine Partnerschaft auf Augenhöhe.

Das Diak beantragt beim Landkreis einen jährlichen verlorenen Investitionszuschuss von 2,2 Millionen Euro fürs Diakonie-­Klinikum über einen Zeitraum von 14 Jahren. Verloren bedeutet, dass das Geld zur Verfügung gestellt werden soll ohne je zurückgezahlt werden zu müssen. Der Brief ging an den Landrat und alle Mitglieder des Kreistags. Das Geld wird für einen Teil der Finanzierung des zweiten Bau­abschnitts gebraucht. „Wir rechnen mit Baukosten von mehr als 80 Millionen Euro“, sagt Geschäftsführer Michael Kilb.

Begründet wird der Antrag vor allem damit, dass das Diak nicht nur die Zentralversorgung, sondern auch für mehr als 60 Prozent der Kreisbevölkerung die Grund- und Regelversorgung sicherstelle. „Es war ein einstimmiger Beschluss der Mitgliederversammlung, diesen Antrag zu stellen. Wir brauchen Planungssicherheit bis zum Frühjahr 2019“, erläutert der Diakchef. Die restliche Finanzierung soll stehen, bevor ein Antrag auf Fördermittel ans Land gestellt werde, um mit einer entsprechenden Zusage den Neubau vollends zu finanzieren.

Kilb hat einen ähnlichen Brief auch an den Oberkirchenrat geschickt und die Gesamtsumme von über 30 Millionen Euro erwähnt. „Das ist beim Landesbischof genauso offen wie beim Kreis, aber wir brauchen bis zum Frühjahr 2019 eine Entscheidung, um den Finanzierungsplan abzugeben“, sagt der Diak-Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Werner Schwartz. Mit Blick auf den möglichen Partner Diakonie Neuendettelsau werde derzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt. Wichtig ist Schwartz und Kilb: Es gebe einen diakonischen Auftrag, der nicht aufgegeben werden könne. Die Mitgliedschaft im diakonischen Werk Baden-­Württemberg müsse gewährleistet sein. Das Werk lasse Beteiligungen von bis zu 33 Prozent zu.

„Das kam für mich völlig überraschend“, sagt Gerhard Bauer zum Brief. Wenn sich der Landkreis beteilige, dann „nur auf Augenhöhe als gleichberechtigter Partner“, macht der Landrat deutlich. Es könne nicht sein, dass nur einer den Hut aufhabe, wenn eine gemeinsame Struktur entwickelt werden soll.

Zahlen fehlen

Dem Landrat fehlen für den Kreistag verlässliche Zahlen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen am Diak. „Das ist so nicht entscheidungsreif“, sagt Bauer. Er betont, dass zunächst die mögliche Zusammenarbeit mit der Diakonie Neuendettelsau geklärt werden sollte. Der diakonische Träger würde rund 30 Millionen Euro übernehmen, wenn es zu einer gemeinsamen Trägerstruktur mit dem Diak kommen würde. Dazu sagt Kilb: Das sei der Fall, wenn die beiden diakonischen Werke Diak und Neuendettelsau fusionierten, also nicht nur die Krankenhäuser. In einer großen gemeinsamen Gesellschaft gehe es nicht mehr um Zuschüsse, sondern um einen gemeinsamen Blick auf Investitionen.

„Aus städtischer Sicht ist der Antrag nachvollziehbar und richtig, zur Sicherstellung der Grund- und Regelversorgung im Kreis und um den zweiten Bauabschnitt zu steuern. Meine Wunschkonstellation ist die Zusammenarbeit mit dem Landkreis unter der medizinischen Federführung des Diaks“, betont Hermann-Josef Pelgrim. Die Stadt sei dazu bereit, ihren Beitrag für die Gesundheitsversorgung im Landkreis zu leisten. Der OB erläutert, dass Hall schon jetzt als größter Verlustanteilgeber über die Kreisumlage jährlich rund 1,7 Millionen Euro des Defizits des Kreisklinikums Crailsheim zahle. Das sei auf rund sieben Millionen Euro pro Jahr gestiegen (Betrieb und Investition Neubau), so der OB. Am verlorenen Investitionszuschuss von 2,2 Millionen pro Jahr des Landkreises ans Diak würde sich die Stadt über die Kreisumlage mit jährlich 500.000 Euro beteiligen.

