Schwäbisch Hall „Jetzt ist das Ding in der Gelbinger Gasse“

Schwäbisch Hall / Norbert Acker

Betritt man das Haus der Nefzers in der Haller Altstadt, denkt man direkt: „Hier wohnt ein echter Filmenthusiast.“ Kein Wunder, überall hängen Plakate von internationalen und deutschen Produktionen, Filme die schon viel Furore gemacht haben. Aber Gerd Nefzer ist nicht einfach ein Fan, er hat an den Produktionen als Effektspezialist mitgewirkt. Und das ziemlich erfolgreich. Das sieht man direkt in seinem Arbeitszimmer, denn dort steht ein echter Oscar auf dem Tisch. Den hat der 52-jährige für die Effekte in „Blade Runner 2049“ bekommen. „Nehmen Sie ihn ruhig in die Hand“, sagt Nefzer. Ganz schön schwer, geht einem durch den Kopf.

Eine Woche hat Nefzer nun schon die begehrteste Auszeichnung im Filmgeschäft. „Die letzte Woche war sehr aufregend, stressig aber auch wunderschön. Das werde ich niemals vergessen“, sagt er. „Wir sind am vergangenen Montag zurückgeflogen, meine Frau hatte sich aber eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Ich hatte wirklich Angst und habe im Flieger kein Auge zugemacht.“ Daran könne man sehen, wie nah Freude und Leid beieinander liegen. „Was mich aber so freut ist, dass sich alle so mit mir freuen.

Egal wo ich hinkomme“, erzählt er. „Jeder, der zu mir kam, wollte auch ein Foto machen.“ Das habe schon auf dem Flughafen in Los Angeles angefangen. Eine Bekannte habe ihn entdeckt und gefragt, ob er denn den Oscar dabei habe. Nefzer hat ihn ihr gegeben, sie hält ihn in die Luft und ruft laut „And the Oscar goes to …“. „Darauf hin haben alle in der Halle gejubelt“, erinnert sich Nefzer. Im Flugzeug habe er dann quasi mit jedem einzelnen Besatzungsmitglied ein Selfie gemacht. Dem zweiten Piloten habe er den Oscar mitgegeben. „Jetzt war er auch mal im Cockpit eines A380“, lacht Nefzer. Zuhause angekommen, ist er erst mal zur Familie gefahren, hat den Oscar auf den Tisch gestellt und gesagt: „Jetzt ist das Ding in der Gelbinger Gasse.“ Dort wird er auch irgendwann ein dauerhaftes Zuhause finden. Doch noch ist er viel auf Reisen. „ich habe jedem aus dem Team versprochen, das er den Oscar für eine Nacht haben darf“, so der Trickspezialist.

Unzählige Gratulationen

Gratuliert hätten unzählige Freunde und Bekannte, Kollegen aus der Filmbranche, alte Jugendfreunde, aber auch der Haalrat, die Stadt Schwäbisch und der Ministerpräsident von Brandenburg. Aus der Bundespolitik war aber noch keiner dabei, auch noch nicht Harrison Ford, mit dem er die Fortsetzung des Kultfilms von 1982 gedreht hat. „Aber das macht nichts. Wir haben am Set eh nicht so viel Kontakt mit den Schauspielern“, erzählt Nefzer. Auch die Medien haben großes Interesse, in erster Linie TV-Sender, Radios, Magazine und Zeitungen aus Deutschland. Rund 40 sind es insgesamt. „Die arbeite ich jetzt langsam ab“, sagt er. „Man darf ja nicht vergessen, dass ich weiterarbeite.“ Derzeit steht eine Sony-Produktion in Babelsberg an.

Nefzer weiß nicht, ob sich der Preis positiv auf sein Unternehmen auswirken wird. „das ist schwierig zu beantworten. In Deutschland könnte es sogar problematisch sein“, sagt er und erzählt von der Gratulations-Mail einer Produzentin. Diese hätte geschrieben, dass sie sich die Gage der Nefzers in Zukunft wohl nicht mehr leisten könne. „Das ist aber Unsinn. Warum sollte ich die Gagen erhöhen?“, fragt er.

Die Stadt Hall wird für Nefzer immer Heimat bleiben. Sobald er freie Tage hat, setzt er sich ins Auto und fährt nach Hause. „Man muss auch mal raus aus der Filmwelt“, sagt er. Dann geht es auch gern zum Gliemenhof in Wackerhofen, wo er ursprünglich eine landwirtschaftliche Ausbildung absolviert hat, und packt mit an. Die Landwirtschaft hat ihn auch schon für seine Arbeit inspiriert. So ist im „Blade Runner 2049“ ein normaler Traktor zum Einsatz gekommen, der in einer Schlüssel­szene einen Bus mit Harrison Ford an Bord ins Wasser schiebt – natürlich hinter den Kulissen und unsichtbar für den Zuschauer. Gefahren habe ihn übrigens ein Haller.

Ob er auch einmal in Hall drehen wird, kann er nicht sagen. „Das hängt ja nicht an mir, sondern an den Produzenten“, sagt Nefzer. Aber dagegen habe er sicher nichts. Dann nimmt er den Oscar und packt ihn in einer unscheinbare, gepolsterte Kiste. Bald geht es wieder nach Babelsberg, die Arbeit ruft.