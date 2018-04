Schwäbisch Hall Diskussion: Menschen aus 120 Nationen leben in Hall

Diskussion: Menschen aus 120 Nationen leben in Hall

Schwäbisch Hall / Maya Peters

OB Hermann-Josef Pelgrim hat mit Jochen Oltmer über Migration und Flucht im 21. Jahrhundert diskutiert.

Bilder der Weltmeister von 1974 und 2014 zeigen bei den Namen den größten Unterschied: Fünf von 23 Mitspielern haben 2014 einen Migrationshintergrund. Wie einst ein Beckenbauer oder Müller tragen Özil und Khedira mit Stolz ihr Trikot. Die Zahl entspreche genau dem deutschen Durchschnitt, erläutert Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim. Er referiert und diskutiert gemeinsam mit Professor Jochen Oltmer, einem Experten für Migrationsforschung, im Haus der Bildung zum Thema „Völkerwanderung: Migration und Flucht als Herausforderung im 21. Jahrhundert“. Marcel Miara, Gastgeber und Fachbereichsleiter für Gesellschaft und Politik der VHS, moderiert.

Menschen aus 120 Nationen

„Ich setze mich aktiv für Zuwanderung ein, wünsche mir aber ein qualifiziertes Zuwanderungsgesetz“, betont Pelgrim. „Wir sind eine prosperierende Region. Unser Arbeitskräftebedarf kann nur durch Zuwanderung gedeckt werden“, unterstreicht er. Allein 500 Menschen jährlich brauche man rein rechnerisch, um das Niveau halten zu können. Für Wachstum entsprechend mehr. „Die Leute können nicht nur aus der Region kommen“, lächelt Pelgrim. Menschen aus 120 Nationen leben derzeit in Schwäbisch Hall, die größte ausländische Gruppe sei aus Rumänien.

„Von der ökonomischen Seite hat uns der Zuzug keine Nachteile, wahrscheinlich aber große Vorteile gebracht“, resümiert er. Dazu gehöre auch die kulturelle Bereicherung der „kleinsten Metropole der Welt“. Er zeigt Bilder der Unicorns, vom Freundschaftsfest oder der Capoeira-Gruppe.

Dennoch schaffe der Zuzug auch Herausforderungen für die Gemeinde. „Normen und Regeln sind für ein gutes Zusammenleben ebenso nötig wie Wohnraum, Sprache, Bildung und Arbeitsangebote“, präzisiert er. Dazu gehöre auch Akzeptanz auf beiden Seiten. „Wir in Schwäbisch Hall haben in jüngster Zeit enorme Veränderungen erlebt“, spielt er auf die großen Flüchtlingsströme an.

Das Goethe-Institut mit seiner herausragenden Expertise schätze er sehr. „Wir sind besser gerüstet als damals die BRD bei den Gastarbeitern.“ Migration bedeute zugleich Dequalifizierung, erinnert Professor Jochen Oltmer. „Denn viele Abschlüsse werden nicht weltweit anerkannt, Sprachkenntnisse fehlen.“ Besonders im Dienstleistungssektor arbeiten viele Zuwanderer, so in Großküchen oder bei Paketdiensten.

Drei Faktoren für Migration

„97 Prozent aller Menschen leben weiterhin da, wo sie immer gelebt haben“, rechnet Oltmer vor. Bei der Zahl der Konflikte könne man fast überrascht sein, dass nur 20 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht seien. Es gebe drei verschiedene Faktoren für Migration: Um bessere Arbeit oder Bildung zu erlangen, Flucht vor (Makro-)Gewalt wie Kriegen sowie nach Natur- und Umweltkatastrophen.

„Die Diskussion um Migration ist in Deutschland geprägt von Geschichtsblindheit und Weltvergessenheit“, kritisiert der Professor. Zudem werde mit dem Begriff oft Integration gemeint. Dabei fände da keine Bewegung mehr statt. „Integration ist die Nähe und Vernetzung mit den Menschen, die schon länger dort leben“, fasst er zusammen. Das könne schnell gehen oder Jahrhunderte andauern.

Die Merkmale von Wanderbewegungen führt er wie folgt aus: Die Migration über große Distanzen sei unwahrscheinlich, da es den meisten an Geld, Wissen oder Rechten mangele. „Boden kann man nicht mitnehmen, Flucht ist ein teures Unterfangen“, weiß er. Zudem sei es ein ergebnisoffener Prozess für die meist jungen Migranten.

„Die Fluktuation ist der Normalfall, es gibt eine enorme Rück- und Weiterwanderung“, betont Oltmer und erinnert daran, dass von den 14 Millionen Gastarbeitern von 1950 bis 1973 80 Prozent wieder gegangen seien. Wer das nicht mehr könne, integriere sich sprachlich und kulturell schneller. „Ich habe kürzlich mit einem syrischen Youtuber diskutiert, der nach 2,5 Jahren bereits fließend Deutsch sprach“, bringt er ein Beispiel. Die Netzwerke sind zudem entscheidend für das Ziel, den Umfang und die Form der Migration. „Der Nachzug zu Verwandten und Bekannten ist nicht zu unterschätzen“, erinnert er auch an die europäischen Auswanderer im 19. Jahrhundert.

Die meisten Menschen migrieren innerhalb ihres Kontinents in „kleinen Räumen“, der Anteil liege bei rund drei Prozent innerhalb Europas wie weltweit. „2015 war da eine klare Ausnahme“, verweist er auf die jüngsten Ereignisse. „Das ist interessant“, freut sich der Oberbürgermeister über eine Projektidee. „Vielleicht könnten wir dem Fachkräftemangel unserer Raumschaft durch Netzwerke begegnen und so unsere neuen Arbeitskräfte über die zahlreichen ausländischen Vereine der Stadt gewinnen.“