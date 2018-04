Zeitzeuge „In Frieden und Freuden gelebt“

Verena Köger

In jenem Moment des 17. April 1945 hält sich Klaus Kurz im Untergeschoss des Hauses im Gräterweg 15 in Schwäbisch Hall auf. Er sitzt zusammen mit seinem Großvater, einem Schneider, an dessen Nähtisch. Der damals Siebenjährige blickt aus dem Fenster und sieht am Horizont am Rande von Gottwollshausen fünf Panzer versetzt auf dem Feld heranfahren. Der Schuss einer PAK, einer Panzerabwehrkanone, habe ein Kettenfahrzeug getroffen. „Ich sehe heute noch die Funken fliegen“, erzählt der jetzt 79-Jährige. Es war der Tag, an dem die Amerikaner in Hall einmarschierten. „Das war’s“, hört Kurz noch immer die Worte seines Großvaters Friedrich Hochratel.

Zwei Stunden später reißt ein amerikanischer Soldat die Tür des Zimmers auf, in den Händen hält er ein Gewehr. Die beiden erstarren. Der Amerikaner blickt die beiden an, sagt: „No Nazis“ und verlässt das Haus. „Das war es jetzt wirklich“, sagt der Großvater erneut.

Klaus Kurz ist sichtlich ergriffen. Seine Augen werden glasig. Man merkt, wie sich während des Erzählens immer wieder die Szenen in seinem Kopf abspielen. Auch nach mehr als 70 Jahren kann sich der Haller genau an die Ereignisse erinnern. „Noch am gleichen Tag mussten wir aus unserem Haus raus.“ Zwei Häuser im Gräterweg haben die Soldaten eingenommen. Eines davon war das von Familie Kurz.

Bald wurde klar, warum sich die Amerikaner gerade diese beiden Häuser ausgesucht haben. Sie hatten als Einzige in der Straße separate Badezimmer. Die Familie kommt in Nachbarhäusern unter. Sieben Mal müssen sie ihre Unterkunft wechseln – auch weil jüdische und polnische Flüchtlinge in den Häusern einquartiert werden. Für den siebenjährigen Jungen macht der ständige Wohnungswechsel keine Umstände. „Es war halt so. Wir haben das Beste daraus gemacht“, sagt Kurz. Sein Großvater bot den Amerikanern seine Schneiderdienste an. Seine Großmutter putzte für sie. Genau kann sich der ehemalige Lehrer nicht mehr daran erinnern, wann die Familie wieder in ihr Haus einziehen durfte. Aber länger als eineinhalb Jahre sei es nicht gewesen. „Auf dem Boden waren überall Brandflecken von zertretenen Zigarettenstummeln.“ Für ihn war es nicht weiter schlimm. So waren die Amerikaner halt, dachte er sich. Auch andere Familien kamen bei ihnen unter. Sein Großvater sei immer darauf bedacht gewesen, anderen zu helfen. „Es war die größte Selbstverständlichkeit für ihn. Er war eine imposante Persönlichkeit.“

Die erste Orange

Sein Großvater hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Kurz seine Kindheit in so guter Erinnerung hat. Auch den Umgang, den die stationierten Amerikaner mit ihnen pflegten, schätzt Kurz bis heute. „Wir haben in Frieden und Freuden mit ihnen gelebt. Sie haben uns Kinder nie schlecht behandelt“, betont er. Manchmal durften sie die Gewehre anfassen, wenn die Männer, gekleidet in langen schwarzen Stiefeln und eng anliegenden Hosen, ihre Gewehre säuberten.

Eine Schikane ist ihm jedoch im Gedächtnis geblieben. Ein Amerikaner bot ihm ein Stück einer Blockschokolade an. Als er seiner Mutter ein Stück davon angeboten hat, schlug ihm der Amerikaner das Stück aus der Hand. Heute ist im klar, warum: „Meine Mutter war eine Erwachsene, also gehörte sie zu den Feinden.“ Besondere Erfahrungen hat er mit den Lebensmitteln gemacht, die nun aus den Staaten nach Deutschland kamen. Ein Erlebnis hatte er mit einer Orange: „Ich habe davon abgebissen wie von einem Apfel“, schmunzelt Kurz. Beim Verzehr seiner ersten Banane habe er diesen Fehler nicht mehr gemacht.

Zigaretten „verscheppert“

Zwei Jahre lang hat die Familie ein persönliches Care-Paket aus Amerika bekommen. Ein Bekannter, den sein Großvater auf der Walz kennenlernte, wanderte später nach Amerika aus. Als bekannt wurde, dass Care-Pakete im Rahmen von amerikanischen Hilfsprogrammen nach Europa geschickt wurden, hat er die Adresse des Großvaters in Deutschland ausfindig gemacht. So wurden regelmäßig Pakete beim damaligen Zollamt abgegeben, die direkt an die Familie Hochratel adressiert waren. Schokolade, Kaffee, Bonbons, Kaugummi, auch Kleidung waren darin. Oft habe er auch heimlich die Zigaretten herausgenommen und diese dann an andere „verscheppert“. Täglich brachten Boten Tagesrationen für die Soldaten in die Straße. Oft haben die Haller etwas davon abbekommen. Freitag war ein besonderer Tag. Da gab es Eis. „Uns Kindern ging es gut“, betont Kurz immer wieder.

Was in der Stadt los war, hat Kurz nie richtig mitbekommen. Er besuchte das Gymnasium bei St. Michael, das damals am Holzmarkt war, aber seine Freizeit hat er im Gräterweg verbracht. Die Wendeplatte vor dem Haus war der Spielplatz. Auf der mit Schotter bedeckten Straße wurde barfuß Fußball gespielt. Oft gingen die Kinder in die Wettbachklinge, „ein Paradies für Kinder“, und beobachteten Liebespaare.

Noch heute wohnt Klaus Kurz mit seiner Ehefrau Hannelore im Gräterweg. Um das Gebäude herum ist eine große Gartenfläche, mit deren Pflege das Ehepaar einiges zu tun hat. Das Zimmer, aus dem heraus Kurz als kleiner Junge den Einmarsch der Amerikaner beobachtete, gibt es noch. Auch wenn sich das Landschaftsbild, das sich beim heutigen Blick aus dem Fenster ergibt, seit 1945 verändert hat, kann Klaus Kurz im Geiste in der Ferne immer noch die Panzer heranfahren sehen.