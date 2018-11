Verwaltung „In der Stadt sind die Dinge konkret“

Kommunalverwaltung statt Lehramt

Patrick Domberg wurde am 27. Dezember 1985 in Nürtingen geboren und wuchs dort auf. Auf ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Diakonie Stetten (Behindertenhilfe) folgte ein Lehramtsstudium in Tübingen, das er 2012 mit dem ersten Staatsexamen in Geschichte und Politikwissenschaft abschloss. Von Juli bis Dezember 2012 arbeitete er im Team von Bettina Wilhelm für deren Wahlkampf für den OB-Posten in Stuttgart, anschließend in den Büros der Bundestagsabgeordneten Katja Mast (Pforzheim, ein Jahr) und Martin Rosemann (Tübingen, fünf Jahre). Domberg wohnt inzwischen in Hall. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne, einer ist drei Jahre, der andere fünf Monate alt. evl