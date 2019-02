Ausstellung „Im Auftrag Queen Victorias“: Britische Royals adeln das HFM in Hall

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Das erhellende wie unterhaltsame England-­Fieber der Britischen Kulturwochen „Very British“ ist im Wintergarten des Hällisch-Fränkischen Museums (HFM) angekommen. Die Herrscherin im Ornat des Hosenbandordens wirft einen ernsten Blick auf den Betrachter. Auf einer anderen Darstellung hat die Königin Prinz Arthur als Baby auf dem Schoß, ihre Gesichtszüge sind weich. Unter dem Titel „Im Auftrag Queen Victorias für Hohenlohe – Porträts von Franz Xaver Winterhalter“ bietet das HFM bis 5. Mai einen reizvollen Einblick ins englische Königshaus des 19. Jahrhunderts und zeigt Mitglieder des fürstlichen Hauses zu Hohenlohe-Langenburg.

Spezialität Fürstenporträt

Schließlich ist man miteinander verwandt: Feodora zu Hohenlohe-­Langenburg (1839–1872) war eine Halbschwester der Königin von England. Und damit man auch im Buckingham Palast an die Verwandtschaft in Hohenlohe denkt, hat Queen Victoria fünf Porträts der Langenburger bei ihrem Lieblingsmaler Winterhalter in Auftrag gegeben, erzählt Halls Erster Bürgermeister Peter Klink bei der Vernissage. Porträts scheinen Winterhalters Spezialität gewesen zu sein. Sein Gemälde der österreichischen Kaiserin Elisabeth hat Kultstatus. „Die Welt kennt seine Porträts der Herrscher Europas, aber wer kennt den Künstler?“, fragt Klink. Franz Xaver Winterhalter wurde 1805 im 500-Seelen-Dorf Menzenschwand im Schwarzwald geboren – und avancierte zum beliebten Por­trät­künstler europäischer Fürsten.

1842 wurde er auf Empfehlung der belgischen Königin erstmals nach England eingeladen, um Queen Victoria (1819–1901) und deren Gemahl Prince Albert (1819–1861) zu porträtieren, erklärt HFM-Leiter Armin Panter in seiner Einführung. Der Kunsthistoriker ist ein ausgewiesener Winterhalter-Experte, hat er doch vor rund 30 Jahren über den Fürstenmaler seine Doktorarbeit verfasst.

Grafik wichtiger als Gemälde

„Die Bilder Winterhalters sind unser Bindeglied zum englischen Königshaus“, so Panter. Im HFM-­Wintergarten sind zwar keine üppigen Originalgemälde zu sehen, aber Kunstdrucke und Lithografien von hoher Qualität. Diese seien in der Wirkungsgeschichte sowieso wichtiger, „denn sie wurden viel weiter verbreitet“, betont der Museumsleiter.

Winterhalter habe den Geschmack Queen Victorias offenbar getroffen. Über Jahrzehnte reiste er fast jährlich nach England. Er schuf fürs Königshaus mehr als 120 Gemälde, die größtenteils als Druckgrafiken vervielfältigt wurden. Meist sei der Künstler für ein offizielles Herrschergemälde beauftragt worden, nebenher entstanden dann allerlei private Bilder. Panter zeigt eine Darstellung der jungen Königin mit offenem Haar, den Kopf zur Seite geneigt zeigt sie ihren makellosen Hals, die Lippen sind leicht geöffnet – ein fast lasziver Ausdruck. Klar, dass dieses „secret picture“ das Lieblingsbild ihres Ehemanns Albert wurde.

In der Ausstellung ist auch zu sehen, wie effektvoll Winterhalter die Fürstenporträts komponierte – etwa in „The First of May 1951“, das den ersten Geburtstag Prinz Arthurs, den 82. Geburtstag von dessen Patenonkel, dem Herzog von Wellington, sowie die Eröffnung der ersten Weltausstellung thematisiert: Ein Werk voller Symbole und Pathos, das die königliche Familie und den industriellen Fortschritt auf eine quasi religiöse Ebene erhebe, erklärt Panter. Andererseits schuf Winterhalter auch ganz reizende Darstellungen der Königskinder – mit großen, ausdrucksstarken Augen, kleinen Näschen und putzigen Verkleidungen.

Einige Exponate in Hall wurden vom Winterhalter-Museum in Menzenschwand ausgeliehen, wohin Panter gute Kontakte pflegt. Es besteht seit 2008 im alten Rathaus, „aber unser kleines Museum platzt fast“, erzählt Elisabeth Kaiser vom örtlichen Verein, der den „Petit Salon“ betreibt. Inzwischen hat der Verein die leer stehende Dorfkirche erworben, um dort eine neue Heimat für Winterhalters Erbe aufzubauen. Charmant rührt Elisabeth Kaiser in Hall die Werbetrommel für das ambitionierte Projekt und spielt augenzwinkernd auf die Johanniterkirche an: auch eine Kirche, die zum Museum wurde.