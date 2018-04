Politik „Ich ziehe meine Konsequenzen“

Norbert Acker

Wir bedauern im Landesvorstand den Rücktritt von Kai Bock, die politischen Gründe können wir allerdings nicht nachvollziehen“, sagt auf Nachfrage dieser Zeitung Bernhard Strasdeit, Landesgeschäftsführer der Linken. Mit scharfen Worten hatte Bock auf Facebook die Niederlegung seiner Parteiämter bekannt gegeben. Er stehe nicht mehr als Kreissprecher der Linken zu Verfügung, auch nicht als Mitglied im Kreisvorstand und im Landesausschuss. Er strebe auch kein Mandat im Kommunalwahlkampf 2019 an, schreibt der 44-Jährige.

Bock führt vielfältige Gründe für seine Entscheidung an. So habe er in zwei Wahlkämpfen zu den vergangenen Landtags- und Bundestagswahlen nur unzureichende Unterstützung durch den Kreisvorstand bekommen – er ist für die Linke im Wahlkreis Schwäbisch Hall angetreten. „Gleichzeitig wurde ich im und nach dem Wahlkampf wiederholt von der Landessprecherin Heidi Scharf attackiert“, so Bock. Lediglich eine von Scharf organisierte Veranstaltung habe sie als erfolgreich beurteilt. Eine Aufarbeitung des Wahlkampfs habe im Nachhinein nicht stattgefunden. „Ich finde es erbärmlich, dass mir für meine geleistete Arbeit nicht mal gedankt wurde. Im Gegenteil, es wurde versucht, jegliche Probleme und Fehler, die vom Kreisvorstand gemacht wurden, allein mir zur Last zu legen“, schreibt Bock. Im Anschluss an den Bundestagswahlkampf sei zudem versucht worden, ihn „mundtot“ zu machen. Man habe ihm untersagt, eine Pressemitteilung zu veröffentlichen. Alles habe darin gegipfelt, dass er die letzte Sitzung des Kreisvorstands nicht mehr hätte leiten dürfen.

In die rechte Ecke gestellt

Zuletzt sei er von einem Kreisvorstandsmitglied „in die rechte Ecke gestellt“ worden. Ihm sei gar Antisemitismus vorgeworfen worden, wie Bock auf Nachfrage dieser Zeitung sagt. Der Grund sei ein Post, den er vor geraumer Zeit auf Facebook verbreitet habe. „Ich hatte die Quelle nicht richtig geprüft und ihn umgehend gelöscht“, erklärt Bock nun. Er könne sich nicht mehr erinnern, um was es sich bei dieser „alten Kamelle“ gehandelt habe, und auch nicht verstehen, warum man dies wieder „rausgekramt“ habe.

Er habe zum zweiten Mal seinen Arbeitsplatz aufgrund seiner politischen Tätigkeit verloren. Eine in Bälde beginnende neue Tätigkeit – zurzeit ist Bock arbeitslos – lasse ihm nun keinen Spielraum mehr für Parteiarbeit. Außerdem seien ihm Fahrtkosten trotz schriftlichen Antrags nicht vom Landesverband erstattet worden. „Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwelchen Rückhalt im Kreisvorstand habe und ziehe meine Konsequenzen“, so beendet Bock seine Ausführungen.

Bedauern und Kritik im Netz

Bocks Entscheidung ist auf Facebook eifrig kommentiert worden. Es gab Verständnis und Bedauern. „Sehr bedauerlich, ich kann es aber nachvollziehen. Ich hoffe, Du ziehst Dich nicht komplett aus der Politik zurück, Menschen wie Du werden gebraucht“, schreibt so Michael Nethin. „Du bist mit Deinen Erfahrungen nicht allein“, so Gert Eisenwinder. „Konsequente Haltung, vor allem auf das persönliche Miteinander bezogen“, schreibt Thomas Lewrenz.

Doch es wird auch nicht mit Kritik gespart: „Natürlich wird Dein Austritt breit und schonungslos diskutiert werden. Die Menschen, die hier kommentieren, sehen natürlich nur Deine Darstellung der Vorkommnisse. Jedes Ding auf dieser Welt hat zwei Seiten“, schreibt Charly Czerlinsky, seit November 2017 Mitglied im Kreisvorstand der Linken. Diese zweite Seite wird aber nicht konkretisiert. Weiter möchte sich Czerlinsky zu der Ämterniederlassung Bocks nicht äußern. „Zu dem, was von Landesseite aus gesagt worden ist, kann ich nichts Neues hinzufügen“, sagt er auf Nachfrage. Abrupt endet die Diskussion mit einem Eintrag von Jochen Dürr: „Ich möchte alle darum bitten, die Diskussionen in den Parteigremien wie dem Kreisvorstand zu führen und nicht hier auf Facebook.“

Eine allgemeine Nachfrage per E-Mail beim Kreisverband zu Bocks Entscheidung ist bis Redaktionsschluss unbeantwortet geblieben. Auch Kamilla Schubart, seit November vergangenen Jahres neben Bock Kreissprecherin, war telefonisch oder per Mail nicht zu erreichen. Auf der Website des Kreisverbands wird sie mittlerweile als alleinige Sprecherin aufgeführt.

„Er nennt als ersten und ausschlaggebenden Punkt private Gründe, die wir respektieren“, sagt Landesgeschäftsführer Strasdeit. Das wolle man nicht kommentieren. Er stellt aber klar, dass alle Fahrtkosten, die Bock beantragt habe, „nachweislich und aus der Buchhaltung zu ersehen“ erstattet worden seien. Der Verlust von zwei Jobs, den Bock anspreche, täte dem Landesvorstand leid. Über die Hintergründe könne man aber nichts sagen, da hierzu keine Informationen vorlägen.

Nicht allein im Wahlkampf

Die Linke sei im Bundestagswahlkampf erfolgreich gewesen, ergänzt der Geschäftsführer. Bock habe dazu beigetragen, aber er sei im Wahlkampf nicht allein gewesen. Im Kreisverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe hätten viele Mitglieder aktiv mitgewirkt. So habe es 14 Teams gegeben, die plakatiert und Material verteilt hätten, sowie vier Teams, die Infostände betreut hätten. „Als ich persönlich mit Katja Kipping eine Kundgebung in Schwäbisch Hall besuchte, war eine gute Stimmung spürbar“, erinnert sich Strasdeit. Die Wahlergebnisse und die Wahlkampfführung seien in allen Kreisverbänden, auch in Hall und im Landesausschuss, gemeinsam diskutiert und kritisch aufgearbeitet worden. Bock habe sich an den entsprechenden Sitzungen wegen einer Erkrankung aber nicht beteiligen können.

Unterschiedliche Positionierungen zu Einzelfragen seien im Landesverband normal. „Streit oder zugespitzte Debatten sind uns aus Hall nicht bekannt. Ich habe ausdrücklich rückgefragt“, so Strasdeit. Bock sei nicht „in die rechte Ecke“ gestellt worden. Man habe ihn lediglich auf fragwürdige Quellen aufmerksam gemacht, auf die er hin und wieder in sozialen Medien verwiesen habe. Welche Quellen dies seien, beantworten weder Strasdeit, Bock noch der Kreisverband. „Sein Engagement bei ‚Öhringen gegen rechts‘ hat aber hohe Anerkennung im Kreisverband.“

Persönliche Anschuldigungen wolle der Landesverband nur so kommentieren: „Unsere Landessprecherin war mehrere Monate durch zwei Operationen nur stark eingeschränkt aktiv. Sie war daher auch nicht Wahlkampfleiterin und auch kaum im Wahlkampf vor Ort involviert“, so Strasdeit. „Wir hoffen trotz Kais Rücktritten, dass er weiter aktiv mitmacht.“

Nach dem Geschäftsführer meldet sich dann noch Landessprecherin Heidi Scharf: „Kreissprecherin Kamilla Schubart macht die Arbeit weiter.“ Für den 8. Mai sei eine Kreismitgliederversammlung geplant, bei der ein Nachfolger für Bock gewählt werden soll. Weiter äußert sie sich nicht und verweist auf die Aussagen Strasdeits.

Info Der gesamte Text von Kai Bock ist noch auf seiner Facebook-Seite zu finden: www.facebook.com/kai.bock.77