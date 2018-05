Rathaus „Ich werde immer bestens beraten“

Bühlerzell / Sigrid Bauer

Die Themenpalette der Gemeinde, die Thomas Botschek dem Haller Landrat am Mittwochvormittag vorstellte, ist umfangreich. Sie reicht vom Grafenhof mit seiner dringend sanierungsbedürftigen Infrastruktur über Gefahrenstellen im Straßenverkehr bis zur angestrebten Zusammenarbeit mit Bühlertann und dem Breitbandausbau – alles vor dem Hintergrund einer „seit Jahrzehnten schwierigen Finanzlage“, wie es Landrat Gerhard Bauer im Pressegespräch mit dieser Zeitung ausdrückte.

Erste Berührungen mit dem Landratsamt hatte Botschek nach seinem Amtsantritt Anfang Oktober bei der Planung der Wasser- und Abwasserleitung zum Weißenhof, der seit Ende Juli 2017 nur eine Notwasserversorgung hat. „Ich werde immer bestens beraten und toll unterstützt, auch bei anderen Themen. Man braucht das Feedback von Experten, zum Beispiel beim Wegebau oder bei der Planung von Straßensanierungen. Das ist für mich ganz wichtig“, betonte Botschek.

Der frühere Flurneuordnungsingenieur beim Ostalbkreis nutzt auch dort noch seine Verbindungen. „Es ist immer ein Vorteil, wenn man gut vernetzt ist“, meinte Bauer dazu. Für seine fehlenden Erfahrungen im Sozial- und Haushaltsbereich sicherte Steffen Baumgartner, engster Mitarbeiter des Landrats und Leiter der Kommunalaufsicht, dem Bürgermeister seine Unterstützung zu. „Da schwätzed mer miteinander“, meinte er und lachte.

Bühlerzell ist dringender auf Förderprogramme angewiesen als andere Gemeinden mit hohen Gewerbesteuereinnahmen wie Michelfeld oder Satteldorf. „Wenn das Land ein neues Programm auflegt wie kürzlich zur innerörtlichen Entwicklung, brauche ich nur im Landratsamt anzurufen und bekomme alles gut erklärt“, berichtete Botschek. Es sei viel wert, wenn Informationen konzentriert seien. Das gebe es nicht überall, ergänzte er.

Schulden abbauen

Nach den großen Investitionen der letzten Jahre, darunter der Bau des Kinderhauses und die Generalsanierung der Grundschule, muss Bühlerzell jetzt Schulden abbauen. Keine leichte Aufgabe angesichts der zahlreichen Pflichtaufgaben einer Gemeinde. Allein rund 200 000 Euro jährlich muss Bühlerzell für Kredite tilgen. „Zum Teil sind das noch alte Verträge mit hohen Zinsen“, so Botschek. Der Landrat bescheinigte der Gemeindeverwaltung, seit Jahrzehnten das Beste aus der immer angespannten Finanzlage zu machen. „Dass Sie im laufenden Haushalt ohne Kredit auskommen wollen – da kann ich nur sagen: ,Hut ab!’“, kommentierte Bauer die Bemühungen zum Schuldenabbau.

33 Kilometer Straßen

Auf der anschließenden Rundfahrt durch die Gemeinde wollte Botschek dem Landrat zeigen, welche Dimensionen die flächenmäßig größte Kommune im Kreis hat. Über 33 Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen plus Feld- und Waldwege muss sie instand halten. Botschek erhofft sich Einsparungen bei den Sanierungen, wenn je nach Einzelfall geprüft wird, ob die Arbeiten der Bauhof oder eine externe Firma übernimmt. „Im Waldwegebau gibt es jetzt neue, kostengünstigere Verfahren“, meinte Martin Eberst, der als Vertreter des Gemeinderats am Gespräch mit dem Landrat teilnahm. „Wir sollten uns aber auch ältere Sanierungen ansehen, ob es sinnvoll war, sie selber zu machen“, fügte er noch an.