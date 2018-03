Schwäbisch Hall Interview: Medizinstudent und TV-Schauspieler

Schwäbisch Hall / Iris Simon

Joscha Eißen aus Michelbach spielt in der Oliver-Storz-Verfilmung „Die Freibadclique“ mit. Sie wird in der ARD gezeigt.

Joscha Eißen ist spät dran und etwas im Stress. Den ganzen Vormittag über sind seine Schauspielkollegen und er schon mit Interviews beschäftigt. Sie liegen ein wenig hinter dem Zeitplan. Schnell einen Schluck trinken, dann geht’s los.

Es ist die bisher größte Produktion, für die Sie vor der Kamera gestanden sind. Waren Sie nervös?

Joscha Eißen: Ja schon. In meiner Laufbahn als Schauspieler ist es die bisher größte Filmproduktion. Ich hatte wirklich Glück und gleichzeitig einen großen Respekt vor dem, was vor mir lag. Doch Friedemann Fromm, unser Regisseur war super. Er hat mit uns fünf Jungs viel geprobt. Wir hatten allein zwei Leseproben, bei denen wir gemeinsam das Drehbuch durchgegangen sind und die Szenen im Detail besprochen haben. Die gute Vorbereitung nimmt einem die Nervosität.

Sie sind lange unterwegs gewesen und haben an verschiedenen Orten gedreht, unter anderem in Prag.

Wir haben hauptsächlich in Prag, Bad Wimpfen und bei Nürnberg gedreht. In Bad Wimpfen waren wir für die Freibadszenen und in Prag für die Kriegs- und Kampf­szenen. Tschechien war dabei wirklich beeindruckend, weil wir dort in einem verlassenen Dorf gedreht haben. Beim Dreh in einem Schützengraben zu stehen, kniehoch in kaltem, schlammigem Wasser, gibt einem trotz Kameras und Filmteam um einen herum ein beängstigendes Gefühl.

Auch Schwäbisch Hall, wo der Roman ja eigentlich spielt, war Drehort. Wie war das für Sie als gebürtiger Haller?

Alle Szenen, die in Schwäbisch Hall gedreht wurden, waren besonders für mich. Hall ist meine Geburtsstadt, der Ort meiner Kindheit und Jugend. Deswegen habe ich mich immer wieder dabei ertappt, wie ich Szenen aus meiner Jugend, als ich um die 15 Jahre alt war, mit Szenen aus dem Drehbuch, also knapp 70 Jahre zuvor, verglichen habe. Besonders eindrucksvoll war dies, als wir am Kocher gedreht haben. In dieser Szene sitzen die Jungs am Kocher­ufer, nachdem sie vor einem Bombenangriff fliehen mussten. Sofort musste ich mich an etliche Abende erinnern, die ich früher selbst mit Freunden dort verbracht habe. Hier hat man heimlich sein erstes Bier getrunken und die erste Zigarette geraucht.

In diesen Momenten merkt man vielleicht auch, dass sich die Jugendlichen über die Jahrzehnte hinweg sehr ähneln.

Absolut. Die jungen Männer von damals und heute unterscheiden sich in ihren Bedürfnissen und alltäglichen Problemen nicht sehr voneinander. Es geht um Mädchen, Freundschaften, die Beziehungen zu den Eltern und Erwachsenen, darum, sich eine eigene Meinung zu bilden. 1944 existierten diese alltäglichen, normalen Probleme genauso, doch sie wurden von etwas absolut Anormalem überschattet: dem Krieg. Um ein besseres Gefühl für die Jugendlichen von damals zu bekommen, habe ich in der Vorbereitung unter anderem mit meinen Großeltern gesprochen.

Die persönlichen Probleme, die die Pubertät mit sich bringt, sind eine Seite. Aber die Jungen im Film werden auf der anderen Seite auch für einen Krieg missbraucht, den sie nicht verstehen. Wie haben Sie die Kriegsszenen erlebt?

Es war nicht einfach. Die 30er- und 40er-Jahre kenne ich nur aus Geschichtsbüchern, da fehlt natürlich der persönliche Bezug. Aber es sind auch schauspielerische Fähigkeiten gefragt. Man muss eine Idee davon bekommen, wie es für die Jugendlichen damals gewesen sein könnte und das dann vor der Kamera zeigen. Gespräche mit Angehörigen und Zeitzeugen und ein gutes Team sind da natürlich sehr hilfreich.

Dann haben Sie bei den Dreharbeiten auch etwas für Sie persönlich mitgenommen?

Abgesehen davon, dass ich viele neue Menschen kennengelernt habe? (lacht) Natürlich. So ein Film schärft den Blick auf unsere Geschichte. Gleichzeitig hat sich bei mir der Wunsch verstärkt, die Schauspielerei in Zukunft professionell voranzutreiben.