Gemeinderat „Heute wird das Projekt angestoßen“

Technisch und energetisch liegt in der Johannes-Gutenberg-Schule einiges im Argen. Schulträgerin ist zwar die Gemeinde Rot am See, aber als Gebäudeeigentümerin muss die Stadt Kirchberg dafür sorgen, dass die nunmehr 54 Jahre alte Gaggstatter Förderschule saniert und modernisiert wird. Mark Betz aus Reubach, der mit seinem Büro „Company-B“ als Generalplaner engagiert wurde, hat dem Gemeinderat zu diesem noch sehr frühen Zeitpunkt erste Zahlen genannt und die Unterlagen vorgestellt, mit denen ein Zuschuss über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz beantragt wird. Betz hat mittlerweile zwei Fachplaner hinzugezogen; die ersten Schätzungen belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro für eine reine Sanierungsmaßnahme.

Gemeinsam mit Ursel Schwärzel, die neben der MontessoriSchule Ilshofen auch die Gaggstatter Schule leitet, ging Betz auf Wünsche und Notwendigkeiten ein. Letztere gelten in erster Linie dem vorbeugenden Brandschutz. Allein im Untergeschoss werden drei Notausgänge verlangt, zudem Brandschutztüren und -decken. Bei der Elektroinstallation ist von den Mängeln in der Leitungsverlegung bis zum Hausalarm einiges zu tun, die WC-Anlage ist, so Betz, „praktisch noch im Originalzustand“. Ein barrierefreies WC und ein Sanitätsraum werden geschaffen, zwischen zwei bislang nur durch eine Faltwand getrennten Klassenzimmern soll eine Wand eingezogen werden. Das Verbundsicherheitsglas fehlt bislang, in den Sonnenschutz wird investiert, das Dach muss besser gedämmt werden. An der Akustik ist etwas zu machen – da gibt es bislang keinerlei schallabsorbierende Maßnahmen –, ebenso an der Luftqualität in Küche und Speiseraum. An den asphaltierten Flächen im Pausenhof wird gearbeitet, und der Müllsammelplatz an der jetzigen Stelle ist denkbar unattraktiv.

Nachdem Jürgen Schach (Aktive Bürger) einen Vorschlag zum verbesserten Sonnenschutz gemacht hatte, meinte Betz, es gehe bislang nur um ein grundsätzliches Bauprogramm und um die Zuschussanträge. Das Projekt werde eben erst angestoßen.

Robert Schmid-Denkler (UGL) verwies auf veränderte schulische Notwendigkeiten, die in einem zweiten Schritt Thema sein müssten, Gerhard Borchers (Aktive Bürger) regte an, über alternative Heizungssysteme nachzudenken und hörte, dass ein Verbundsystem möglich sein soll. Baubeginn ist voraussichtlich 2020; Bürgermeister Stefan Ohr rechnet mit einer 70-prozentigen Förderung. Diese Maßnahme ist bislang nicht in der Finanzplanung aufgeführt, aber eben, wie der Gemeinderat erkannt hat, Notwendigkeit. Die ersten Zuschussanträge werden Ende Dezember eingereicht. Damit Kirchberg „nicht allein auf den Kosten sitzen bleibt“ (Schmid-Dengler), wird sich Ohr mit den Nachbargemeinden verständigen.

Die „Schule der Zukunft“

Das zweite, noch deutlich umfangreichere Schulsanierungspaket Kirchbergs betrifft die August-Ludwig-Schlözer-Schule. Hier sind bereits 2,9 Millionen Euro aus der Schulbauförderung und 650 000 Euro aus dem Ausgleichsstock bewilligt. Architekt Alexander Beck und Schulleiter Thomas Brachmann stellten die gemeinsam mit der Firma Lernlandschaft aus Röckingen erarbeitete Planung vor. Gut sei, dass sich die durch den Brandschutz notwendigen Maßnahmen mit einem „modernen didaktischen Konzept“ für eine „Schule der Zukunft“ vereinbaren ließen – so sollen die Klassenräume geöffnet, und die Klassen über Marktplätze in einer Art Lern-WG miteinander verbunden werden.

Eine Generalsanierung würde rund acht Millionen Euro kosten, mit rund 5,5 Millionen müssen die Planer auskommen. „Das geht über eine Rückwärtsrechnung; wir versuchen, mit dem Geld, das wir haben, so viel wie möglich zu verwirklichen“, sagt Beck, der mit Blick auf sein Konzept auch meint: „Ich hoffe, dass die Belüftung zuletzt gestrichen wird.“

Vorgabe ist, dass Anfang 2019 die Kosten und ein fertiges Konzept vorliegen, die Sommerferien sollen dann für die ersten großen Maßnahmen genutzt werden. Dann zeigt sich auch, so Beck, ob Behelfsräume genutzt oder Container aufgestellt werden.