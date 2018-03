Hospitalstiftung „Heute am liebsten einen Kuss geben“

Schwäbisch Hall / Marcus Haas

Anträge zum Haushaltsplan der Hospitalstiftung fürs Jahr 2018 gingen keine mehr ein, nachdem Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim diesen im vergangenen Gemeinderat vorgestellt hatte. Die Grünen kündigten einen Antrag mündlich an. Dabei geht es um die Erweiterung des Supermarkts Reifenhof, der einen Cafébereich bekommen soll. „Der Ansatz im Haushalt 2017 wird auf 2018 übertragen und steht damit weiter zur Verfügung“, erläutert der OB – damit habe sich der mündlich angekündigte Antrag erledigt.

Haushaltsmittel, die in einem Haushaltsjahr nicht verbraucht wurden, können ins Folgejahr übertragen werden. Das wird Ermächtigungsübertragung genannt und bedeutet für den Supermarkt Reifenhof 100 000 Euro, die dann 2018 verbraucht werden können.

3,96 Millionen Euro übertragen

Insgesamt werden so rund 3,96 Millionen Euro übertragen. Größte Einzelsumme: rund 2,23 Millionen Euro für den Umbau Altes Landgericht in der Salinenstraße, wo ein Ärztezentrum entstehen soll. Pelgrim nennt Investitionen in Höhe von 1,44 Millionen Euro im Haushaltsplan. Ganz oben steht die Sanierung der hospitalischen Mietwohnanlagen, beispielsweise 805 000 Euro für die Komplettsanierung Aschenhausweg – ein Projekt im sozialen Wohnungsbau.

Voll des Lobes sind die Sprecher der Fraktionen für die Hospitalstiftung, die viele Projekte in Bereichen wie Bildung, Kultur, Sport, Soziales und Senioren finanziert. „Die Hospitalstiftung ist ein Geschenk für unsere Bürger. Das hat nicht jede Stadt. All das, was das Hospital leistet, müsste ansonsten die Stadt als freie Steuermittel in den städtischen Haushalt einbringen“, macht Thomas Weber deutlich. Der CDU-Stadtrat lobt, was die Hospitalstiftung für viele Bereiche der freien Wohlfahrtspflege leistet. Die Erträge seien in der Niedrigzinsphase bescheiden. Andererseits werden Investitionen erleichtert, die zwar Schulden verursachen können, aber ebenso den Wert steigern, stellt der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion fest. Er merkt mit Blick auf rund 20,5 Millionen Euro Schulden in der mittelfristigen Finanzplanung bis Ende 2021 kritisch an, dass die Aufgabe der Stiftung nicht das Anhäufen von Schulden, sondern das Hegen und Pflegen des Vermögens sei.

Helmut Kaiser, Fraktionssprecher der SPD, hebt im Aufgabenprofil der Hospitalstiftung vor allem die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum hervor. Damit bilde die Stadt ein Regulativ gegen auswuchernde Mietpreise und trage zum sozialen Frieden in der Stadt bei. „Seit einigen Jahren haben wir aber den Pfad einer zurückhaltenden Schuldenfinanzierung verlassen“, kritisiert der Haller Sozialdemokrat. Die

jet­zige Politik müsse nachhaltig korrigiert werden.

Kaiser nennt vergangene Projekte im Wohnungsbau und blickt auf weitere Belastungen in der Zukunft. „Auch die Hochschule ruft weitere Mittel ab. Das ist eine Landesaufgabe. Das Land steht in der Pflicht und muss sich erklären“, fordert Kaiser. Mit Blick auf mehr als 2000 Hektar Waldbestand sei das Ergebnis seit 1989 unbefriedigend. Es müsse gescheiter bewirtschaftet werden, um mehr rauszuholen.

„Es ist toll, dass dadurch Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, nicht gezwungen sind, zum Sozialamt zu gehen und um Mietzuschuss zu bitten“, betont Joanna Walter (Grüne) zum Thema sozialer Wohnungsbau. Sie appelliert an die Stadtverwaltung, in jedem Neubaugebiet ein Grundstück für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen.

Auf dem richtigen Weg

„Wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn viel investiert werden muss, denn es sind sinnvolle Investitionen“, sagt Edmund Felger von der Freien Wählervereinigung. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende nennt als Beispiele das stationäre Hospiz, das auf dem ehemaligen Anwesen Bier auf dem Teurershof geplant ist und die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Seine Fraktion begrüße die Idee der Zustiftung. OB Pelgrim hatte bei der Einbringung des Haushalts vorgeschlagen, aus den erfolgreichen Ergebnissen der Schwäbisch Hall Beteiligungsgesellschaft (SHB) kontinuierlich eine Zustiftung in Höhe von 150 000 Euro zu ermöglichen. Das würde die Ertragskraft der Hospitalstiftung dauerhaft stärken, ohne die Leistungsfähigkeit der SHB und ihrer Tochterunternehmen zu schmälern.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Thomas Preisendanz konzen­triert seinen Dank auf die Belegschaft der Seniorenwohnheime in der Stadt. Deren Engagement sei nicht selbstverständlich. Er nennt Adventsfeiern, wo man von den Teilnehmern erfahren würde, wie wohl sie sich fühlten. Emotional wird Damiana Koch (fraktionslos). Sonst eher kritisch, würde die Stadträtin mit Blick in Richtung OB und auf vielfältige guten Taten durch die Hospitalstiftung, insbesondere für den Einsatz für ein stationäres Hospiz „heute am liebsten einen Kuss geben“. Die Stadträtin lässt es aber sein.