Segelfliegen „Her mit dem Adrenalin!“

21 Elftklässler der Waldorfschule starten von der Graspiste auf dem Gelände des Würth-Airports in den Himmel. © Foto: Sonja Alexa Schmitz

Bundesligapilot Fabian Mugele erklärt Schüler Finn Freitag die Armaturen im Cockpit des Segelflugzeugs. Gleich werden die beiden in die Luft steigen. © Foto: Sonja Alexa Schmitz

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Kilian Jávega Wassermann hat nur eine Angst: Dass seine Mutter nach der Nachricht von dem Unfall zweier Kleinflugzeuge ihm nun verbietet, in den Segelflieger zu steigen. Tut sie aber nicht. Und so kann er, zusammen mit 20 Mitschülern, an diesem Tag erfahren, wie es sich anfühlt, lautlos durch den Himmel über Schwäbisch Hall zu kreisen.

Die Idee kam vom Deutsch- und Geschichtslehrer Rüdiger Iwan. Der ist mit dem Segelflieger Jürgen Weller befreundet und gemeinsam hecken sie die Idee aus, den Schülern einmal diese Chance zu geben. Weller kam in den Unterricht und erzählte von Otto Lilienthal, dem ersten Flieger, erklärte die Technik eines Segelflugzeugs und was Thermik ist. An einem kalten Tag im Februar besuchte die Klasse den Flughafen und konnte die einzelnen Segelflieger anschauen und anfassen, einsteigen, Fotos machen und entscheiden, ob sie beim Flugtag dabei sein will.

21 Schüler wollten. Aufgeregt sind sie minimal, die Angst ist gleich null. Der Unfall wird von niemandem erwähnt.

Fragt man sie danach, sagen sie: „Motorradfahren ist gefährlicher“. Anika Hannemann meint: „Ob das jetzt passiert oder zwei Jahre später. Ist halt ein dummer Zufall, dass es gerade jetzt gewesen ist.“ Später, kurz bevor sie in den Segler steigt, wird sie sagen: „Her mit dem Adrenalin!“

Kein Schleudersitz

Die erste Schülerin, die den Fallschirm angeschnallt bekommt und in die „Twin Astir“ klettert, ist Yvonne Dörr. Höhenmesser, Funkgerät, Steuer, Notöffnung für die Haube bekommt sie gezeigt von Helen Wiesinger, Jugendleiterin beim Segelfliegerclub, selbst erst 22 Jahre alt, aber schon sieben Jahre dabei. „Und das da ist der Knopf für den Schleudersitz. Bloß nicht drankommen!“ Kurze Pause. Nein, natürlich gibt es keinen Schleudersitz, das war ein Spaß.

„Hast du ihr die Spuckbeutel gezeigt?“, fragt Sven Knudsen, erster Vorsitzender und der Pilot, der mit Yvonne abheben wird. Die schaut nun doch ein wenig verspannt. Aber es dauert noch. Ein Motorflugzeug und die Fallschirmspringer sind noch vor ihnen dran. Ganz schön was los an diesem sommerlichen Samstag am Adolf-Würth-Airport.

Langsam schieben die Männer vom Club den Segelflieger hinter dem Schleppflugzeug her auf die Startbahn. Das Seil spannt sich und der Segelflieger mit Sven Knudsen und Yvonne rollt an. Dann heben das Flugzeug und sein Anhängsel ab. Sanft und wenig steil. Nur 20 Minuten hat Yvonne Zeit, alle Eindrücke dort oben zu sammeln. Sie schaut herunter und sucht Orte und Häuser, die sie kennt. Sie darf auch mal steuern. Die Aufregung vom Start ist jetzt weg. Jetzt macht es einfach nur noch Spaß.

Zurück auf der Erde, löchern sie die Mitschüler: Wackelt es sehr? Macht es Adrenalin? Ist es schnell? Sie werden es alle noch selbst herausfinden.

Nur ein paar Tage vorher sind hier zwei Menschen gestorben. „Das hat uns total umgehauen. Nie hätte ich gedacht, dass das hier passieren kann“, sagt Helen Wiesinger. Viele Clubmitglieder waren dort an diesem Sonntagnachmittag und haben den Zusammenstoß gesehen, und auch, wie die Flugzeuge zu Boden gingen. Kurz war es ihr mulmig dabei, wieder in die Luft zu gehen. Aber das hat sich schnell gelegt. Auch sie sagt den Satz, den man an diesem Tag oft hört: „Autofahren ist gefährlicher.“

Gute Vorbereitung ist wichtig

Die verunglückten Piloten waren über 70 Jahre alt. Regelmäßig müssen Flieger sich einer ärztlichen Untersuchung unterziehen. „Bevor sich ein Flugschüler nach mindestens 30 Flugstunden und 60 Starts auf den Alleinflug macht, urteilen darüber mindestens zwei Fluglehrer“, berichtet Aurel Butz, Verantwortlicher für die Pressearbeit des Segelfliegerclubs. Außerdem gehöre zu einem sicheren Flug eine gute Vorbereitung. Der Pilot sollte seine Strecke und den Flughafen, den er ansteuert mit den jeweiligen Regularien kennen. Zu diesen gehört beispielsweise, von welcher Seite er angeflogen wird.

Viele Segelflieger sind mit dem System Flarm ausgestattet. Es warnt den Piloten vor anderen Flugzeugen, die in seine Nähe kommen, und gibt an, aus welcher Richtung, in welcher Höhe und mit welcher Geschwindigkeit diese unterwegs sind. Dieses System ist allerdings freiwillig und manche schalten es aus – weil das ewige Piepsen nerve.