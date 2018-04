Hochschule „Hall ist nicht nachhaltig finanziert“

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Es ist davon auszugehen, dass Harald Unkelbach rechnen kann. Der promovierte Mathematiker hat ständig den Entwurf eines elektronischen Geräts bei sich, das nichts anderem gleicht als einem Tablet-Computer. Unkelbach entwickelte die Technik vor Jahrzehnten. Innerhalb weniger Sekunden hat der Professor die Abbildung von einst auf seinem Smartphone angesteuert, um sie zu zeigen. Er war der Zeit weit voraus.

Hintendran sieht Unkelbach die Entwicklung der regionalen Hochschullandschaft. Das habe strukturelle Gründe. Das Land verlasse sich zu sehr darauf, dass Kommunen, Stiftungen und Unternehmen den Fortbestand der kleinen Standorte sichern. Das Wissenschafts- und Forschungsministerium Baden-Württemberg, mit der Grünen-Politikerin Theresia Bauer an der Spitze, erfülle seine Aufgaben nicht, so der Vorwurf.

Region holt nicht auf

Der Betrieb des Campus Schwäbisch Hall der Hochschule Heilbronn kostet jährlich rund 3,9 Millionen Euro. Daran tragen die Unternehmen in der Region einen verhältnismäßig hohen Anteil. Das Land, das dazu verpflichtet ist, den Betrieb zu gewährleisten, halte sich dagegen zurück. Dies macht Harald Unkelbach wütend. Der Professor ist Präsident der IHK Heilbronn-Franken, außerdem Mitglied der Geschäftsleitung der Adolf Würth GmbH und Co. KG. „Gemessen am hohen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt holt die Region bei den Studienplätzen nicht auf.“

Die IHK und die Stadt sehen in Schwäbisch Hall ein Potenzial von 1500 Studienplätzen. Diese Perspektive geht allerdings nicht Hand in Hand mit den Informationen aus dem Wissenschaftsministerium. Von dort ist zu hören, dass in Baden-Württemberg nicht an einen weiteren Ausbau von Studienplätzen gedacht sei. „Neue konzeptionelle Überlegungen werden sich auf Umwidmungen innerhalb der bestehenden Gesamtstudienkapazitäten konzentrieren“, lautet die Antwort der Ministerin auf eine kleine Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Reinhold Gall und Rainer Hinderer.

Dass es in Hall noch lange so weiter geht, ist laut Unkelbach längst nicht sicher. „Wenn die Unternehmen die Mittel nicht mehr zur Verfügung stellen, steht der Hochschulcampus auf der Kippe“, befürchtet der IHK-Präsident. Vertraglich abgesichert ist der Standort bis zum Jahr 2024. Seine Sorge machte er einem breiten Publikum beim Frühjahrsempfang der IHK-Heilbronn-Franken deutlich.

Studienplätze vor Ort seien wichtig, damit Unternehmen Nachwuchs finden. Auch für Städte und Gemeinden spielten Hochschul-Standorte eine wichtige Rolle. „Sie haben anziehende Wirkung, auf Familien zum Beispiel. Eine Hochschule ist für jede Stadt ein Pluspunkt, sie erhöht die Attraktivität.“

Im Bereich der Hochschule Heilbronn hat Unkelbach den Campus Schwäbisch Hall als schwächstes Glied identifiziert. „Hall ist nicht nachhaltig finanziert. Aber auch Künzelsau mit mehr als 1500 Studenten hat Nachholbedarf“, ist sich Harald Unkelbach sicher.

Finanzierung Sache des Landes

Auf die Unterstützung aus Hall scheint sich das Land zu verlassen. „Dabei war sie nur als Anschubfinanzierung gedacht“, betont Unkelbach. Doch die reguläre Hochschul-Finanzierung sei Sache des Landes, nicht einer regionalen Initiative.

Ein Ungleichgewicht erkennt Unkelbach auch hinsichtlich der Verteilung innerhalb Baden-Württembergs. Oft werde viel in die seit langem vorhandenen Strukturen investiert – in die Universitäten in Freiburg, Stuttgart, Tübingen, Heidelberg und Karlsruhe. Unkelbach wird energisch und zitiert Martin Luther: „Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Doch in der Fläche wird nur Flickschusterei betrieben.“ Die Firmen im Norden Baden-Württembergs seien vielleicht nicht so bekannt wie Mercedes oder Porsche. „Dabei wird doch immer gepredigt, dass der Mittelstand die tragende Säule ist“, sagt Harald Unkelbach. Das solle Stuttgart anerkennen.