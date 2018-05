Finanzierung „Haben nur dieses Angebot, um einen Fuß in der Tür zu halten“

„Die zehn Jahre stehen“

Der Kreistag verlängert den Kreiszuschuss von 100 000 Euro im Jahr an die Hochschulstiftung Hall bis 2034. Alle anwesenden Mitglieder des Gremiums stimmen zu.

3,9 Millionen Euro kostet es im Jahr, den Campus Hall zu betreiben, informiert Professor Dr.-Ing. Oliver Lenzen, Rektor der Hochschule Heilbronn. Das Land bezahlt rund 2,5 Millionen Euro. Die Hochschulstiftung Hall trägt 660 000 Euro der Kosten. Den Rest übernimmt die Stadt Hall über die Hospitalstiftung für die Finanzierung der Hochschulgebäude an der Crailsheimer Straße und in den Herrenäckern.

Hermann-Josef Pelgrim (SPD) betont, dass mittlerweile „eine Million Zuschuss“ aus der Region in die Finanzierung der Außenstelle der Hochschule Heilbronn fließt. Die großen Geldgeber sind der Landkreis mit 100 000 pro Jahr, die Stadt Schwäbisch Hall mit jährlich 350 000 Euro sowie Würth und die Bausparkasse.

Wie geht es weiter? Lenzen hat mit allen großen Geldgebern gesprochen und war gestern im Ministerium. „Alle finanzieren weiter mit. Es gibt eine große Einigkeit in der Region, den Standort zu halten“, sagt der Rektor. Die Unterstützer hätten aber deutlich gemacht, dass es nicht sein könne, dass alle zehn Jahre neu verhandelt wird. „Die zehn Jahre stehen. Das Ministerium hat den Standort Hall nie in Frage gestellt“, so der Professor. Noch vor der Sommerpause soll mit diesem Ergebnis und dem Strukturplan eine Kabinettsvorlage erarbeitet sein. Lenzen rechnet, dass im Juli das Kabinett entscheide. Zudem gebe es ein deutliches Signal: In zwei Jahren werde man sich zusammensetzen, wenn die Finanzierung von Bundesseite klar sei. cus