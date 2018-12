Abschied „Habe keinen Tag bereut“

Versierter Verwaltungsmann mit dem Blick fürs Soziale und einem großen Faible für den Sport

Edgar Blinzinger wird am 6. April 1953 in Öhringen geboren. Nach der Schulzeit beginnt er eine Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst, die ihn zwei Jahre ans Rathaus Neuhütten und für ein Jahr ans Landratsamt Künzelsau führt. Das Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl beendet er als Diplom-Verwaltungswirt (FH). Von 1976 bis 1985 ist Blinzinger Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Hall. Er ist maßgeblich beteiligt am Bau des Hauses der sozialen Arbeit in der Mohrenstraße. Als die Stadt 1985 einen neuen Leiter für das Sozial- und Jugendreferat sucht, bewirbt er sich – mit Erfolg. Sein Zuständigkeitsbereich wird immer wieder umstrukturiert und entwickelt sich im Lauf der Jahre. Zuletzt ist Blinzinger Fachbereichsleiter für frühkindliche Bildung, Schulen und Sport. Der 65-Jährige ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Söhne und seit wenigen Wochen auch Großvater. Überdies ist Blinzinger, der seit rund 40 Jahren SPD-Mitglied ist, ein Sportfan. Er spielt Tennis, wandert gerne in den Bergen, liest viel – und genießt seinen Garten in Tüngental. blo