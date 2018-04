Asyl „Ganz fatale, schlimme Dinge“

Infolge der Ereignisse um die Essener Tafel, die zeitweise Flüchtlinge ausgesperrt hatte, habe der Diakonieverband in den eigenen Tafeln in Gaildorf, Obersontheim und Schwäbisch Hall Ausgrenzungen und Beschimpfungen geflüchteter Menschen durch die deutsche Kundschaft erleben müssen. © Foto: Roland Weihrauch

Die Flüchtlingszahlen im Landkreis seien stark rückläufig, sagt Wolfgang Engel bei seinem Bericht vor der Bezirkssynode in Gelbingen über die Arbeit der Flüchtlingshilfe im Kreisdiakonieverband. Doch die Probleme hätten sich nicht verändert. Obwohl das Amt für Migration unter hohem Druck stehe, die Asylverfahren zu beschleunigen, seien im Kreis noch viele Verfahren anhängig. Es komme vor, dass jemand bereits zwölf Jahre geduldet werde, aber immer noch keinen Bescheid erhalten habe.

„Wir engagieren uns auch für Geflüchtete ohne gute Bleibeperspektive und scheinbar aussichtslose Fälle“, betont der Verbandsgeschäftsführer. An der Seite dieser Menschen kämpfe man um ihre Aufenthaltsberechtigung und gehe dabei „bis zum Äußersten von dem, was umsetzbar ist“. Eine interne Rechtsgruppe, ein Rechtshilfefonds und Netzwerkarbeit leisteten hier wertvolle Hilfe. In vielen Fällen könne man das Jugendamt in die Pflicht nehmen: „Da macht das deutsche Gesetz keinen Unterschied, ob es um Kinder aus deutschen oder Flüchtlingsfamilien geht.“ Das bereits seit 2002 bestehende Projekt „Tiefer Brunnen“, das sich speziell um traumatisierte Geflüchtete wie etwa jesidische Frauen kümmert, funktioniere immer noch gut. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit gelte Menschen mit Behinderungen und Versehrungen unter den Flüchtlingen.

Beratung, Unterstützung und Vermittlung seien die drei Säulen der Hilfseinrichtung. „Wir gehen in den Unterkünften aus und ein und die Flüchtlinge kommen in großer Zahl zu uns“, berichtet Engel. Zwischenzeitlich habe die Flüchtlingshilfe zwei Dolmetscherinnen verpflichtet. Unterstützt würden ebenso die ehrenamtlichen Helfer in den Freundeskreisen, etwa durch Supervisionsgruppen. Wenn ein Ehrenamtlicher mit einem von ihm betreuten Flüchtling um Rat frage, würden beide gestärkt.

Auf die entsprechende Frage nennt Engel die vom Kreis verhängten Wohnsitzauflagen für Flüchtlinge eine „unselige und falsche Entscheidung“, gegen die der Diakonieverband angehe. Hintergrund der Auflagen sei, dass die Ghettobildung vermieden werden solle. Aber wenn beispielsweise ein in Rieden untergebrachter Flüchtling in Crailsheim eine Arbeit fände, werde es ihm auf diese Weise so gut wie unmöglich gemacht, diese Chance wahrzunehmen. Als segensreichen Beschluss der Landkreisverwaltung lobt er hingegen die Einstellung der Integrationsmanager, mit denen der Diakonieverband bereits eine gute Zusammenarbeit pflege: „Die sind noch taffer unterwegs als wir und vielleicht sogar dichter dran, weil sie mit den Ortsverwaltungen zusammenarbeiten und etwa beim Thema Wohnung unter Umständen mehr ausrichten können.“

Beschimpfungen bei den Tafeln

„Was uns große Sorgen macht, ist das Thema Rechtspopulismus“, bekennt Engel. Infolge der Ereignisse um die Essener Tafel, die zeitweise Flüchtlinge ausgesperrt hatte, habe der Diakonieverband in den eigenen Tafeln in Gaildorf, Obersontheim und Schwäbisch Hall Ausgrenzungen und Beschimpfungen geflüchteter Menschen durch die deutsche Kundschaft erleben müssen: „Ganz fatale, schlimme Dinge, die man kaum aushält und denkt, das darf doch nicht wahr sein, dass so etwas in unserem Land geschieht.“ Es handele sich dabei um eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die aus der Mitte der christlichen Gesellschaft komme. „Wir versuchen, dem entgegenzuwirken“, verspricht Engel unter Beifall. Ein Zuhörer dankt ihm für das starke Engagement, das der Verband für die Roma im Landkreis zeige.